الشابة خيرة ترتدي الحجاب وتمسك المصحف وتقسم على هذا الأمر! (فيديو)

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وطن- أعلنت الفنانة الجزائرية الشهيرة، الشابة خيرة، عن توبتها واعتزال الفن نهائياً دون التفكير إلى العودة إليه.

لن أغني مجدداً

وفاجأت الشابة خيرة متابعيها عبر “تيك توك“، بفيديو وهي ترتدي الحجاب باللون الأسود.

وقالت مؤدية الراي الجزائرية وهي تحمل المصحف في يدها: “أقسمت بهذا القرآن أنني لن أتخلى عن حجابي ولن أغني مجددا أو أحمل الميكروفون وإن شاء الله ربي يثبتني”.

وأكدت الشابة خيرة أنها لم تقطع صلاتها من قبل، ولم تتخل عنها، مشددة على أنها ارتدت الحجاب عن قناعة وليس من أجل الناس.

وقالت:” اتبعت طريق الله، كنت أفكر في الاعتزال وارتداء الحجاب في سن 50 سنة، ووعدت نفسي وربي لو يدفعوا لي مليار لن أغني”.

قوارب الموت

وكانت الشابة خيرة قد هربت العام الماضي من الجزائر عبر قوارب الموت بعد الحكم عليها بالسجن سنة وشهرين حبسا نافذا.

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ونقلت مصادرة مقربة من خيرة، أنها هربت برفقة أفراد عائلتها عبر قوارب الموت بعد أن قامت ببيع فيلا فاخرة ببلدية عين الترك.

بعد انتحار ابنتها وطلاقها من زوجها "بابا"، #الشابة_خيرة تهاجر عبر قوارب الموت رفقة أبنائها.. التفاصيل عبر الفيديو pic.twitter.com/0mpjSzSBeq — أوراس | Awras (@AwrasMedia) February 22, 2022

وقامت بعدها فنانة الراي بشراء زورق مطاطي مدعم بمحركين يطلق عليه وسط الحراقة “السريع”.

نصب واحتيال

وكانت خيرة قد خططت لعملية الهروب بعدما تم إدانتها بتهمة النصب والاحتيال والمساس بحرية الأشخاص والتهديد. وأصدرت محكمة وهران ومحكمة عين الترك حكماً ضدها بالحبس سنة نافذة وشهرين حبسا نافذا.

وذكر المصدر المقرب من الفنانة، أن ضحيتها أخبرت الجهات الأمنية عن نية هروب الشابة خيرة عن طريق الهجرة غير الشرعية.

لكن الجهات الأمنية لم تعر الأمر أهمية، إلى أن هربت خيرة بعد 3 أيام من بلاغ الضحية.

باريس

ونزل خبر وصول خيرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط على الضحية كالصاعقة. بعدما نشرت فنانة الراي مقطع فيديو من باريس.

وكانت خيرة قد نصبت على الضحية بأموال قيمتها 600 مليون سنتيم (نحو 43 ألف دولار أمريكي).

وقدمت الضحية في حينها شكوى رسمية ضد خيرة. وذلك على خلفية قيام الأخيرة بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع تواصل الاجتماعي “فيسبوك”. بعدما طلبت الضحية استرداد أموالها.