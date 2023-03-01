الأربعاء, مارس 1, 2023
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العثور على مومياء عمرها أكثر من 600 عام في حقيبة عامل توصيل

أطلق المتهم على الرفات اسم "خوانيتا"، ووصفه بأنه "مثل صديقه الروحي"

كتب ايمان الباجي
العثور على مومياء عمرها أكثر من 600 عام في حقيبة عامل توصيل watanserb.com
تم العثور على المومياء قي مدينة بونو البيروفية
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وطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، عثرت الشرطة البيروفية على مومياء تعود إلى فترة ما قبل الإسبان، يقدّر عمرها ما بين 600 و800 عام، في حقيبة رجل يعمل في توصيل طعام.

 بقايا مومياء محنطة

وقالت الشرطة لشبكة CNN، إنه تم العثور على بقايا مومياء محنطة مع ثلاثة رجال كانوا في حالة سكر في حديقة مهجورة في مدينة بونو جنوب شرقي البلاد، بعد ظهر يوم السبت.

من جهته، قال العميل البارز ماركو أنطونيو أورتيجا، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في منطقة بونو، لشبكة CNN: “وجدنا المومياء داخل حقيبة تبريد لرجل يبلغ من العمر 26 عامًا يعمل في خدمة توصيل البضائع، وكان يحمل حقيبة خاصة بأحد تطبيقات توصيل الطعام الشهيرة في أميركا الجنوبية”.

المومياء كانت في وضع الجنين داخل الحقيبة

وأظهرت صور أن المومياء المكتشفة كانت في وضع الجنين داخل حقيبة تسليم حمراء اللون.

“خوانيتا”

وقال الرجل البالغ من العمر 26 عامًا، والذي حددته وكالة الأنباء الفرنسية باسم خوليو سيزار بيرميخو، إنه أطلق على الرفات اسم “خوانيتا”، ووصف المومياء بأنها “مثل صديقته الروحية”.

وقال: “إنني أعتني بها في المنزل، هي في غرفتي وتنام معي”.

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وذكرت وكالة الأنباء البيروفية أندينا، أن المومياء، التي يرجع تاريخها لنحو ما بين 600 و800 عام مضت، يعتقد أنها لرجل بالغ وليس امرأة. كما يفترض أنها من منطقة بونو الشرقية، وهي الآن في عهدة وزارة الثقافة.

وصرّح مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس مؤخراََ، بأن سيزار برميجو سيبقى رهن التوقيف بينما ينظر المحققون في القضية.

تم العثور على العديد من المومياوات سابقا في بيرو

تم العثور على العديد من المومياوات سابقًا في بيرو، التي تضم مئات المواقع الأثرية للعديد من الحضارات التي نشأت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا.

في عام 2021، اكتشف علماء الآثار مومياء يقدر عمرها بين 800 و1200 عام في موقع بالقرب من العاصمة ليما.
المصدرموقع "cnn"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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