داء السكري: تناول الفاكهة والخضراوات من هذا اللون يقلل من مخاطر إصابتك به

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وطن– وفقاً لدراسة حديثة، فإن اختيار ألوان معينة في الخضراوات والفواكه، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويمكن لعشاق التوت والملفوف الأحمر والكشمش الأسود والبطاطا الأرجوانية والفجل، أن يبتهجوا حيث تم ربط الأصباغ الحمراء والأرجوانية والزرقاء بالتأثيرات القوية. وهكذا، لن يستمتع الناس بلونها الجميل فحسب؛ بل هي مفيدة لصحتهم أيضًا.

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الأمر كله يعود إلى الأنثوسيانين، الذي يتركّز في مجموعة من هذه الفواكه والخضروات المضادات الأكسدة المسؤولة عن هذه الألوان الدّاكنة. كما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 من خلال التأثير على استقلاب الطاقة وميكروبات الأمعاء والالتهابات، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة توركو (فنلندا) ونشرت في مجلة الزراعة كيمياء الغذاء.

داء السكري من النوع 2: الأنثوسيانين المُؤسّل هو الأكثر فائدة

من خلال دراسة الأصباغ الحمراء والبنفسجية والزرقاء الموجودة في الفواكه والخضروات، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون كثيراً منها لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2. بالإضافة إلى ذلك، يزداد التأثير المفيد للأنثوسيانين إذا كان الأنثوسيانين هو الأنثوسيانين أسيلاتي. ويُمتص الأنثوسيانين المؤسل بشكل سيء في عملية الهضم، لكنه يوفر خصائص البروبيوتيك ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكثر كفاءة من نظائره غير المؤسلة.

وتوجد في الغالب في البطاطا الأرجوانية والبطاطا الحلوة الأرجوانية والفجل والجزر الأرجواني والملفوف الأحمر. وكما قال الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه كانغ تشن من وحدة علوم الغذاء بجامعة توركو في فنلندا: “أظهرت الدراسات أنه بالإضافة إلى تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية، يؤثر الأسيل على كيفية امتصاص الأنثوسيانين واستقلابه”.

وأضاف: “يحدد النمط الجيني للنبات نوع الأنثوسيانين الذي ينتجه. وبشكل عام، تحتوي الخضروات الأرجوانية على العديد من الأنثوسيانين المتبلور. بالإضافة إلى ذلك، البطاطس الأرجوانية، وخاصة الصنف الفنلندي المسمى ‘Synkeä Sakari‘، غنية بالأنثوسيانين المؤكسد”.

الأنثوسيانين ومرض السكري

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وحدّد أحد المؤلفين في بيانهم الصحفي الذي نُشر في فبراير 2023: “يتم امتصاص الأنثوسيانين المتكتل بشكل سيئ في أثناء الهضم، ولكن له خصائص بروبيوتيك ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكثر فعالية من الأنثوسيانين غير الآسيلي (الموجود في العنب البري والعليق)”.

ووفقًا للباحثين، فإن الأنثوسيانين المؤسّلل لديه أيضًا القدرة على تحسين الحاجز المعوي الذي يسمح بامتصاص العناصر الغذائية الضرورية. ويقول العلماء في دراستهم: “بالإضافة إلى ذلك، تحافظ الأنثوسيانين على توازن ميكروبيوتا الأمعاء، وتثبط المسارات المؤيدة للالتهابات وتعديل استقلاب الجلوكوز والدهون، فهذه هي العناصر التي من شأنها أن تعطي تأثيراتها المضادة للسكري للأصباغ”.

هذا ويلخص كانغ تشن: “أظهرت أحدث الأبحاث أن الأنثوسيانين المسكوب وغير الآسيلي قد يكون لهما تأثير مختلف على مرض السكري من النوع الثاني”.

ويُذكر أن هذا ليس البحث الأول الذي يسلّط الضوء على الآثار الإيجابية للأنثوسيانين على مرض السكري.

ووجدت أبحاث منشورة في مجلة Current Developments in Nutrition، أن عصير الرمان قادر أيضاً على خفض مستويات السكر في الدم في “دقائق”.

وخلص الباحثون إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان “من المحتمل”، أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البشر، وأحد الأجزاء الفعالة هو الأنثوسيانين.

وتقول إحدى النظريات إن الأصباغ التي تعطي العصير لونه المميز قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين.