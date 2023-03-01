الأربعاء, مارس 1, 2023
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رياضة

لاعب إنجليزي مهددٌ بإيقاف مسيرته الكروية بعد تورطه في 262 تهمة

لاعب برينتفورد توني متهم 262 تهمة لاختراقه قواعد لعبة المقامرة في الاتحاد الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
إيفان توني watanserb.com
إيفان توني
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب فريق برينتفورد، مهدّد بإيقاف مسيرته الكروية، بسبب تورّطه في 262 تهمة ضده.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن لاعب المنتخب الإنجليزي توني، قد اعترف بتهم متعددة في خرق قواعد لعب المقامرة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من خلال المراهنة في لعبة الكرة المستديرة.

لاعب إنجليزي مهدّدٌ بإيقاف مسيرته الكروية

وأردف الصحيفة: “اللاعب إيفان توني لم يتهم بالمراهنة ضد أي فريق سبق أن لعب معه خلال مسيرته الكرية بما فيهم برينتفورد، إلا أن هذه الاتهامات ربما ستؤثر على مسيرته الكروية. كما ستؤدي إلى انخفاض سعره بشكل كبير، إلى جانب عدم تفضيل الأندية في التعاقد معه”.

إيفان توني
إيفان توني

وأضافت: “من المتوقع أن يحظر اللاعب لفترة طويلة. قبل نهاية الموسم الجاري، في ظل اعترافه بالعديد من التهم الموجه ضده من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في شهر ديسمبر العام الماضي”.

استبعاد إيفان توني عن المنتخب الإنجليزي

وبحسب التقارير الإنجليزي، فإنه من المتوقّع أن يستبعد لاعب برينتفورد إيفان توني، من صفوف المنتخب الإنجليزي “الأسود الثلاثة”، في تصفيات أمم أوروبا ضد منتخبَي إيطاليا وأوكرانيا، الشهر القادم.

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وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد وجّه 262 تهمة إلى اللاعب الإنجليزي توني، لاختراقه قوانين المقامرة خلال الفترة ما بين 2017 و2021.

لاعب برينتفورد توني
لاعب برينتفورد توني

كما انضمّ الإنجليزي توني صاحب الـ26 عاماً إلى صفوف نادي برينتفورد. في صيف عام 2020، قادماً من صفوف فريق بيتربورو يونايتد الإنجليزي.

ويحتل فريق برينتفورد المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة. وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 57 نقطة لهذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر، أن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، قد سجّل 14 هدفاً في 22 مباراة شارك فيها مع فريق برينتفورد هذا الموسم في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدروطن + ديلي ميل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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