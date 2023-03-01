كريم بنزيما يرد على تتويج ميسي بجائزة “ذا بيست” لعام 2022 بالأرقام (صور)

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وطن-رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الحالية، على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الفيفا ” ذا بيست” لعام 2022.

ونشر الفرنسي بنزيما، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، تظهر فيها أرقام التي حققها الأسطورة مع الفريق الملكي الأبيض. خلال الموسم الماضي 2022، على المستوى البطولات المحلية والقارية.

رد بنزيما على تتويج ميسي بجائزة ذا بيست لعام 2022

كما وجاء صورة لاعب ريال مدريد كريم بنزيما، عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، عن نيل الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث). بجائزة “ذا بيست” كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

لكن متابعو بنزيما اعتبروا بأن الصورة التي نشرها اللاعب عبر خاصية الستوري على حسابه الانستغرام. هي بمثابة رسالة غير مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأحقيته بتلك الجائزة على حساب منافسه ليونيل ميسي.

لكن من المؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وضع تتويج ميسي بنسخة مونديال كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين على سلم الأولويات في تتويجه بتلك الجائزة، رغم نيل منافسه الفرنسي بدوري أبطال أوروبا ولقبين محليين وتحطيم الأرقام على مستوى التهديف.

Petit prince deviendra roi 🤲🏽🤍 pic.twitter.com/aURYWhfxyi — Karim Benzema (@Benzema) February 27, 2023

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وكان أسطورة ريال مدريد بنزيما، قد سخر من حفل الفيفا “ذا بيست” لعام 2022. بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الانستغرام، ” أنتم كاذبون”. ليعلق اللاعب عليه: ” تصبحون على خير”.

تتويج ميسي بجائزة ذا بيست لعام 2022

ونال جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بجائزة أفضل لاعب لعام 2022 “ذا بيست”، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. متفوقاً بذلك على الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي.

الأُسطورة بنزيما في عام 2022 : – 68 مُباراة

– 56 هدف

– 17 أسيست

– حصل على أعلى تقييم في 18 مُباراة

– هداف الليغا

– هداف دوري أبطال أوروبا

– بطل الليغا

– بطل دوري أبطال أوروبا

– بطل السوبر الإسباني

– بطل السوبر الأوروبي

– أفضل لاعب في العالم

– أفضل لاعب في أوروبا THE BEST 👑🇫🇷 pic.twitter.com/I1R64mBomP — Insider Real (@RMCFarab) February 27, 2023

يشار إلى أن النجم الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد وصاحب الكرة الذهبية. كأفضل لاعب لعام 2022، قد لعب 46 مباراة الموسم الماضي مع الفريق الملكي، سجل من خلالها 44 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة.