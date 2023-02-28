مبتسما ومرتاحا.. “ماركا” تكشف كيف تلقى أشرف حكيمي مزاعم اغتصابه لشابة فرنسية؟

- Advertisement -

وطن – نفى نجم كرة القدم المغربي “أشرف حكيمي” مزاعم الاغتصاب التي طالته منذ أمس الإثنين، على خلفية تقرير نشرته صحيفة فرنسية نقلت خلاله شهادة شابة فرنسية، ادعت أن النجم المغربي “غتصبها” داخل منزله في 25 فبراير/شباط الحالي.

أشرف حكيمي ينفي مزاعم الاغتصاب التي طالته

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن مصادرها المطلعة، قولهم أن “حكيمي نفى تلك المزاعم جملة وتفصيلا، وقال إنها “خاطئة تماما”، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي فتحها مكتب المدعي العام، الإثنين.

الصحيفة الإسبانية نوهت إلى الثقة العالية بالنفس التي ظهر بها أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المتميز لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ من العمر 24 عاما. وقالت إنه بدا “مبتسما ومرتاحا” خلال حضوره حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجوائز “ذا بيست” في العاصمة الفرنسية باريس، مساء، الإثنين 27 فبراير الجاري.

كما استندت “ماركا” في تقريرها إلى مراسلها الذي كان يُغطي حفل ذا بيست، في باريس، حيث أفاد بأن حكيمي “كان هادئا للغاية”، على الرغم من أن التقارير المزعومة، تزامنت مع توقيت إقامة الحفل.

فضيحة اغتصاب تُلاحق أشرف حكيمي

وفجرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نشرت تقريرا نقلت خلاله شهادة شابة فرنسية (24 عاما) ادعت أن النجم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جرمان، قام باغتصابها في منزله.

كما أكدت لوباريسيان، أنّ الضحية “لا ترغب في تقديم شكوى”، بل إنها اكتفت بتقديم ادعاء كشفت خلالها عن اغتصابها من قبل حكيمي، ليتولى مكتب المدعي العام بدوره القضية ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.

- Advertisement -

تعرف أشرف حكيمي على الشابة خلال دردشة جمعته معها عبر “إنستغرام” في 16 يناير الماضي، حسب ما أفادت الصحيفة.

وأضافت أن حكيمي اجتمع بالشابة الفرنسية، يوم السبت الماضي، أي 25 فبراير/شباط، عندما ذهبت الشابة إلى منزله ليلا، على متن سيارة أوبر طلبها لها حكيمي.

الضحية المزعومة أكدت في أقوالها أن الأمور خرجت عن السيطرة في منزل حكيمي، حيث ادعت أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل بعد رسالة نصية قصيرة أرسلتها إلى صديق لها”.

رسميا.. فتح تحقيق في قضية حكيمي

أكد مصدر مطلع لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) قد فتح بالفعل تحقيقا في قضية الاغتصاب المزعومة التي تورط فيها نجم كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي.

وقال مكتب المدعي العام لشبكة “سي إن إن”: “لا يرغب مكتب المدعي العام في نانتير في التعليق على هذا التحقيق الجاري، لأن المعلومات المنشورة بالفعل تعرض التحقيقات اللازمة لتقصي الحقيقة للخطر”.

وفي الأثناء، تواصلت “سي إن إن” مع حكيمي ومع إدارة باريس سان جيرمان للتعليق. في إنتظار الرد.