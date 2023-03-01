الخميس, مارس 2, 2023
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قوات خاصة أنقذتها..نتنياهو يحتضن زوجته وهي تبكي بعد حصارها داخل صالون حلاقة! (شاهد)

تل أبيب شهدت مظاهرات كبيرة احتجاجاً على برنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل

كتب سالم حنفي
نتنياهو يحتضن زوجته watanserb.com
نتنياهو يحتضن زوجته
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وطن- نشرت وسائل إعلام عبرية صورة توثّق أول لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته “سارة”، بعد محاصرتها من قبل محتجين على قانون إصلاح القضاء في أحد صالونات التجميل.

ووفقاً للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد احتضن بنيامين نتنياهو زوجته وحاول تهدئتها بعد الفترة العصيبة التي قضتها داخل صالون التجميل، والتي استمرت لساعات خشيةَ أن يتمّ البطش بها.

وظهرت سارة نتنياهو منهارة تماماً وهي تبكي بشدة، بعد أن نجحت قوات الشرطة في تخليصها من حصار المحتجين.

سارة تلتقي نتنياهو بعد ساعات من محاصرتها من قبل عناصر المعارضة الإسرائيلية بينما كانت في صالون تجميل بتل أبيب
سارة تلتقي نتنياهو بعد ساعات من محاصرتها من قبل عناصر المعارضة الإسرائيلية بينما كانت في صالون تجميل بتل أبيب

مئات المحتجين حاصروا سارة نتنياهو داخل صالون حلاقة

وكان المئات من المحتجين قد احتشدوا خارج صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، حيث كانت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوم بتصفيف شعرها، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء.

ووفقاً لفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر العشرات من ضباط الشرطة والقوات الخاصة وهم يركضون بالقرب من الصالون، وكذلك كانت طائرة هليكوبتر تحلق في السماء.

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متظاهرون يشتبكون مع الشرطة أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة، في تل أبيب، 1 مارس، 2023. (Erik Marmor / Flash90)

نتنياهو يهاجم المحتجين

واتهم نتنياهو المتظاهرين بأنهم “نشطاء فوضويون” يقودهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.

وفي المقابل، طالب لبيد، عبر تويتر، المتظاهرين بترك سارة نتنياهو بسلام، ودعا المتظاهرين إلى أن يسمحوا لسارة نتنياهو بالخروج إلى منزلها، وقال: “نضالكم وصراعنا ضد انقلاب النظام وتدمير الديمقراطية”.

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اشتبكت الأربعاء، مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي. وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل“.
وبحسب الشرطة، نُقل 11 متظاهراً إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: “الحق بالتظاهر ليس حقاً بالفوضى”.

ووفق نتنياهو، فإن الشرطة “تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين”.
خلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحدّ من فرص عزل رئيس الوزراء.

متظاهرون يغلقون طريقا ويشتبكون مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع احتجاجا على الإصلاح القضائي المزمع للحكومة في تل أبيب
متظاهرون يغلقون طريقا ويشتبكون مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع احتجاجا على الإصلاح القضائي المزمع للحكومة في تل أبيب

وأيّد 62 نائباً القانون بقراءته الأولى، فيما عارضه عشرون. وبحسب القانون، فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن تتمّ إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.

بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلّفة لتحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.

ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد ينفيها بدوره. ويترأس نتنياهو منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، حكومةً تُوصف بأنها الأكثر يمينية.

وأقرّ نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائباً ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين”، كما جاء وصفهم في مشروع القانون.

تصادم الشرطة مع متظاهرين أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة في تل أبيب
تصادم الشرطة مع متظاهرين أثناء احتجاجهم على الإصلاح القضائي الذي تخطط له الحكومة في تل أبيب
المصدرتويتر، موقع تايمز أوف إسرائيل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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