صُنع في عام 1300..كرسي تتويج الملك تشارلز يخضع للترميم قبيل استخدامه في الحفل التاريخي

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وطن- سيتم تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو 2023، في كاتدرائية وستمنستر في لندن، إلى جانب زوجته كاميلا.

كرسي التتويج

ومع اقتراب هذا الحدث التاريخي، كشف موقع “livemint“، عن أن الكرسي التاريخي الذي سيجلس فيه الملك تشارلز عند تتويجه يخضع في الوقت الحالي للترميم والتجديد قبيل استخدامه في الحفل.



صُنع كرسي التتويج في عام 1300، وكان العنصر الأساسي في مراسم تتويج ملوك بريطانيا على غرار هنري الثامن، الملكة فيكتوريا والملكة إليزابيث الثانية.

على مر السنين، عانى كرسي التتويج من التلف والتمزق. وستركز أعمال الترميم الأخيرة على تنظيف سطح الكرسي باستخدام الإسفنج ومسحات القطن لإزالة الأوساخ، وسيتم تثبيت فوقه طبقات من الذهب.

من جهتها، أكدت كريستا بليسلي، من فريق الترميم، لرويترز، أن كرسي التتويج هش للغاية، قائلة: “له بنية طبقة معقدة مما يعني أن طبقات التذهيب غالبًا ما تتقشر”.

تاريخ كرسي التتويج

صُنع كرسي التتويج بأمر من الملك إدوارد الأول. ووُضع في أسفله “حجر سكون” (Stone of Scone) الشهير، والذي يعرف أيضاً بـ”حجر القدر”، والذي استخدم لقرون في مراسم تتويج ملوك إسكتلندا.

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ظهر الكرسي في احتفالات التتويج منذ عام 1308، وكان الكرسي المستخدم لتتويج الملوك منذ هنري الرابع في عام 1399.

خلال القرن الـ18 والـ19، كان كثير من السياح وتلاميذ مدارس وستمنستر يقبلون لزيارة الكرسي وكانوا يقومون بنحت الأحرف الأولى من أسمائهم وكتابات أخرى على الكرسي.

كما تسبّب هجوم بالقنابل في عام 1914، في كسر زاوية صغيرة خارجية من الكرسي. وتم أيضًا استبدال قاعدته، التي تضم أسدًا في كل زاوية، في القرن الثامن عشر.

في هذه الأثناء، أخذ القوميون الإسكتلنديون “حجر سكون” في 25 ديسمبر 1950، قبل أن تتمّ استعادته بعد بضعة أشهر. أعيد الحجر إلى إسكتلندا في عام 1996، وهو الآن في قلعة إدنبرة، لكنه سيعود إلى لندن عند تتويج الملك تشارلز.



من عام 1998 إلى عام 2010، تم وضع الكرسي على قاعدة بالقرب من قبر هنري الخامس، وفقًا للديوان الملكي.



ومنذ عام 2010، تم الاحتفاظ به في حاوية خاصة داخل كنيسة سانت جورج.

تتويج الملك تشارلز

سيتم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا رسمياً يوم 6 مايو في كاتدرائية وستمنستر أبي، وهو نفس المكان الذي تم فيه تتويج الملوك والملكات منذ قرابة ألف عام.

وسيتوّج الملك بتاج سانت إدوارد المصنوع من الذهب الخالص الذي يعود للقرن السابع عشر، بينما سترتدي كاميلا تاج الملكة ماري، الذي نُقل من برج لندن لإجراء تعديل على حجمه.