الخميس, مارس 2, 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد سيُؤجل قرار بيعه من قبل ملاكه لهذا السبب

تقارير تتحدث عن تأجيل قرار بيع نادي مانشستر يونايتد من قبل ملاك النادي

كتب فارس أبو شيحة
تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد
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وطن- يبدو أن قرار بيع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليست بالأمر السهل، رغم العروض التي قدمت لملاك النادي من أجل الاستحواذ عليه.

وأفادت صحيفة “الغارديان” الإنجليزية، بأن عائلة غليزر الأمريكية التي تمتلك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تنتظر عرضاً. بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني من أجل بيع النادي، وبالتالي ستتأخر عملية حتى شهر مايو/ آيار القادم.

تأجيل قرار بيع نادي مانشستر يونايتد

وأردفت الصحيفة، ” العرضين اللذين قدما من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني، والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف في ال17 من شهر فبراير الماضي، تم تقييمهما بحد أقصى 4.5 مليار جنيه إسترليني”.

كما وتابعت، ” هناك تردد لدى العائلة المالكة غليزر حول طبيعة البيع النهائي، حيث أن الأشقاء الذي يمتلكون النادي لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن استراتيجية البيع للنادي”.

وأشارت تقارير إنجليزية أخرى، بأن عائلة “غليزر” المالكة لنادي مانشستر يونايتد، يتطلع إلى بيع نادي مانشستر يونايتد بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني كحد أدنى، من أجل إرضاء جميع أفراد العائلة المالكة للنادي.

مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي
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وبالتالي سيؤجل عملية بيع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، لشهر آخر. حيث كان من المقرر الإعلان عن إتمام صفقة البيع في شهر إبريل/ نيسان القادم.

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وفي سياق آخر، نجح فريق مانشستر يونايتد من العبور إلى دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023، بعد فوزه على وست هام يونايتد. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، الأربعاء، على ملعب ( أولد ترافورد).

وسجل أهداف مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، نايف أكراد لاعب وست هام يونايتد بطريق الخطأ في الدقيقة ال77، وأليخاندرو جارناتشو في الدقيقة ال90. وفريدريكو سانتوس في الدقيقة ال95 من الوقت البديل.

كما وسجل النجم الجزائري سعيد بن رحمة الهدف الوحيد لفريق وست هام يونايتد في المباراة، عند الدقيقة ال54.

والجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر يونايتد يحتل ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 49 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن المتصدر أرسنال برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن+ الغارديان + نادي مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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