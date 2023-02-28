ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح على أغنية “شاكيرا” (فيديو)

- Advertisement -

وطن- استعانت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، بأغنية شاكيرا الجديدة مع كارول ج، لتستعرض قوامها بفيديو جديد.

الخطوة القادمة

وظهرت إيفانا نول بالفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام“، وهي ترتدي بيكيني أسود مثير، وكانت تقود دراجة مائية “جيت سكاي” في ميامي.

وطلبت إيفانا من متابعيها أن يخمنوا ما هي الخطوة القادمة التي ستقوم بها.

كما شاركت ملكة جمال كرواتيا، عدة مقاطع وهي ترتدي ملابس مثيرة، وتؤدي رقصات مختلفة.

وقت صاخب في لندن

كانت نول، المعروفة بأكثر بالمشجعة الأكثر جاذبية لكأس العالم ، في لندن خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت تستمع الحسناء السمراء بالحياة الليلية في المدينة وأهم الأحداث الرياضية.

- Advertisement -

وحضرت الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا ، فوز مانشستر سيتي على آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ، ومباراة الملاكمة التي خاضها فلويد مايويذر ضد آرون تشالمرز ، بين الكثير من الحفلات.

تعليقات مثيرة

مع استكمال إيموجي الماء ، والشمس والنظارات الشمسية ، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يصبح قسم التعليقات جامحًا. قال أحد المستخدمين: “فتاة مثيرة على جت سكي …. ملحمة”.

وأضاف شخص آخر: “بيب نار”. علق شخص آخر: “دميتي”. كما قال مستخدم رابع مازحا: “تأكدي من إبطاء اللقطة لإظهار مؤخرتك”.

توسل شخص آخر إلى إيفانا للانضمام إلى منصة OnlyFans ، وهي خطوة تحدثت عنها خلال محادثة مع TMZ Sports.

“أونلي فانز” مرة أخرى

وقالت: “عادةً لا آخذ كل ما يقدمونه لي ، لأنني أحب العمل مع العلامات التجارية التي تعجبني. وليس الكثير منها ، لأنني أحب تقديم ما يعجبني حقًا ، وليس فقط ما يتم دفعه لي . ”

وتابعت: “حول OnlyFans ، أتذكر خلال كأس العالم أنني تلقيت على الأرجح عشر مكالمات يوميًا ، وربما 20 رسالة بريد إلكتروني حول فتح حساب OnlyFans”.

وأضافت: “أنا لا أحكم عليه. لكني أنا لست من هذا النوع من الأشخاص. إنه ليس لي. حاولت أن أوضح أن الأمر لا يتعلق بالمال دائمًا ، أنا مهتمة بالسمعة.”

سمعة إيفانا عالية في السماء في الوقت الحالي ، بعد رحلة قصيرة في لندن. ولا يمكننا الانتظار لنرى أين ينبثق الجمال ذو الشعر الأسود بعد ذلك.