لاعب إنجليزي مهددٌ بإيقاف مسيرته الكروية بعد تورطه في 262 تهمة

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب فريق برينتفورد، مهدّد بإيقاف مسيرته الكروية، بسبب تورّطه في 262 تهمة ضده.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن لاعب المنتخب الإنجليزي توني، قد اعترف بتهم متعددة في خرق قواعد لعب المقامرة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من خلال المراهنة في لعبة الكرة المستديرة.

وأردف الصحيفة: “اللاعب إيفان توني لم يتهم بالمراهنة ضد أي فريق سبق أن لعب معه خلال مسيرته الكرية بما فيهم برينتفورد، إلا أن هذه الاتهامات ربما ستؤثر على مسيرته الكروية. كما ستؤدي إلى انخفاض سعره بشكل كبير، إلى جانب عدم تفضيل الأندية في التعاقد معه”.

وأضافت: “من المتوقع أن يحظر اللاعب لفترة طويلة. قبل نهاية الموسم الجاري، في ظل اعترافه بالعديد من التهم الموجه ضده من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في شهر ديسمبر العام الماضي”.

Ivan Toney has pleaded guilty to many of the 262 charges against him of the FA betting rules.

What would be a fair punishment? 🤔💰 pic.twitter.com/nsje9Mk2ob

— Barstool Football (@StoolFootball) February 28, 2023