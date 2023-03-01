الأربعاء, مارس 1, 2023
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رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي المُقال لوجريه يندم على فعلته مع زيدان.. ماذا قال؟!

رئيس الاتحاد الفرنسي لوجريه المستقيل: أريد صفع نفسي بسبب زيدان!

كتب فارس أبو شيحة
لوجريه وزيدان watanserb.com
لوجريه وزيدان
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وطن- عبر رئيس الاتحاد الفرنسي المقال نويل لوجريه، عن شعوره بالندم الشديد على تصرفه الهجومي مع أسطورة فرنسا ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، بشأن طموح الأخير بتولي منصب تدريب منتخب فرنسا، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

وقال الفرنسي لوجريه الذي أعلن عن تقديم استقالته على خلفية تصريحاته الهجومية ضد مواطنه زين الدين زيدان، في تصريح صحفي خرج به. عبر صحيفة “ليكيب” الفرنسية، “ما قلته كان غير مناسب”.

رئيس الاتحاد الفرنسي لوجريه وزيدان

وأردف الفرنسي لوجريه، ” كنت عائداً للتوي من العاصمة باريس، وكان الصحفي قد سألني عن زيدان، كنت ودوداً مع الأول والثاني، ولكن الثالث لم أتذكره لأنها كانت مكالمة عبر الهاتف”.

رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل لوجريه
رئيس الاتحاد الفرنسي المستقيل لوجريه

كما وتابع رئيس الاتحاد الفرنسي لوجريه حديثه، ” تصرفت بعدم ذكاء، كان بإمكاني أن أصفع نفسي على ما تسببت به، ما كان لي أن أصرح بهذه الطريقة. لكنني اعتذرت على الفور”.

انتقادات تصريحات لوجريه عن زيدان

وتعرض الفرنسي لوجريه لحملة انتقادات واسعة. بسبب تصريحاته الهجومية ضد أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، والفائزة بنسخة مونديال كأس العالم عام 1998.

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كما وجاءت تلك التصريحات من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لوجريه المستقيل من منصبه. بعد تمديد عقده مع مدرب منتخب فرنسا الحالي ديدييه ديشامب حتى عام 2026، الذي نجح في الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022.

التحرش الجنسي  

تلك التصريحات الهجومية  من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي السابق لوجريه، فتحت له جبهة انتهت بتقديم استقالته من منصبه، على خلفية التحقيقات معه. بتهمة التحرش من قبل النيابة العام في العاصمة الفرنسية باريس.

نويل لوجريه
نويل لوجريه

يذكر بأن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريه، قد حقق خلال حقبته الفوز. بنسخة مونديال كأس العالم 2018، والفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2021، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم 2022 قطر مع ديوك فرنسا.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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