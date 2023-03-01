أشرف حكيمي.. أول موقف من سان جيرمان ومحاميه على تهمة الاغتصاب الموجهة له!

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وطن– كشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية التي فجّرت القضية، عن موقف نادي باريس سان جيرمان ومحامي الظهير الأيمن في الفريق الفرنسي، أشرف حكيمي، من المزاعم بأنّ اللاعب قام باغتصاب شابة في منزله قبل أيام.

ووفقاً لصحيفة “لو باريزيان”، فقد أكد النادي الفرنسي الشهير على دعم لاعبه أشرف حكيمي والوقوف بجانبه في الأزمة التي يمرّ بها، مؤكّداً أنّ “حكيمي” سيخوض تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء.

باريس سان جيرمان يدعم أشرف حكيمي

وقال النادي للصحيفة: إن “النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشدة الاتهامات ويثق في العدالة. باريس سان جيرمان مؤسسة تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب”.

اتهامات باطلة

كما نقلت الصحيفة عن محاميه الشخصي تأكيدَه، أنّ الاتهامات الموجهة “باطلة”.

وقال المحامي فاني كولين، إن موكله “بريء من الوقائع المزعومة”، مضيفاً: “إنه هادئ وموضع تحت تصرف العدالة”.

الحقائق المزعومة تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي

يذكر أنّ الصحيفة الفرنسية كانت أول الصحف التي فجّرت القضية، كاشفةً عن أن شابة ذهبت إلى مركز الشرطة في نوجينت سور مارن (فال دو مارن) يوم الأحد، معلنةً أنها تعرضت للاغتصاب من قبل اللاعب المغربي.

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ووفقاً لصحيفة “لو باريزيان“، كانت الضحية المزعومة، البالغة من العمر 24 عامًا، لا تريد تقديم شكوى، إلا أنّ مركز الشرطة فتح تحقيقًا، قبل أن يستعيد مكتب المدعي العام في نانتير الملف، بسبب المكانة المفترضة لمرتكب الواقعة.

ومن المفترض أن يكون الاغتصاب المزعوم قد وقع يوم السبت 25 فبراير، عشيةَ المباراة الكلاسيكية بين OM وPSG، والتي أصيب حكيمي خلالها.

تعارف عبر إنستغرام ثم دعوة للمنزل

وأوضحت الشابة أنها التقت باللاعب عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام في 16 يناير، حيث بدأ الاثنان في المناقشة، وفي 25 فبراير، في الليل، ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني بيلانكور (Hauts-de-Seine)، مع سيارة أجرة طلبها حكيمي.

تقبيل فمها وثدييها

وتشير الشابة إلى أن المغربي الدولي قبّل فمها وثدييها بعد أن أنزل ملابسها دون رضاها، وتضيف أنه أجرى اختراقًا لعضوها التناسلي بأصبعه لبضع ثوانٍ، رغم أنها رفضت.

وأخيرًا قالت إنها دفعته بعيدًا بقدمها، قبل أن ترسل رسالة نصية قصيرة إلى صديق جاء ليأخذها.