العثور على مومياء عمرها أكثر من 600 عام في حقيبة عامل توصيل

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وطن– خلال عطلة نهاية الأسبوع، عثرت الشرطة البيروفية على مومياء تعود إلى فترة ما قبل الإسبان، يقدّر عمرها ما بين 600 و800 عام، في حقيبة رجل يعمل في توصيل طعام.

بقايا مومياء محنطة

وقالت الشرطة لشبكة CNN، إنه تم العثور على بقايا مومياء محنطة مع ثلاثة رجال كانوا في حالة سكر في حديقة مهجورة في مدينة بونو جنوب شرقي البلاد، بعد ظهر يوم السبت.

من جهته، قال العميل البارز ماركو أنطونيو أورتيجا، المتحدث باسم الشرطة الوطنية في منطقة بونو، لشبكة CNN: “وجدنا المومياء داخل حقيبة تبريد لرجل يبلغ من العمر 26 عامًا يعمل في خدمة توصيل البضائع، وكان يحمل حقيبة خاصة بأحد تطبيقات توصيل الطعام الشهيرة في أميركا الجنوبية”.

وأظهرت صور أن المومياء المكتشفة كانت في وضع الجنين داخل حقيبة تسليم حمراء اللون.

“خوانيتا”

وقال الرجل البالغ من العمر 26 عامًا، والذي حددته وكالة الأنباء الفرنسية باسم خوليو سيزار بيرميخو، إنه أطلق على الرفات اسم “خوانيتا”، ووصف المومياء بأنها “مثل صديقته الروحية”.



وقال: “إنني أعتني بها في المنزل، هي في غرفتي وتنام معي”.

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وذكرت وكالة الأنباء البيروفية أندينا، أن المومياء، التي يرجع تاريخها لنحو ما بين 600 و800 عام مضت، يعتقد أنها لرجل بالغ وليس امرأة. كما يفترض أنها من منطقة بونو الشرقية، وهي الآن في عهدة وزارة الثقافة.

وصرّح مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس مؤخراََ، بأن سيزار برميجو سيبقى رهن التوقيف بينما ينظر المحققون في القضية.

تم العثور على العديد من المومياوات سابقًا في بيرو، التي تضم مئات المواقع الأثرية للعديد من الحضارات التي نشأت قبل وبعد إمبراطورية الإنكا.