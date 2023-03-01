الأربعاء, مارس 1, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناداء السكري: تناول الفاكهة والخضراوات من هذا اللون يقلل من مخاطر إصابتك...
حياتنا

داء السكري: تناول الفاكهة والخضراوات من هذا اللون يقلل من مخاطر إصابتك به

"يظهر مرض السكري من عدم كفاية إنتاج الإنسولين، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم"

كتب معالي بن عمر
الأصباغ الحمراء والبنفسجية والزرقاء الموجودة في الفواكه والخضروات watanserb.com
الأصباغ الحمراء والبنفسجية والزرقاء الموجودة في الفواكه والخضروات
- Advertisement -

وطن– وفقاً لدراسة حديثة، فإن اختيار ألوان معينة في الخضراوات والفواكه، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويمكن لعشاق التوت والملفوف الأحمر والكشمش الأسود والبطاطا الأرجوانية والفجل، أن يبتهجوا حيث تم ربط الأصباغ الحمراء والأرجوانية والزرقاء بالتأثيرات القوية. وهكذا، لن يستمتع الناس بلونها الجميل فحسب؛ بل هي مفيدة لصحتهم أيضًا.

وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن الأمر كله يعود إلى الأنثوسيانين، الذي يتركّز في مجموعة من هذه الفواكه والخضروات المضادات الأكسدة المسؤولة عن هذه الألوان الدّاكنة. كما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 من خلال التأثير على استقلاب الطاقة وميكروبات الأمعاء والالتهابات، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة توركو (فنلندا) ونشرت في مجلة الزراعة كيمياء الغذاء.

الفجل الأحمر
الفجل الأحمر

داء السكري من النوع 2: الأنثوسيانين المُؤسّل هو الأكثر فائدة

من خلال دراسة الأصباغ الحمراء والبنفسجية والزرقاء الموجودة في الفواكه والخضروات، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون كثيراً منها لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2. بالإضافة إلى ذلك، يزداد التأثير المفيد للأنثوسيانين إذا كان الأنثوسيانين هو الأنثوسيانين أسيلاتي. ويُمتص الأنثوسيانين المؤسل بشكل سيء في عملية الهضم، لكنه يوفر خصائص البروبيوتيك ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكثر كفاءة من نظائره غير المؤسلة.

وتوجد في الغالب في البطاطا الأرجوانية والبطاطا الحلوة الأرجوانية والفجل والجزر الأرجواني والملفوف الأحمر. وكما قال الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه كانغ تشن من وحدة علوم الغذاء بجامعة توركو في فنلندا: “أظهرت الدراسات أنه بالإضافة إلى تغيير الخصائص الفيزيائية والكيميائية، يؤثر الأسيل على كيفية امتصاص الأنثوسيانين واستقلابه”.

وأضاف: “يحدد النمط الجيني للنبات نوع الأنثوسيانين الذي ينتجه. وبشكل عام، تحتوي الخضروات الأرجوانية على العديد من الأنثوسيانين المتبلور. بالإضافة إلى ذلك، البطاطس الأرجوانية، وخاصة الصنف الفنلندي المسمى ‘Synkeä Sakari‘، غنية بالأنثوسيانين المؤكسد”.

الملفوف الأحمر
الملفوف الأحمر

دراسة علمية: القهوة تقلّل من أمراض الكبد لدى مرضى السكري من النوع الثاني

الأنثوسيانين ومرض السكري

- Advertisement -

وحدّد أحد المؤلفين في بيانهم الصحفي الذي نُشر في فبراير 2023: “يتم امتصاص الأنثوسيانين المتكتل بشكل سيئ في أثناء الهضم، ولكن له خصائص بروبيوتيك ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بشكل أكثر فعالية من الأنثوسيانين غير الآسيلي (الموجود في العنب البري والعليق)”.

ووفقًا للباحثين، فإن الأنثوسيانين المؤسّلل لديه أيضًا القدرة على تحسين الحاجز المعوي الذي يسمح بامتصاص العناصر الغذائية الضرورية. ويقول العلماء في دراستهم: “بالإضافة إلى ذلك، تحافظ الأنثوسيانين على توازن ميكروبيوتا الأمعاء، وتثبط المسارات المؤيدة للالتهابات وتعديل استقلاب الجلوكوز والدهون، فهذه هي العناصر التي من شأنها أن تعطي تأثيراتها المضادة للسكري للأصباغ”.

البطاطا الأرجوانية‎
البطاطا الأرجوانية‎

هذا ويلخص كانغ تشن: “أظهرت أحدث الأبحاث أن الأنثوسيانين المسكوب وغير الآسيلي قد يكون لهما تأثير مختلف على مرض السكري من النوع الثاني”.

ويُذكر أن هذا ليس البحث الأول الذي يسلّط الضوء على الآثار الإيجابية للأنثوسيانين على مرض السكري.

ووجدت أبحاث منشورة في مجلة Current Developments in Nutrition، أن عصير الرمان قادر أيضاً على خفض مستويات السكر في الدم في “دقائق”.

وخلص الباحثون إلى أن المكونات الموجودة في عصير الرمان “من المحتمل”، أن تنظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البشر، وأحد الأجزاء الفعالة هو الأنثوسيانين.

وتقول إحدى النظريات إن الأصباغ التي تعطي العصير لونه المميز قادرة على الارتباط بالسكر وتمنع التأثير الكبير على مستويات الأنسولين.

هذه المشروبات يجب أن (يُحرّمها) مريض السكري على نفسه

المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

داء السكري: إنجاب طفل بوزن كبير يزيد من مخاطر الإصابة به

حياتنا

نظام غذائي يساعد على التغلّب على داء السكري ويُغنيك عن الدواء

حياتنا

ضَعْ هذه الاحتياطات في اعتبارك لمكافحة احتباس السوائل

حياتنا

ما أسباب ظهور داء السكري من نوع 3c؟

حياتنا

علامات على الوجه تدل على ارتفاع السكر في الدم.. تعرف عليها

أرشيف - المجلة

للمدخنين ومدمني الشاي بعد الأكل .. هذه الأمراض في انتظاركم!

أرشيف - المجلة

إلى عشاق البطيخ..إليكم طريقة لحفظه لمدة ستة أشهر كاملة دون أن يفسد!

أرشيف - المجلة

موقع أمريكي يقدّم 7 نصائح ليتمتع الإنسان بصحة جيدة تحميه من الأمراض طيلة حياته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيلون ماسك يعود ليتربع على عرش أغنى إنسان على وجه الأرض بهذا الرقم من المليارات!

مادة سامة قادمة من البوسنة تغزو الجزائر والسلطات تستنفر.. ماذا يحدث؟

الشابة خيرة ترتدي الحجاب وتمسك المصحف وتقسم على هذا الأمر! (فيديو)

لوفيغارو: أكثر 5 أسباب شيوعًا للرّفض أثناء مقابلة العمل

تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

القادم أسوأ بكثير..بنك سوسيتيه جنرال يتوقع سعراً مرعباً لـ الجنيه المصري نهاية العام الجاري!

كاتب سعودي يزعم بالأدلة: المسجد الأقصى موجود في مكة وليس في القدس

بنطلون ابنة عمرو دياب يسقط ويكشف عن “تاتو” في منطقة حساسة (فيديو)

وفاة الإعلامي السوري مصطفى عبدالله.. نعى نفسه قبل رحيله بكلمات مؤثرة

العثور على مومياء عمرها أكثر من 600 عام في حقيبة عامل توصيل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC