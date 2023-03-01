الأربعاء, مارس 1, 2023
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تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

ميسي تحدث مع رونالدو الظاهرة عن ركلة جزاء ديربي مدريد الماضية

كتب فارس أبو شيحة
حديث رونالدو الظاهرة وميسي watanserb.com
حديث رونالدو الظاهرة وميسي
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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي، خلال حفل توزيع جوائز الفيفا “ذا بيست” الأفضل لعام 2022، الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاثنين.

وتداول النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر)، الصور ومقاطع الفيديو للحوار الذي دار بين البرازيلي المعتزل رونالدو والجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي. خلال حفل توزيع جوائز ذا بيست لعام 2022.

حديث رونالدو الظاهرة وميسي

ورصدت كاميرات شبكة قنوات “DAZN” العالمية، الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي، ” حيث بادر البرازيلي رونالدو بالحديث مع ميسي، ” تهانينا على كأس العالم، كم كان لطيفاً؟، رأيت كم تستمتع بذلك. كان ذلك مذهلاً وأنا سعيد جداً لأجلك”.

ليرد البرغوث الأرجنتيني ميسي على حديث رونالدو الظاهرة، ” لقد كان جنوناً ما حدث..”.

حديث رونالدو الظاهرة وميسي
حديث رونالدو الظاهرة وميسي

ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وعلق ميسي على حديث رونالدو الظاهرة بشأن مباراة ديربي ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم عن ركلة الجزاء، قائلاً له: ” لقد رأيتك تتحدث عن الديربي، دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد. قال إنها لم تكن ركلة جزاء، والضرب على المرفق لم يكن خطأ”.

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وختم رونالدو الظاهرة المعتزل حديثه مع ميسي، ” تهانينا على كل شيء، لقد أخبرت بيبي بأنني سأكون هناك الأسبوع المقبل. يمكننا أن نتناول القهوة، مع تبادل الضحكات بينهما.

وكان اللقطة التي تحدث عليها ميسي مع رونالدو الظاهرة بشأن مباراة ديربي مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، هو تعرض آنخيل كوريا للطرد. بعد ضرب البرازيلي رودريغو. لاعب ريال مدريد بالمرفق، وهو ما اعترض عليه مدرب أتلتيكو مدريد سيميوني.

رونالدو الظاهرة وميسي
رونالدو الظاهرة وميسي

وتوج البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة ذا بيست. كأفضل لاعب لعام 2022. للمرة الثانية في مشواره الكروي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، متفوقاً بذلك على أسطورة الريال بنزيما وكيليان مبابي.

المصدروطن + شبكة DAZN
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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