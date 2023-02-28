هبة عبوك منهارة: “سحقت لقاع المحيط وأسأل أين أنا الآن؟”.. هل تأكدت من خيانة حكيمي لها؟

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وطن- رغم صورها المنشورة عبر حسابها على “إنستجرام” وهي تستمتع برفقة أبنائها على شواطئ دبي وتفاعل زوجها أشرف حكيمي معها وتعبيره عن حبه لها ولأبنائه، يبدو أن الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، قد بدأ الشكّ يدخل قلبها بأنّ زوجها قد خانها، بعد الفضيحة التي فجّرتها صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.

وفي إيحاء غريب ربما حمل إسقاطاً على ما تعانيه حالياً بعد تفجر فضيحة زوجها أشرف حكيمي، استعانت هبة عبوك بكلمات مؤثرة للممثل الكندي-الأمريكي الشهير برندان فريزر، قال فيها: “لقد كنت في هذا البحر وقد سحقتني تلك الموجة إلى قاع المحيط، وانتهى بي الأمر على شاطئ غريب في عالم مختلف وأتساءل: “أين أنا الآن؟”، وأريد أن يعرف جميع الممثلين الذين مروا بها أنني أعرف كيف يشعرون. لكن صدقني، إذا بقيت هناك ووضعت قدمًا أمام الأخرى، فستصل إلى حيث تريد أن تذهب”.

يشار إلى أن أشرف حكيمي زوج هبة عبوك متهم الآن بارتكاب جريمة اغتصاب مزعومة لشابة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وبحسب ما نشرته الصحيفة الفرنسية، فقد ذهبت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا إلى مركز الشرطة لكشف الحقائق، رغم أنها رفضت توجيه اتهام إلى لاعب باريس سان جيرمان.

وقرر مكتب المدعي العام دخول القضية بحكم منصبه للتحقيق مع اللاعب الذي كان يستغل غياب زوجته وطفليه لارتكاب الاغتصاب في منزل عائلته، بحسب زعم الصحيفة.

الواقعة حدثت يوم 25 فبراير الجاري

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وزعمت الصحيفة، أنّ الجانب الأيمن لفريق باريس سان جيرمان التقى بالفتاة عبر شبكة التواصل الاجتماعي انستغرام في 16 يناير الماضي، مشيرة إلى أنهما اجتمعا في منزل اللاعب يوم السبت، 25 فبراير الجاري، وفي تلك اللحظة كان الاغتصاب قد وقع.

ووفقًا لشهادة الفتاة، فقد خرجت الأمور تمامًا عن السيطرة، حيث عمل المحققون يوم الاثنين على ملف تم إنشاؤه بناءً على أقوال المشتكية، على الرغم من أنه لم يتمّ التحقق منه بعدُ من قبل دائرة التحقيق الفرنسية.

قبّل فمها وثدييها

وجاء في رواية الشابة، أن الدولي المغربي قبّلها على فمها وخلع ملابسها وقبّل ثدييها رغم رفضها، واستمر أشرف في الضغط على الشابة حتى اغتصبها واخترق عضوها التناسلي، كما أُدلي بشهادتها في مركز الشرطة.

وأخيرًا، زعمت الشابة أنها نجحت في الابتعاد عنه بدفعه بقدمها، وبمجرد إطلاق سراحها، أرسلت رسالة نصية قصيرة إلى صديقة لها جاءت بسرعة لاصطحابها.

الإصابة أجبرته على المكوث في المنزل

وكان لاعب كرة القدم قد أصيب قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام مرسيليا، الأحد الماضي، وبفضل ذلك تمكّن من البقاء بمفرده في المنزل طوال عطلة نهاية الأسبوع دون مشاكل، بينما كانت زوجته الممثلة الإسبانية هبة عبوك وأطفالهما يستمتعون في إجازة في دبي.

حضر حفل توزيع جوائز “الأفضل”

مع تفجّر الفضيحة، كان لاعب كرة القدم أشرف حكيمي وسط انتشار هذه الأخبار، على السجادة الخضراء في حفل توزيع جوائز “الأفضل“، الذي نظّمه الفيفا.

واحتل أشرف حكيمي المكان الذي وضعه كظهير أيمن لأفضل أحد عشر لاعبًا في عام 2022، وفقًا للتنظيم الذي يقوده إنفانتينو، ولم يرغب في تفويت الموعد، ولم يتوقع المغربي أن تنفجر القنبلة وسط الاحتفال.