الأربعاء, مارس 1, 2023
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جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل (فيديو)

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، التقى في قصر "العلم العامر" بممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كتب باسل النجار
السلطان هيثم بن طارق watanserb.com
السلطان هيثم بن طارق
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وطن- التقى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، صباح الأربعاء، بممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهوده المكثفة مؤخرا لحلحلى التحديات بسوق العمل العماني.

سلطان عمان يواصل جهوده لدعم القطاع الخاص

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” الرسمية، فقد التقى السلطان في قصر “العلم العامر” بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي حواره مع الحضور تطرق سلطان عمان، إلى التوجهات المستقبلية للدولة وسياساتها الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة حسب ما هو مخطط له في رؤية عُمان 2040.

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل
جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل

وأكد بن طارق، من خلال هذا اللقاء على اهتمامه السّامي ومتابعته المستمرة للقطاع الخاص وحرصه على تعزيز الشراكة والتواصل بين هذا القطاع والقطاع الحكومي في المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام بالأدوار المؤملة منه، للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني بكافة مكوناته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون العماني الرسمي، جانبا من اجتماع السلطان هيثم، بممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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حيث ظهر السلطان وهو يرحب بالحضور ويتفاعل معهم، ويستمع لكل وجهات النظر في مشهد لاقى إشادة واستحسان العمانيين، الذين أكدوا على جهود سلطانهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد.

هذا وأشاد السلطان هيثم بن طارق، خلال حديثه بدور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في تحقيق التطلعات المستقبلية للاقتصاد العُماني، وبشكل خاص دعم الجهود المبذولة لبناء قطاع خاص يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، من خلال الاهتمام باقتصاد المعرفة القائم على البحوث التطبيقية ونقل أفضل التقنيات والابتكارات خاصةً تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل
جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل

كما أكد سلطان عمان، على ضرورة تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالقة لفرص العمل، تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بالكفاءة والسلاسة الإدارية الناجحة، مشيدا في الوقت ذاته بدور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الشأن.

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل
جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان

وفي إطار الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فقد أكّد بن طارق، على أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية والشركات الناشئة في منظومة الاقتصاد العُماني وتكاملها مع الشركات الكبيرة من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة وفرص أعمال نوعية في السوق المحلي والخارجي.

وبعد إشادته بدور غرفة تجارة وصناعة عُمان والتي تعد المحرك الرئيسي للقطاع الخاص، تطرّق السلطان كذلك إلى نظام الغرفة الجديد والذي تم وضعه بعد الاستماع إلى مرئيات أصحاب الأعمال وبمشاركة واسعة منهم.

وأكد على أهمية تمكين الغرفة من القيام بدورها كممثل للقطاع الخاص، وتحقيق أهدافها بما يُعزز نموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل خاص في قطاعات التنويع الاقتصادي.

جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل
جهود مكثفة للسلطان هيثم بن طارق تجاه القطاع الخاص لحلحلة التحديات بسوق العمل

السلطان هيثم يواصل نهضة قابوس

ويشار إلى أن سلطان عمان هيثم بن طارق، تولى الحكم في 11 يناير 2020، خلفًا لابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ومنذ توليه الحكم، وضع السلطان هيثم بن طارق أسسا وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.

وكان السلطان قابوس هو من أوصى بتعيين ابن عمه خلفا له، ومن ثم قام مجلس الدفاع الأعلى بتثبيته، بعد أن اتفقت الأسرة المالكة على اختيار من أوصى به السلطان الراحل عرفانا وامتنانا وتقديرا له.

وبذلك يكون هيثم بن طارق، هو أول سلطان في تاريخ البلاد يتم اختياره وفقا للإجراءات التي أقرها النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء العمانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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