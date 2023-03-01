تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي، خلال حفل توزيع جوائز الفيفا “ذا بيست” الأفضل لعام 2022، الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين.

وتداول النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر)، الصور ومقاطع الفيديو للحوار الذي دار بين البرازيلي المعتزل رونالدو والجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. خلال حفل توزيع جوائز ذا بيست لعام 2022.

حديث رونالدو الظاهرة وميسي

ورصدت كاميرات شبكة قنوات “DAZN” العالمية، الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي، ” حيث بادر البرازيلي رونالدو بالحديث مع ميسي، ” تهانينا على كأس العالم، كم كان لطيفاً؟، رأيت كم تستمتع بذلك. كان ذلك مذهلاً وأنا سعيد جداً لأجلك”.

🗣️ الظاهرة رونالدو : " تهانينا لكأس العالم ، كم هي جميلة، أليس كذلك؟ أنت تستحق ذلك. أنا سعيد جدا من أجلك…." 🗣️ ميسي: "كان الأمر جنونيا…"

pic.twitter.com/mK6G68fTvz — iTKORA | متعب (@iT7RM) February 28, 2023

ليرد البرغوث الأرجنتيني ميسي على حديث رونالدو الظاهرة، ” لقد كان جنوناً ما حدث..”.

ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وعلق ميسي على حديث رونالدو الظاهرة بشأن مباراة ديربي ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم عن ركلة الجزاء، قائلاً له: ” لقد رأيتك تتحدث عن الديربي، دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد. قال إنها لم تكن ركلة جزاء، والضرب على المرفق لم يكن خطأ”.

- Advertisement -

وختم رونالدو الظاهرة المعتزل حديثه مع ميسي، ” تهانينا على كل شيء، لقد أخبرت بيبي بأنني سأكون هناك الأسبوع المقبل. يمكننا أن نتناول القهوة، مع تبادل الضحكات بينهما.

وكان اللقطة التي تحدث عليها ميسي مع رونالدو الظاهرة بشأن مباراة ديربي مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، هو تعرض آنخيل كوريا للطرد. بعد ضرب البرازيلي رودريغو. لاعب ريال مدريد بالمرفق، وهو ما اعترض عليه مدرب أتلتيكو مدريد سيميوني.

وتوج البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة ذا بيست. كأفضل لاعب لعام 2022. للمرة الثانية في مشواره الكروي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، متفوقاً بذلك على أسطورة الريال بنزيما وكيليان مبابي.