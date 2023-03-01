الأربعاء, مارس 1, 2023
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الشابة خيرة ترتدي الحجاب وتمسك المصحف وتقسم على هذا الأمر! (فيديو)

كانت الشابة خيرة قد هربت العام الماضي عبر قوارب الموت بعد الحكم عليها بالسجن سنة وشهرين حبسا نافذا

كتب رفيف عبدالله
الشابة خيرة ترتدي الحجاب وتمسك المصحف وتقسم على هذا الأمر! (فيديو) watanserb.com
الشابة خيرة
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وطن- أعلنت الفنانة الجزائرية الشهيرة، الشابة خيرة، عن توبتها واعتزال الفن نهائياً دون التفكير إلى العودة إليه.

لن أغني مجدداً

وفاجأت الشابة خيرة متابعيها عبر “تيك توك“، بفيديو وهي ترتدي الحجاب باللون الأسود.

وقالت مؤدية الراي الجزائرية وهي تحمل المصحف في يدها: “أقسمت بهذا القرآن أنني لن أتخلى عن حجابي ولن أغني مجددا أو أحمل الميكروفون وإن شاء الله ربي يثبتني”.

وأكدت الشابة خيرة أنها لم تقطع صلاتها من قبل، ولم تتخل عنها، مشددة على أنها ارتدت الحجاب عن قناعة وليس من أجل الناس.

وقالت:” اتبعت طريق الله، كنت أفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب في سن 50 سنة، ووعدت نفسي وربي لو يدفعوا لي مليار لن أغني”.

تداول ناشطون صورة للشابة خيرة بعد ارتداء الحجاب

قوارب الموت

وكانت الشابة خيرة قد هربت العام الماضي من الجزائر عبر قوارب الموت بعد الحكم عليها بالسجن سنة وشهرين حبسا نافذا.

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ونقلت مصادرة مقربة من خيرة، أنها هربت برفقة أفراد عائلتها عبر قوارب الموت بعد أن قامت ببيع فيلا فاخرة ببلدية عين الترك.

وقامت بعدها فنانة الراي بشراء زورق مطاطي مدعم بمحركين يطلق عليه وسط الحراقة “السريع”.

نصب واحتيال

وكانت خيرة قد خططت لعملية الهروب بعدما تم إدانتها بتهمة النصب والاحتيال والمساس بحرية الأشخاص والتهديد. وأصدرت محكمة وهران ومحكمة عين الترك حكماً ضدها بالحبس سنة نافذة وشهرين حبسا نافذا.

وذكر المصدر المقرب من الفنانة، أن ضحيتها أخبرت الجهات الأمنية عن نية هروب الشابة خيرة عن طريق الهجرة غير الشرعية.

لكن الجهات الأمنية لم تعر الأمر أهمية، إلى أن هربت خيرة بعد 3 أيام من بلاغ الضحية.

باريس

ونزل خبر وصول خيرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط على الضحية كالصاعقة. بعدما نشرت فنانة الراي مقطع فيديو من باريس.

وكانت خيرة قد نصبت على الضحية بأموال قيمتها 600 مليون سنتيم (نحو 43 ألف دولار أمريكي).

وقدمت الضحية في حينها شكوى رسمية ضد خيرة. وذلك على خلفية قيام الأخيرة بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك”. بعدما طلبت الضحية استرداد أموالها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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