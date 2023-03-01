قوات خاصة أنقذتها..نتنياهو يحتضن زوجته وهي تبكي بعد حصارها داخل صالون حلاقة! (شاهد)

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وطن- نشرت وسائل إعلام عبرية صورة توثّق أول لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته “سارة”، بعد محاصرتها من قبل محتجين على قانون إصلاح القضاء في أحد صالونات التجميل.

ووفقاً للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد احتضن بنيامين نتنياهو زوجته وحاول تهدئتها بعد الفترة العصيبة التي قضتها داخل صالون التجميل، والتي استمرت لساعات خشيةَ أن يتمّ البطش بها.

وظهرت سارة نتنياهو منهارة تماماً وهي تبكي بشدة، بعد أن نجحت قوات الشرطة في تخليصها من حصار المحتجين.

سارة تلتقي نتنياهو، بعد ساعات من محاصرتها من قبل عناصر المعارضة الإسرائيلية بينما كانت في صالون تجميل بتل أبيب. pic.twitter.com/LCIK7hnIIt — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) March 1, 2023

مئات المحتجين حاصروا سارة نتنياهو داخل صالون حلاقة

وكان المئات من المحتجين قد احتشدوا خارج صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، حيث كانت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوم بتصفيف شعرها، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء.

ووفقاً لفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر العشرات من ضباط الشرطة والقوات الخاصة وهم يركضون بالقرب من الصالون، وكذلك كانت طائرة هليكوبتر تحلق في السماء.

شايفين كل هاد العدد من الشرطة الإسرائيلية رايحين حتى يخلصوا سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرين في تل أبيب وهتفوا "البلد تحترق وسارة تقص شعرها"😁 pic.twitter.com/IHKINu7gFb — أبوحمزة🇵🇸فلسطين🇵🇸 (@Hamza19819) March 1, 2023

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سارة تلتقي نتنياهو، بعد ساعات من محاصرتها من قبل عناصر المعارضة الإسرائيلية بينما كانت في صالون تجميل بتل أبيب. pic.twitter.com/LCIK7hnIIt — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) March 1, 2023

نتنياهو يهاجم المحتجين

واتهم نتنياهو المتظاهرين بأنهم “نشطاء فوضويون” يقودهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد.

وفي المقابل، طالب لبيد، عبر تويتر، المتظاهرين بترك سارة نتنياهو بسلام، ودعا المتظاهرين إلى أن يسمحوا لسارة نتنياهو بالخروج إلى منزلها، وقال: “نضالكم وصراعنا ضد انقلاب النظام وتدمير الديمقراطية”.

קורא למפגינים בכיכר המדינה לאפשר לשרה נתניהו לצאת לביתה. המאבק שלכם ושלנו הוא נגד ההפיכה המשטרית והרס הדמוקרטיה. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) March 1, 2023

اشتباكات بين الشرطة والمحتجين

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اشتبكت الأربعاء، مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي. وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل“.

وبحسب الشرطة، نُقل 11 متظاهراً إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: “الحق بالتظاهر ليس حقاً بالفوضى”.

ووفق نتنياهو، فإن الشرطة “تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين”.

خلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحدّ من فرص عزل رئيس الوزراء.

وأيّد 62 نائباً القانون بقراءته الأولى، فيما عارضه عشرون. وبحسب القانون، فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن تتمّ إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.

بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلّفة لتحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.

ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد ينفيها بدوره. ويترأس نتنياهو منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، حكومةً تُوصف بأنها الأكثر يمينية.

وأقرّ نواب الكنيست بالقراءة الأولى وبتأييد 55 نائباً ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين”، كما جاء وصفهم في مشروع القانون.