الأربعاء, مارس 1, 2023
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حياتنا

مريم حسين تحقن نفسها داخل عيادة التجميل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه (شاهد)

أكدت مريم حسين أن هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية أو حقن بوتوكس وفيلر

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تحقن وجهها أمام المتابعين لإنقاذه بعد خسارة الوزن! (فيديو) watanserb.com
مريم حسين
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وطن– لم تخجل الفنانة المغربية مريم حسين، من توثيق لحظة حصولها على حقنة تجميلية في وجهها، بحجة حاجتها لها بعد خسارة الوزن.

إبرة هوليوود

ونشرت مريم حسين عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، وهي تتحدث عن “إبرة هوليوود”.

وشرحت الفنانة في البداية، أن خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

وأشارت مريم حسين في حديثها، إلى أنّ هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية، أو حقن بوتوكس وفيلر.

كولاجين فقط

وأوضحت أن هذه الإبرة تحفّز فقط عمل الكولاجين في الوجه.

صورة الإبرة التي حقنت بها مريم حسين

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة التي قال إنها تسمى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

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ودائماً ما تشارك مريم متابعيها الذين يقترب عددهم من 3 مليون، يومياتها.

وكان آخرها حين وثّقت لحظة انضمامها لدروس الرقص.

رقص مريم حسين

ونشرت الفنانة المغربية، فيديوهات عبر خاصية القصص المصوّرة في “انستجرام“، وهي ترتدي توباً مكشوف الصدر مع ليجن ضيق وكعب عالٍ، جميعهم باللون الأسود.

وبدأت مريم حسين الفيديو وهي تحني نفسها للأمام، ما كشف صدرها بشكل فاضح، قبل أن تذهب إلى مدربها وتبدأ الرقص.

وفي العام الماضي، ظهرت المغربية وهي تؤدي وصلة رقص مغربي بين مجموعة من الرجال.

وظهرت مريم بفيديو متداول حينها، وهي ترتدي دشداشة واسعة باللون الأصفر. ووقفت وسط فرقة شعبية مكونة من شباب فقط، وبدأت بالرقص على أنغام الطبول.

سعد لمجرد

وبعد صدور حكم بالسَّجن 6 سنوات لسعد لمجرد، ظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة.

ووجّهت الفنانة المغربية كلمة قالت خلالها: “إنا لله وإنا إليه راجعون نقولها في أي مصيبة تصيب أي إنسان، سواء كانت مصيبة من الله سبحانه وتعالى أو كانت مؤامرة من الناس”.

وادعت مريم أنّ ما تعرّض له مواطنها سعد لمجرد هو “مؤامرة”، بحسب تعبيرها.

ووصفت مريم حسين، الحكم على سعد لمجرد بـ”الغلط”، داعيةً الله أن يفرّج عنه، موضحة أن سعد لمجرد “حبيبنا وأخونا”، هو الوحيد الذي استطاع إيصال الأغنية المغربية للعالمية.

وزعمت مريم حسين من خلال التلميح، بأنّ الحكم الصادر ضد سعد لمجرد ربما تمّ بعد تقديم رشاوى للقضاة الفرنسيين، لافتة إلى أنها سبق وأن جرّبت هذا الأمر.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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