مانشستر يونايتد سيُؤجل قرار بيعه من قبل ملاكه لهذا السبب

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وطن- يبدو أن قرار بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليست بالأمر السهل، رغم العروض التي قدمت لملاك النادي من أجل الاستحواذ عليه.

وأفادت صحيفة “الغارديان” الإنجليزية، بأن عائلة غليزر الأمريكية التي تمتلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تنتظر عرضاً. بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني من أجل بيع النادي، وبالتالي ستتأخر عملية حتى شهر مايو/ آيار القادم.

تأجيل قرار بيع نادي مانشستر يونايتد

وأردفت الصحيفة، ” العرضين اللذين قدما من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني، والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف في ال17 من شهر فبراير الماضي، تم تقييمهما بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني”.

عائلة غليزر الأميركية المالكة لنادي #مانشستر_يونايتد الإنجليزي، تتجه نحو تأجيل بيع النادي، في ظل أن العروض التي تلقتها سواء من القطري "جاسم بن حمد"، أو الملياردير البريطاني "جيم راتكليف"، لم تتجاوز 4.5 مليار إسترليني، وهو أقل من سعر 6 مليارات إسترليني، والذي تطمح إليه العائلة

1/2 pic.twitter.com/bTr6rbtM5b — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) March 1, 2023

كما وتابعت، ” هناك تردد لدى العائلة المالكة غليزر حول طبيعة البيع النهائي، حيث أن الأشقاء الذي يمتلكون النادي لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن استراتيجية البيع للنادي”.

وأشارت تقارير إنجليزية أخرى، بأن عائلة “غليزر” المالكة لنادي مانشستر يونايتد، يتطلع إلى بيع نادي مانشستر يونايتد بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني كحد أدنى، من أجل إرضاء جميع أفراد العائلة المالكة للنادي.

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وبالتالي سيؤجل عملية بيع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، لشهر آخر. حيث كان من المقرر الإعلان عن إتمام صفقة البيع في شهر إبريل/ نيسان القادم.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي سياق آخر، نجح فريق مانشستر يونايتد من العبور إلى دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه على وست هام يونايتد. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، الأربعاء، على ملعب ( أولد ترافورد).

وسجل أهداف مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، نايف أكراد لاعب وست هام يونايتد بطريق الخطأ في الدقيقة ال77، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة ال90. وفريدريكو سانتوس في الدقيقة ال95 من الوقت البديل.

كما وسجل النجم الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الوحيد لفريق وست هام يونايتد في المباراة، عند الدقيقة ال54.

والجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر يونايتد يحتل ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 49 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.