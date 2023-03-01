الأربعاء, مارس 1, 2023
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حياتنا

قبل الشهرة وعمليات التجميل.. رهف القحطاني كما لم ترها من قبل (شاهد)

مشهورة مواقع التواصل السعودية رهف القحطاني قالت إن أيامها قبل عمليات التجميل والشهرة كانت أفضل أيامها

كتب فهمي الورغمي
رهف القحطاني watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن- أثار مقطع فيديو قديم نشرته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية “رهف القحطاني”، ردود فعل واسعة بعد أن ظهرت بملامحها الطبيعية قبل خضوعها لعمليات التجميل وقبل دخولها عالم الشهرة والأضواء.

رهف القحطاني قبل عمليات التجميل

وأعادت مشهورة السناب والانستا السعودية رهف القحطاني، مشاركة فيديو قديم لها تظهر فيه وقد كانت تعمل كموظفة في إحدى الهيئات بالمملكة قبل الشهرة وعمليات التجميل التي خضعت لها.

قالت رهف القحطاني تعليقا على الفيديو الذي نشرته، بأن الأيام التي عاشتها في الماضي كانت جميلة، واعتبرتها من أجمل أيام حياتها.

وأضهر الفيديو ملامح رهف القحطاني مختلفة تماما عما هي عليه بعد التجميل في الوقت الحالي، إذ كانت ترتدي الحجاب كما بدت ملامح وجهها مختلفة خاصة منطقة الأنف والذقن.

هذا وخضعت رهف القحطاني مؤخرا لعملية تجميل جديدة، أزالت فيها منطقة أسفل الذقن أو ما يسمى اللغلوغ، كما خضعت لعدة عمليات تجميلية صغيرة أخرى للحفاظ على نضارة وشباب بشرتها.

رهف القحطاني تخضع لجراحة تجميلية على “اللغلوغ”

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نشرت رهف القحطاني صورة من بعد العملية لطمأنة جمهورها، وعلقت عليها: “توني صحيت أبشركم بخير وصحتي زينة بنات النتيجة خيال تخيلوا بدت توضح بموت من الوناسة”.

وأضافت: “راح أصور لكم النتيجة تجنن، سويت لغلوغ واقترح يسوي تحديد خد كأنه كنتور وسويته بس أخلص لأنه متورم صورت لكم”.

وأضافت أنها لم تعد تحتمل شكل لغلوغها؛ الذي يسبب لها الإزعاج ويجعلها تبدو أكبر سناً، لافتة إلى أنها ستخضع لحقن البوتوكس في وجهها لتكون بشرتها أكثر نضارة.

والتقطت رهف القحطاني صورة وحيدة ليدها وهي مضمدة باللاصق الطبي، لإخفاء علامات الحقن والإبر التي تلقتها في أثناء العملية.

رهف القحطاني تخضع لجراحة تجميلية على اللغلوغ
رهف القحطاني تخضع لجراحة تجميلية على اللغلوغ

رهف القحطاني تتصدر المشهد الإعلامي السعودي

تحظى رهف القحطاني بشهرة واسعة في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خاصة تطبيقي سنابشات وانستغرام.

وكانت رهف القحطاني قد وصفت تصرفاتها التي تتحول إلى “تريند” بالعفوية، مؤكدة أنها تعبت حتى أصبح اسمها الإعلامية رهف القحطاني.

وكشفت مشهورة السناب السعودية قبل أيام أن والدتها كانت أحد أهم أسباب شهرتها، بعد اتباعها أساليب مثيرة للجدل، لزيادة انتشار فيديوهات ابنتها.

وقالت في أثناء استضافتها مع الإعلامي علي العجمي: “أمي هي أول من داعمني في الموضوع هذا.. وأمي كانت تنشر صوري في تويتر، وتكتب عليها فضيحة رهف القحطاني حتى الناس يدخلون ويشوفون”.

وتابعت رهف: “أمي كانت تدعمني بس من ورا لورا. كانت قدام إخواني والناس تقول لا غلط اللي تسوية رهف ، أنتم صادقين غلط، وكنت أنصدم منها فتغمز لي إنه تجاريهم بس”.

المصدرسنابشات، انستغرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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