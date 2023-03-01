لاعب إنجليزي مهددٌ بإيقاف مسيرته الكروية بعد تورطه في 262 تهمة

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب فريق برينتفورد، مهدّد بإيقاف مسيرته الكروية، بسبب تورّطه في 262 تهمة ضده.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن لاعب المنتخب الإنجليزي توني، قد اعترف بتهم متعددة في خرق قواعد لعب المقامرة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من خلال المراهنة في لعبة الكرة المستديرة.

لاعب إنجليزي مهدّدٌ بإيقاف مسيرته الكروية

وأردف الصحيفة: “اللاعب إيفان توني لم يتهم بالمراهنة ضد أي فريق سبق أن لعب معه خلال مسيرته الكرية بما فيهم برينتفورد، إلا أن هذه الاتهامات ربما ستؤثر على مسيرته الكروية. كما ستؤدي إلى انخفاض سعره بشكل كبير، إلى جانب عدم تفضيل الأندية في التعاقد معه”.

وأضافت: “من المتوقع أن يحظر اللاعب لفترة طويلة. قبل نهاية الموسم الجاري، في ظل اعترافه بالعديد من التهم الموجه ضده من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في شهر ديسمبر العام الماضي”.

Ivan Toney has pleaded guilty to many of the 262 charges against him of the FA betting rules. What would be a fair punishment? 🤔💰 pic.twitter.com/nsje9Mk2ob — Barstool Football (@StoolFootball) February 28, 2023

استبعاد إيفان توني عن المنتخب الإنجليزي

وبحسب التقارير الإنجليزي، فإنه من المتوقّع أن يستبعد لاعب برينتفورد إيفان توني، من صفوف المنتخب الإنجليزي “الأسود الثلاثة”، في تصفيات أمم أوروبا ضد منتخبَي إيطاليا وأوكرانيا، الشهر القادم.

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وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد وجّه 262 تهمة إلى اللاعب الإنجليزي توني، لاختراقه قوانين المقامرة خلال الفترة ما بين 2017 و2021.

كما انضمّ الإنجليزي توني صاحب الـ26 عاماً إلى صفوف نادي برينتفورد. في صيف عام 2020، قادماً من صفوف فريق بيتربورو يونايتد الإنجليزي.

ويحتل فريق برينتفورد المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة. وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 57 نقطة لهذا الموسم.

أقر ايفان توني وإعترف بصحة التهم المنسوبة له بشأن خرق قواعد الإتحاد الانجليزي من خلال المراهنات قرابة (262) مرة خلال الفترة بين عام 2017 وحتى 2021 ⚠️ اللاعب سيواجه فترة ايقاف طويلة قبل نهاية الموسم الحالي ⛔️#FPL pic.twitter.com/9sbzKEX1R4 — فانتسي العرب (@ArabsFPL) February 28, 2023

ومن الجدير بالذكر، أن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، قد سجّل 14 هدفاً في 22 مباراة شارك فيها مع فريق برينتفورد هذا الموسم في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.