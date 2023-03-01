الأربعاء, مارس 1, 2023
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رياضة

كريم بنزيما يرد على تتويج ميسي بجائزة “ذا بيست” لعام 2022 بالأرقام (صور)

بنزيما ينشر صورة للأرقام والبطولات التي حققها مع ريال مدريد خلال عام 2022

كتب فارس أبو شيحة
رد بنزيما على ميسي watanserb.com
رد بنزيما على تتويج ميسي بجائزة ذا بيست 2022
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وطن-رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الحالية، على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الفيفا ” ذا بيست” لعام 2022.

ونشر الفرنسي بنزيما، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، تظهر فيها أرقام التي حققها الأسطورة مع الفريق الملكي الأبيض. خلال الموسم الماضي 2022، على المستوى البطولات المحلية والقارية.

رد بنزيما على تتويج ميسي بجائزة ذا بيست لعام 2022

كما وجاء صورة لاعب ريال مدريد كريم بنزيما، عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين، عن نيل الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث). بجائزة “ذا بيست” كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

تتويج ميسي بجائزة ذا بيست لعام 2022
تتويج ميسي بجائزة ذا بيست لعام 2022

لكن متابعو بنزيما اعتبروا بأن الصورة التي نشرها اللاعب عبر خاصية الستوري على حسابه الانستغرام. هي بمثابة رسالة غير مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأحقيته بتلك الجائزة على حساب منافسه ليونيل ميسي.

لكن من المؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وضع تتويج ميسي بنسخة مونديال كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين على سلم الأولويات في تتويجه بتلك الجائزة، رغم نيل منافسه الفرنسي بدوري أبطال أوروبا ولقبين محليين وتحطيم الأرقام على مستوى التهديف.

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وكان أسطورة ريال مدريد بنزيما، قد سخر من حفل الفيفا “ذا بيست” لعام 2022. بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الانستغرام، ” أنتم كاذبون”. ليعلق اللاعب عليه: ” تصبحون على خير”.

تغريدة بنزيما
تغريدة بنزيما

تتويج ميسي بجائزة ذا بيست لعام 2022

ونال جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بجائزة أفضل لاعب لعام 2022 “ذا بيست”، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”. متفوقاً بذلك على الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كيليان مبابي.

يشار إلى أن النجم الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد وصاحب الكرة الذهبية. كأفضل لاعب لعام 2022، قد لعب 46 مباراة الموسم الماضي مع الفريق الملكي، سجل من خلالها 44 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة.

كريم بنزيما
كريم بنزيما
المصدروطن + كريم بنزيما انستغرام
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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