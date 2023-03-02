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أقلقت الإماراتيين.. هل الإمارات معرضة لزلزال كبير بعد الهزة المحسوسة بالفجيرة؟

سجلت هزة بقوة 1.9 ريختر في ساحل دبا بالفجيرة في الإمارات العربية المتحدة

بواسطة
باسل النجار
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هزة أرضية في الإمارات watanserb.com
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل عن رصد هزة أرضية في الإمارات بقوة 1.9 درجة
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وطن – أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن تسجيل محطاته لرصد الزلازل هزة بقوة 1.9 درجة – ريختر في ساحل دبا بالفجيرة، مشيرا إلى أنها كانت محسوسة في المنطقة، لكن ليس لها تأثير على الدولة.

هزة أرضية في الإمارات وتخوف من زلزال

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، مساء اليوم الخميس، بيان الوطني للأرصاد الذي أكد تسجيل هزة بقوة 1.9 في المنطقة المذكورة.

الوكالة الإماراتية أضافت أن “محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد سجلت هزة بقوة 1.9 درجة – ريختر في ساحل دبا الفجيرة الساعة 20:03 الموافق 02/03/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة”.

وأثارت هذه الهزة القلق بين الإماراتيين والمقيمين في الإمارات، خوفا من أن تكون مقدمة لزلزال كبير يضرب الدولة، على غرار ما حدث في تركيا وسوريا.

وفي هذا السياق كتب ناشط معلقا على هذه الهزة: “متوقع زلازل غدا وبعد غد” دون أن يقدم أي دليل أو معلومة على توقعاته.

فيما دونت ناشطة أخرى معبرة عن خوفها من حدوث زلزال: “ربي يحفظنا ويحفظ الإمارات ويقينا شر الزلازل.”

ودعا مغرد وسائل الإعلام لطمأنة المواطنين، وعدم نشر الخوف بينهم بمثل هذه الأخبار، خاصة وأن الهزة ليس لها تأثير، حسب قوله.

ودون: “مثل هذه الهزات الخفيفة مالها داعي ينشر عنها وخاصة عندما تكون غير محسوسة.”

وقال آخر: “هذه الهزة تحذير فادعوا البقرة دام ظلها في المعبد الإبراهيمي لتحمي الدولة من الزلزال الكبير.”

زلازل مدمرة تضرب المنطقة وتخوف من المزيد

ويشار إلى أكثر من 50 ألف نسمة قد لقوا مصرعهم في جنوب تركيا وشمال سوريا جراء الزلازل المدمر، يوم 6 فبراير الماضي، بينما ما يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وبلغ عدد القتلى في سوريا وحدها 5951 شخصاً، في حصيلة شبه نهائية، في وقت أحصت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث “آفاد” مقتل 44.374 شخصاً.

وهو ما يرفع حصيلة البلدين إلى 50.325 شخصاً. وكانت حصيلة غير نهائية في سوريا أفادت عن أكثر من 3600 قتيل.

وألحق الزلزال دماراً هائلاً في مناطق واسعة من محافظات حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، ليضاعف مآسي شعب يعاني منذ نحو 12 عاماً من نزاع مُدمر قسم البلاد بين أطراف عدة.

وشهدت تركيا وسوريا بعدها العديد من الهزات الارتدادية التابعة للزلزال الكبير، كما شهدت وقوع زلازل جديدة ولكن بحدة أقل ولم تسفر عن خسائر تذكر.

وتعرضت دول عربية أيضا بالمنطقة لزلازل لم تسفر عن خسائر مادية أو بشرية حيث لم تكن بنفس قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ومن ضمن هذه الدول مصر ولبنان.

ويتوقع العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي تنبأ بزلزال تركيا قبل ايام من وقوعه، حدوث زلازل جديدة كبيرة في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.

مصدروكالة أنباء الإمارات + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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