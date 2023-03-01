رئيس الاتحاد الفرنسي المُقال لوجريه يندم على فعلته مع زيدان.. ماذا قال؟!

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وطن- عبر رئيس الاتحاد الفرنسي المقال نويل لوجريه، عن شعوره بالندم الشديد على تصرفه الهجومي مع أسطورة فرنسا ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، بشأن طموح الأخير بتولي منصب تدريب منتخب فرنسا، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

وقال الفرنسي لوجريه الذي أعلن عن تقديم استقالته على خلفية تصريحاته الهجومية ضد مواطنه زين الدين زيدان، في تصريح صحفي خرج به. عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “ما قلته كان غير مناسب”.

رئيس الاتحاد الفرنسي لوجريه وزيدان

وأردف الفرنسي لوجريه، ” كنت عائداً للتوي من العاصمة باريس، وكان الصحفي قد سألني عن زيدان، كنت ودوداً مع الأول والثاني، ولكن الثالث لم أتذكره لأنها كانت مكالمة عبر الهاتف”.

كما وتابع رئيس الاتحاد الفرنسي لوجريه حديثه، ” تصرفت بعدم ذكاء، كان بإمكاني أن أصفع نفسي على ما تسببت به، ما كان لي أن أصرح بهذه الطريقة. لكنني اعتذرت على الفور”.

انتقادات تصريحات لوجريه عن زيدان

وتعرض الفرنسي لوجريه لحملة انتقادات واسعة. بسبب تصريحاته الهجومية ضد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، والفائزة بنسخة مونديال كأس العالم عام 1998.

🎥شــــاهد | نويل لوغريت يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم @FFF وذلك خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد، منهياً مشواراً امتد لأحد عشر عاماً في المنصب 🎙️ تقرير | محمد الوضاحي @mohamedlouadahi pic.twitter.com/LrEVN4n32w — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 28, 2023

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كما وجاءت تلك التصريحات من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوجريه المستقيل من منصبه. بعد تمديد عقده مع مدرب منتخب فرنسا الحالي ديدييه ديشامب حتى عام 2026، الذي نجح في الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022.

التحرش الجنسي

تلك التصريحات الهجومية من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي السابق لوجريه، فتحت له جبهة انتهت بتقديم استقالته من منصبه، على خلفية التحقيقات معه. بتهمة التحرش من قبل النيابة العام في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر بأن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريه، قد حقق خلال حقبته الفوز. بنسخة مونديال كأس العالم 2018، والفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2021، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022 قطر مع ديوك فرنسا.