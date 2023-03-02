أشرف حكيمي يشتري منزلاً جديداً.. هل أصبح العيش مع هبة عبوك مستحيلاً؟!

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وطن- أصبح أشرف حكيمي بطلَ عناوين الأخبار التي لا تعدّ ولا تحصى في اليومين الماضيين، بعد أن نشرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أنه يجري التحقيق معه في قضية اغتصاب مزعومة حدثت في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن الفتاة التي دعاها إلى منزله، وفقًا لروايتها، ذهبت إلى مركز الشرطة بعد الواقعة للإبلاغ عنها، وعلى الرغم من أنه لم ترغب في البداية في توجيه اتهامات له، فإن النيابة العامة قررت فتح تحقيق بحكم المنصب.

وبحسب موقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، يبدو أن كل شيء بدأ في يناير الماضي، وتحديداً في السادس عشر من الشهر، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان من المفترض أن يستمرّ الاتصال حتى يوم السبت 25 فبراير، مستغلّاً حقيقة أن زوجته الممثلة هبة عبوك وطفليهما كانوا في إجازة في دبي، حيث دعا الشابة إلى المنزل، وفي ظلّ هذه الأحداث، من الممكن أن يكون الانتهاك المزعوم الذي أبلغت عنه الفتاة السلطات قد حدث.

في الوقت الحالي، لم يتحدث علنًا، على الرغم من أنه حضر حفل The Best في باريس يوم الاثنين كالمعتاد، وعلى علم بالفعل بهذا الوضع، حيث تم اختياره واحداً من أفضل 11 لاعبًا في العالم.

وبحسب وسائل إعلام رياضية، فقد علّق لمن حوله أنه لا صحة لهذه الاتهامات، وأنها “كاذبة”، وأنه هادئ للغاية. على الرغم من ذلك، من المستحيل الاعتقاد بأن اتهامًا من هذا النوع لا يمكن أن يؤثر على شخص ما، خاصةً اللاعب الذي يتمتع بإسقاط علني سيتم النظر إلى تحركاته الآن بعدسة مكبرة.

أشرف حكيمي أسّس شركة لإدارة أعماله

كشف الموقع، عن أن أشرف حكيمي، يشرف بالإضافة إلى منصبه كلاعب في باريس سان جيرمان، على شركة في إسبانيا منذ عام 2019، Sashi Ha Investment SL، والذي من خلالها يدير أعماله الخاصة، لافتاً إلى أن غرضها المؤسسي يشمل “الإدارة والتمثيل والدفاع عن حقوق صورته”.

أشرف حكيمي يشتري منزلاً في إسبانيا

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وكشف الموقع الإسباني، عن أنه بالإضافة إلى أصوله والشركة التي هو المسؤول الوحيد عنها ويحظى بمساعدة محامٍ كوكيل، يرتبط اللاعب بإسبانيا بممتلكات حصل عليها قبل بضعة أشهر فقط، على وجه التحديد، حيث وقّع عقدَ البيع أمام كاتب العدل في 22 سبتمبر من العام الماضي، حيث وردت أنباء بأنه وهبة عبوك قرّرا الإنفصال منذ فترة، إلا أن الفضيحة الجديدة ربما تعجّل بالأمر.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح أشرف حكيمي مالكًا من خلال شركته لمنزل من طابقين في وسط مدينة خيتافي في مدريد، وهو عبارة عن مبنًى قديم يحتوي على مبنيين تجاريين مع مرحاض في الطابق الأرضي، وفي الطابق العلوي شقة واسعة بمساحة مائة وسبعة وستين مترًا مربعًا مع أربع غرف مع تراس وغرفة معيشة وغرفة طعام ومطبخ وحمام.

هل العقار لسكنه الشخصي أم لعائلته وإخوته؟

ووفقاً للموقع، لا يعتبر هذا مكان إقامته المعتاد بأي حال من الأحوال، لأنه يعيش حاليًا مع عائلته في باريس، حيث يلعب، وغير معروف إن كان سينتقل للعيش فيه بعد الفضيحة، مع إمكانية أن يكون ذلك استثمارًا أو أنه قد حصل على العقار لوالديه وإخوته، وهو أمر محتمل يفكر فيه كما اعترف هو نفسه، هو المسؤول عن مساعدتهم في المجال الاقتصادي، وأنه يقع في الحي الذي نشأ فيه وحيث بدأ التدريب لينتهي به الأمر ليصبح لاعب كرة القدم في الدرجة الأولى وهو اليوم.

صورة أشرف حكيمي في إسبانيا

ولفت الموقع إلى أنه حتى الآن، كانت صورة أشرف في إسبانيا لا تشوبها شائبة. منذ أن أصبح وجهه معروفًا، ظهر لاعب فريق ريال مدريد في الأخبار فقط بسبب إنجازاته الاحترافية أو تغييرات فريقه أو علاقته الشاعرية على ما يبدو مع هبة عبوك، إحدى أكثر الممثلات المحبوبات على الساحة الوطنية بعد دورها الرائد في “سلسلة الأمير”.

وفي عام 2018، تم تأكيد علاقتهما بصورة فوتوغرافية قام فيها بتهنئتها بعيد ميلادها بطريقة حنونة للغاية. منذ ذلك الحين، لم يفعلا شيئًا سوى اتخاذ خطوات للأمام، وشكّلا معًا عائلة تضمّ طفلين، وقدّما عبارة حميمة “نعم، أريد”، ولكنهما اعترفا بها علنًا.

وتساءل الموقع الإسباني كيف سيؤثر ادعاء الاغتصاب المزعوم على زواج أشرف حكيمي؟ في الوقت الذي تتم فيه كتابة هذه السطور، لم تتحدث الممثلة ولا يُعرف ما إذا كانت ستفعل ذلك، وما إذا كانت ستنسب الفضل إلى الشابة التي تدّعي أنها عانت من سوء المعاملة من زوجها.