الأربعاء, مارس 1, 2023
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الملك تشارلز يُكشر عن أنيابه بقرار صادم بحق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل!

مصدر أكد على أن هذا القرار يعني أن لا مكان للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في المملكة المتحدة

كتب سالم حنفي
إخلاء الأمير هاري وميغان من منزلهما في بريطانيا watanserb.com
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
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وطن – قرر ملك بريطانيا تشارلز الثالث إخلاء نجله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من Frogmore Cottage، وهو منزلهما الوحيد في المملكة المتحدة.

وبحسب صحيفة “ذا صن“، أصدر قصر باكنغهام إشعارًا بالإخلاء لدوق ودوقة ساسكس بعد أيام من وصول مذكرات هاري سبير – التي قدم فيها سلسلة من الادعاءات المثيرة ضد العائلة المالكة – إلى رفوف المملكة المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

إخلاء الأمير هاري وميغان من منزلهما في بريطانيا
مذكرات هاري سبير

وادعت الصحيفة أن القصر يريد استبدال الزوج بدوق يورك المشين ، والذي يعيش حاليًا في رويال لودج أكبر بكثير، لافتة غلى انه ربما حصل الأمير أندرو على مفاتيح فروغمور الأسبوع الماضي.

الأمير أندرو يقاوم

وقالت إن أندرو يقاوم هذه الخطوة ، لكن يُقال إن الأمير هاري وميغان سيضطران إلى مغادرة الكوخ وإكمال نقلهما بالكامل إلى الولايات المتحدة بغض النظر عما إذا كان سينتقل للعيش فيه.

يشار إلى أنه في عام 2003 وقع عقد إيجار لمدة 75 عامًا في Royal Lodge المكون من 30 غرفة ، ويقال إنه يدفع 250 جنيهًا إسترلينيًا فقط في الأسبوع.

تأتي أخبار الإخلاء المحتمل لهاري وميغان في وقت تجري فيه الاستعدادات لتتويج الملك تشارلز في مايو وسط تكهنات بأن الأمير هاري قد لا يتلقى دعوة.

لا مكان لهما في المملكة المتحدة

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وقال أحد المطلعين على الشؤون الملكية للصحيفة: “هذا بالتأكيد يعني نهاية فترة هاري وميغان ماركل في المملكة المتحدة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الامير أندرو يقاوم فكرة الانتقال إلى Frogmore Cottage بعد أن عرضت عليه الأسبوع الماضي، لكنه يظهر أن هاري وميغان عاجزين عن وقف الإخلاء.

إخلاء الأمير هاري وميغان من منزلهما في بريطانيا
الامير أندرو الذي عرض عليه السكن بدلا من الأمير هاري وزوجته ميغان

ومنزل Frogmore Cottage ، وهو منزل جميل في مزرعة Frogmore في وندسور ، تم منحه إلى الدوق والدوقة من قبل الملكة الراحلة في عام 2018 لحضور حفل زفافهما.

إخلاء الأمير هاري وميغان من منزلهما في بريطانيا
الملك تشارلز يطرد الأمير هاري وميغان من Frogmore Cottage

ويقع المنزل على بعد مرمى حجر من Adelaide Cottage – المنزل الرئيسي لأمير وأميرة ويلز.

وعلى الرغم من اسمه ، يعد Frogmore Cottage منزلًا كبيرًا يضم خمس غرف نوم وحدائق مترامية الأطراف، وقد تم إجراء تجديد له بملايين الجنيهات في 2018 و 2019 قبل أن ينتقل هاري وميغان إليه.

المنزل تم تجديده بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني

وكلف التجديد بأكمله 2.4 مليون جنيه إسترليني ، والتي جاءت من المنحة السيادية، كما جدد هاري وميغان عقد إيجارهما للعقار في مايو 2022 بعد أن أخلت الأميرة أوجيني وشريكتها – الذين انتقلوا إلى مكان الإقامة بعد مغادرة الدوق والدوقة في عام 2020 – العقار في الانتقال إلى البرتغال.

وقت صعب

يأتي ذلك في وقت صعب بالنسبة لهاري وميغان ، اللذان شهدتا انخفاض شعبيتهما في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ إصدار مذكراته ، سبير .

وتأتي أخبار الإخلاء المحتمل قبل أيام من توقع مشاركة هاري في دردشة مباشرة “حميمة” مع الطبيب والمؤلف وخبير الإدمان غابور ماتي للترويج للكتاب.

وبعد مرور أكثر من شهر على إصدار المذكرات ، يمكن لعشاق العائلة المالكة التسجيل لمشاهدة دوق ساسكس وهو يناقش الأمر مع الدكتور ماتي ، وسيحصلون أيضًا على نسخة مجانية من Spare بالإضافة إلى فرصة طرح الأسئلة على الأمير.

الحدث ، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع ناشر Harry’s Penguin Random House ، سيعقد في الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة يوم السبت 4 مارس.

المصدرذا صن - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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