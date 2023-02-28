نُقل للمستشفى.. تدهور وضع مرتضى منصور الصحي وحكم جديد ينتظره بسبب عمرو أديب

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وطن – نقل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، للمستشفى من قبل إدارة سجن وادي النطرون ـ يقضي فيه عقوبة الحبس بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ـ بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، بحسب ما أفاد سليمان وهدان، الرئيس المؤقت للنادي بعد حبس مرتضى.

نقل مرتضى منصور للمستشفى

وجاءت تصريحات سليمان وهدان، عبر برنامج “الريمونتادا” بقناة “المحور”، حيث أوضح أنه قام بزيارة مرتضى منصور في المستشفى التابع للسجن واطمأن على صحته، لافتا إلى أن الوعكة التي تعرض لها حدثت جراء ارتفاع ضغط الدم.

كما أوضح “وهدان” أن النادي تلقى بالفعل خطاباً رسمياً من جانب الجهة الإدارية يفيد ببعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمرحلة القادمة في نادي الزمالك.

مجلس الإدارة متمسك بمرتضى رئيسا للنادي

ولفت إلى أن الخطاب الوارد لمجلس الإدارة ليس ملزماً لإسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكداً أن هذا الأمر بند صريح من اختصاصات مجلس الإدارة.

وكانت وزارة الرياضة في مصر قد أرسلت خطابا إلى نادي الزمالك يفيد بزوال عضوية مرتضى منصور من مجلس إدارة النادي فور صدور حكم قضائي بسجنه.

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وأشار وهدان إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بحضور 7 أعضاء وانتهى بتكليفه برئاسة الزمالك مؤقتاً.

ولكن خالد لطيف أمين الصندوق اعترض على إجراءات الاجتماع وطلب إلغائه، رجوعاً إلى المادة 23 من اللائحة الاسترشادية التي تقضي بضرورة ترؤس أمين الصندوق حال غياب الرئيس ونائبه عن الاجتماع.

وأضاف: “هذا البند يسري على اجتماع الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة ولكنني لا أعارض الأمر وقمنا بإعادة الاجتماع ولكنني غبت لتواجدي خارج القاهرة، وأنا مع أي قرار في ما يخص المرحلة القادمة”.

وشدد وهدان على أن المجلس متمسك باستمرار مرتضى رئيسا للنادي وأن ما يحدث سيكون لاختيار رئيس لتسيير الأعمال فقط.

حكم جديد بانتظار مرتضى منصور بقضية عمرو أديب

وفي سياق آخر ينتظر الجميع قرار محكمة “جنح أكتوبر”، في الحكم على مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وتنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم 28 فبراير 2023، في الحكم على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب pic.twitter.com/Pz29sgNJp8 — samy ammar (@Samyamar58Ammar) February 28, 2023

كانت البداية عندما أقام الإعلامي عمرو أديب دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك ومواقع التواصل.

وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق إحالة مرتضى، للمحاكمة أمام محكمة جنح أكتوبر، وحددت المحكمة المختصة جلسة اليوم، للفصل في القضية والمحاكمة.

وقضت محكمة النقض، السبت، برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وكان محامي النادي الأهلي، أعلن ترحيل مرتضى منصور إلى سجن وادى النطرون لقضاء العقوبة المقررة عليه.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.