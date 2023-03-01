الأربعاء, مارس 1, 2023
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حياتنا

لماذا لا يجب تنظيف حمامك بمواد التبييض؟

إن العديد من الأشخاص أتلفوا أجزاء مختلفة من حمامهم فقط باستخدام مواد التبييض

كتب ايمان الباجي
لماذا لا يجب تنظيف حمامك بمواد التبييض؟ watanserb.com
تنظيف الحمام
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وطنغالبًا ما يُنظر إلى مواد التبييض بإعتبارها أفضل منتجات تستخدم في تنظيف الأسطح.

من المعروف أنها تزيل حتى أصعب البقع، ويوصى باستخدامها كمطهر للأسطح الملوثة بكوفيد. لكن يجب أن تفكر مليًا قبل إستعمالها لأي وظيفة تنظيف.

مواد التبييض..احذر منها

قالت مجلة “bestlife” الأمريكية في تقرير نشرته أن المبيض لا ينصح الخبراء باستخدامه لتنظيف الحمام.

استخدم الناس مواد التبييض أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات القليلة الماضية.

لا ينصح الخبراء باستخدام مواد التبييض لتنظيف الحمام

غيّرت جائحة كورونا حياتنا بطرق لا حصر لها وهذا بالتأكيد ينطبق على عادات التنظيف لدينا.

وقد وجد استطلاع من معهد التنظيف الأمريكي أن 22 في المائة من الناس في الولايات المتحدة يقولون إنهم يستخدمون مواد التبييض الآن أكثر مما كانوا عليه قبل انتشار فيروس كورونا.

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ومع ذلك، يقول الخبراء أنه لا يجب عليك استخدام مواد التبييض في الحمام.

لماذا لا يجب عليك استخدام مواد التبييض لتنظيف الحمام؟

يقول خبير التنظيف ستيف إيفانز: “تُعرف مواد التبييض بتفتيح اللون الأبيض والتخلص من العفن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها جيدة لتنظيف الحمام.”

ويقول كريس ويلات، مالك خدمة التنظيف Apline Maids في دنفر، كولورادو، إن العديد من الأشخاص قد أتلفوا أجزاء مختلفة من حمامهم فقط باستخدام مواد التبييض.

على سبيل المثال، يمكن لهذا المؤكسد القوي أن يتحلل بسرعة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل التركيبات المعدنية وكسر الطلاء الواقي للبلاط، مما قد يؤدي إلى مشاكل في البقع والرطوبة.

مواد تنظيف أخرى

كثير من الناس ينظفون حمامهم بمواد التبييض لأنهم يفترضون أنه سيؤدي المهمة بشكل أسرع وأفضل من أي منتج آخر.

لكن وفقًا للخبراء، فإن المبيض ليس مفيدًا في الواقع عندما يتعلق الأمر بالتنظيف اليومي.

يمكن أن يكون الخل أو صودا الخبز أو بيروكسيد الهيدروجين بدائل جيدة لتنظيف الحمام

هناك منتجات تنظيف أخرى يمكن أن تكون فعالة في تنظيف حمامك دون التعرض لمخاطر استخدام مواد التبييض.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون الخل أو صودا الخبز أو بيروكسيد الهيدروجين بدائل جيدة لتنظيف الحمام.

المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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