الأربعاء, مارس 1, 2023
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حياتنا

نادين نجيم في لحظات حميمية بمكان خاص مع خطيبها (شاهد)

تستعد نادين نجيم لعرض مسلسلها "وأخيراً" الذي يجمعها مع النجم السوري قصي خولي في شهر رمضان الحالي

كتب رفيف عبدالله
نادين نجيم في لحظات حميمية بمكان خاص مع خطيبها (شاهد) watanserb.com
نادين نجيم
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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، أدق لحظاتها الحميمية مع خطيبها السوري ناريغ ناربيكان.

مكاننا السعيد

ونشرت نادين نجيم صوراً عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، لمكان مغلق، لم يتبين هو منزل أم مقهى.

لم تتضح طبيعة المكان

لكن الفنانة اللبنانية أبرزت البار، وعلقت: “مكاننا السعيد”.

الصورة التي نشرتها نادين

ثم نشرت صورة لكأسان يحتويان مشروبات كحولية، معقبة: “أنا وأنت”.

وظهرت نادين نجيم في لقطة أخرى تجلس في أحضان ناريغ ناربيكان على الأريكة. مرتدية فستان منقوش طويل، عاري الأكمام والصدر.

نادين وخطيبها

وعلقت: “أنا وأنت فقط، ثنائي متطابق”.

سخرية

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وواجه ناريغ تعليقات ساخرة بسبب شكله، فكتب أحدهم:” الصورة فيها ١٥٠٠ عملية تجميل”.

وسخرت أخرة قائلة: “شكلها عامليتله حواجبه بصالون زهرة”.

وتساءل متابع بسخرية: “وين ناتف حواجبه ياريت يكتبلنا العنوان”.

ورجح آخر أن نادين نجيم وخطيبها، لجآ إلى نفس طبيب التجميل، وكتب: “نفس دكتور التجميل”.

خطوبة نادين نجيم

ووثقت نادين نجيم لحظة مفاجأة حبيبها لها بتقديم خاتم الزواج في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعائلتها.

وكانت نادين ترتدي فستاناً فضياً مكشوفاً من الخلف، وتركت شعرها منسدلاً على طريقة الكيرلي.

وما إن قبلت نادين بالخاتم، حتى تبادلت الأحضان الحميمية والقبلات مع خطيبها، وسط تصفيق وهتاف الحضور.

وأعادت الفنانة اللبنانية نشر الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، معقبة: “اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! قلت نعم”.

فيديو فاضح

وأعلنت نادين خطبتها على هذا الشاب، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو فاضحاً، تظهر خلاله الفنانة وهي تحتضن أحد الشباب في أثناء رقصهما في أحد الملاهي الليلية، وأثار ذلك جدلاً واسعاً.

وقررت نادين لاحقاً مشاركة هوية خطيبها عبر “انستجرام“، موضحة أنّ لها كامل الحرية في فعل ما تشاء على اعتبار أنها “مُطلّقة”، وبالتالي يحق لها الارتباط بمن تشاء، على حد تعبيرها.

أخيرا

هذا وتستعد نادين نجيم لعرض مسلسلها “وأخيراً” الذي يجمعها مع النجم السوري قصي خولي في شهر رمضان الحالي.

وتدور أحداث مسلسل “أخيرا” حول بطلة المسلسل نادين التي  تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس وغيرهم . وهو  من إنتاج صادق الصباح وإخراج أسامة الناصر.

وسيتم عرض المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة،  على منصة شاهد وعدد من القنوات العربية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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