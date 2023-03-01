توافق ذهني وعضلي رهيب.. رونالدو يحلق كالطيور بتدريبات النصر (شاهد)

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وطن- على أبواب الأربعين من العمر، يُواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التألق مع ناديه الجديد النصر السعودي، سواء خلال المباريات الحاسمة ضمن الدوري المحلي أو خلال التدريبات.

أظهرت صورة حديثة شاركها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لياقته البدنية الفائقة وقدرته على القفز عاليا، متناسيا حواجز العمر وتوصيات أطبائه بأن ذلك قد يؤثر على سلامته الجسدية.

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قفز النجم البرتغالي عاليا بينما كان يستهدف الكرة برأسية دقيقة حسب الصورة، وكان يرتدي قميص نادي النصر السعودي.

ولعل بلوغ “رونالدو” لهذه المرحلة من اللياقة البدنية، على ارتباط بشكل أساسي مع التمارين البدنية المتواصلة والحميات الغذائية الصارمة التي يحرص على التقيد بها.

كريستيانو رونالدو أو “الدون” جاء إلى نادي النصر السعودي، مستهل جانفي الماضي، بعد توقيعه صفقة تاريخية لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، ومنذ قدومه رفع اللاعب البرتغالي من نسق الرهان على المستوى البدني مع زملائه.

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حيث أكد كثيرون من زملاء الدون أنهم بدؤوا، منذ قدومه، باتباع نسق تدريبات أكثر كثافة بالتزامن مع حميات غذائية صارمة من شأنها المحافظة على لياقتهم البدنية بشكل متواصل.

وفي الواقع، فإن الحديث على كريستيانو بوصفه شخصا ذا شخصية وكاريزما قوية في علاقة بتأثيره على زملائه، ليس مرتبطا فقط بلاعبي النصر السعودي.

فقد وثقت مقاطع فيديو وصور كثيرة لاعبين من مختلف دول العالم يُقلدون الدون سواء في تحركاته داخل الميدان أو في نظامه الغذائي، بل حتى في احتفاليته الشهيرة “siuuuu”، التي أصبحت علامة مسجلة باسمه في تاريخ الساحرة المستديرة.

النجوم يقلدون رونالدو

وهنا، نسوق قصة البرتغالي “غابرييل مينينو”، لاعب نادي بالميراس البرازيلي، الذي اعتقد أنه سيموت بسبب تقليده نفس الحمية الغذائية التي يتبعها مواطنه، كريستيانو رونالدو.

حث صرح مينينو، وهو لاعب وسط ميدان، لصحيفة “بالميراس كاست” البرازيلية، إنه كان يريد أن يبدو مثل رونالدو، لأنه في موسم 2020-2021 كان الخيار الثالث لمدربه البرتغالي أبيل فيريرا.

واتّبع مينينو نظاما غذائيا قاسيا، حيث تناول بعضا من البيض والمكملات الغذائية فقط، على الإفطار، ومكملات أخرى قبل التدريب، وكذلك بعد الظهر وقبل الذهاب إلى الفراش، بالإضافة إلى تناول مصادر البروتين بدرجة كبيرة، مثل السمك المشوي أو اللحم.

وكان الشاب البالغ 22 عاما، يكتفي بطبق سلطة على الغداء والعشاء، بحسب ما قاله. وبعد أن تم استدعاؤه للمباراة التي جمعت فريقه بساو باولو، شعر مينينو على الفور بالآثار السلبية لحميته.

وقال: “لم أستطع الجري.. فكرت أنه بإمكاني أن أموت “. ثم تابع “بعد خمس دقائق من المباراة، لم أستطع الركض، فخمّنت أنه من المُلحّ أن أخرج حالا”. وبالفعل تم استبدال اللاعب بعد أن قرر طبيب النادي، أن حالته الصحية سيئة.

كما تذكر مينينو ذلك قائلا: “وقتها فهمت أنني لست على ما يرام”.

كريستيانو رونالدو ملك القفزات داخل المستطيل الأخضر

لا يختلف عاشقان لكرة القدم أن قفزة رونالدو أمام مرمى خصومة هي واحدةً من أفضل القفزات في التاريخ، حيث يتمتع الدون برشاقة بدينة قل نظيرها بسبب مواظبته الشديدة والصارمة على التمارين البدنية والحميات

الغذائية بشكل شبه متواصل. وهذه بعض من قفزاته:

قفزة رونالدو ضد اليونايتد

لعب نادي ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا للموسم 2012-2013، وكان كريستيانو أحد لاعبي ريال مدريد في تلك الفترة، واستطاع تحقيق أعلى قفزة في تاريخه؛ فإنّ قفزة رونالدو ضد اليونايتد هي القفزة التي وصل ارتفاعها إلى 2.93 متر، وبعد هذه القفزة تمكّن كريستيانو من ضرب الكرة برأسه وتسجيل هدف في مرمى الحارس ديفيد دي خيا، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين.

قفزة رونالدو مع يوفنتوس ضد نادي تورينو

وصل ارتفاع قفزة رونالدو مع يوفنتوس ضد نادي تورينو إلى 2.47 متر خلال الدوري الإيطالي للموسم 2018-2019؛ مما يجعلها ثالث أعلى القفزات في تاريخ كريستيانو.

وكانت هذه الرأسيّة سببًا في تعادل يوفنتوس مع نادي تورينو في الدقيقة 84 من عُمر المباراة، وذلك بعد تقدم تورينو بدايةً من الدقيقة 17 وحتى الدقائق الست الأخيرة من عمر المباراة.

قفزة رونالدو التاريخية مع يوفنتوس ضد سامبدوريا

كانت قفزة رونالدو التاريخية مع يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي للموسم 2019-2020 عندما كان كريستيانو لاعبًا مع نادي يوفنتوس.

وكان ارتفاع هذه القفزة 2.56 متر، واستطاع كريستيانو تحقيق هدف من هذه القفزة مع الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول في المباراة، وظل كريستيانو معلّقًا في الهواء قرابة 1.5 ثانية قبل تسجيل الهدف في هذه المباراة.