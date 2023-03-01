الأربعاء, مارس 1, 2023
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أول ظهور لـ ميغان ماركل منذ نشر سلسلة هاري الوثائقية.. روجت لمشروب سحري (شاهد)

ميغان ماركل تستثمر في علامة تجارية للقهوة منذ عدة سنوات

كتب خالد السعدي
ميغان ماركل قهوة فيديو ترويجي watanserb.com
ميغان ماركل زوجة الأمير هاري
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وطن – ظهرت ميغان ماركل في فيديو ترويجي على موقع إنستغرام لصالح “Clevr Blends”، وهي علامة تجارية للقهوة استثمرت فيها منذ عدة سنوات.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها دوقة ساسكس منذ نشر سلسلة هاري وميغان الوثائقية على موقع نتفليكس، جنبًا إلى جنب مع مذكرات الدوق الشاملة.

وتم وصف Celvr Blends على أنها “قهوة صحية”، والتي يُقال إنها واحدة من أولى استثمارات ميغان التي قامت بها بعد تنحيها من منصبها كملوك عاملة في أوائل عام 2020.

الشركة التي لديها أكثر من 60 ألف متابع على موقع إنستغرام، تروج لنفسها على أنّها تبيع منتجات “الرعاية الذاتية” ، بما في ذلك “Super Lattes” الذي يبدو أنه يساعد على الطاقة والتوتر والنوم.

ميغان تحتسي القهوة

ويُظهر الفيديو، الذي نُشر على حساب Clevr Blends، المؤسِّسة هانا ميندوزا تقدم العلامة التجارية وترحب بميغان، التي ترتدي الجينز ومعطفًا بيج، أثناء احتساء القهوة معًا.

وقالت المؤسِّسة، في تعليق صوتي، إن قصة نجاح الشركة مثيرة للغاية، وتستشهد بميغان كمستثمر.

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وأوضحت: “منذ ثلاث سنوات، تغير كل شيء.. لا أحد سوى ميغان ، دوقة ساسكس ، بدأت في شرب اللاتيه.. لم تكن تحب المنتج فحسب بل كانت شغوفة للغاية بالمؤسِّسات والمصادر المستدامة”.

وأضافت: “انتهى الأمر بميغان لتصبح أول مستثمر ومستشار وأكبر مدافع عن Clevr.. لم يكن فريقنا الصغير لكن القوي مستعدًا لذلك وانتهى الأمر بالبيع لمدة شهرين”.

وتابعت: “لقد طورنا فريقنا.. أطلقنا منتجات جديدة مذهلة وقررنا أن ننغمس في تجارة التجزئة. نحن مدينون بالكثير من ذلك للنساء اللواتي ينهضن بالنساء.. لدينا خطط كبيرة للمستقبل “.

 

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ثم أوضحت مندوزا، كيف أرسلت ميغان ماركل مشروبًا إلى صديقاتها، وكانت إحداهن مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري، التي ظهرت أيضًا في الفيديو وهي تصنع المشروب.

ويأتي ظهور ميغان بعد حلقة أخيرة من “ساوث بارك” سخرت من الأمير هاري وميغان ماركل، ووفقًا للتقارير، لم تسر الحلقة بشكل جيد مع الزوجين الملكيين.

وثائقي هاري وميغان

وفي ديسمبر الماضي، بدأت منصة نتفليكس اليوم عرض سلسلة وثائقية عن الأمير هاري وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا منذ الكشف عن إعلانها الترويجي.

وتم إصدار الحلقات الثلاث الأولى من “هاري وميغان” في 8 ديسمبر، تليها الحلقات الثلاث الأخيرة بعد أسبوع، في الفترة التي سبقت نشر مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل “سبير”.

وأصبح العمل الأخير لدوق ودوقة ساسكس بعنوان “هاري وميغان” ثاني أفضل سلسلة وثائقية من حيث التصنيف على الإطلاق في خدمة البث المباشر.

وكشفت نتفليكس عن أرباحها في الربع الأخير من العام، وقالت إنها اكتسبت 7.7 مليون مشترك خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين.

وحلت السلسلة الوثائقية في المرتبة الثانية بعد سلسلة الأفلام الوثائقية “تايغر كينغ” الأكثر نجاحًا على نتفليكس.

وتكشف السلسلة وقائع حدثت خلف الأبواب المغلقة داخل القصر، مع حديث للأمير هاري عن ألم ومعاناة النساء اللواتي يتزوجن في القصر، في إشارة واضحة إلى زوجته ميغان وأمه ديانا، أميرة ويلز الراحلة.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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