الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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حياتنا

ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف لك أسوأ سمات شخصيتك

ماذا ترى أولاََ عند النظر لهذه الصورة؟

كتب ايمان الباجي
ما تراه أولاََ في هذه الصورة يكشف لك أسوأ سمات شخصيتك watanserb.com
تظهر هذه الصورة أسوأ سمات شخصيتك
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وطنالوهم البصري هو وسيلة ممتعة ومثيرة ورائعة لتحفيز قدراتك المعرفية واختبار إدراكك البصري، كما يساعد كذلك على تحسين قوة تركيزك.

تختلف تجارب فكّ رموز الوهم البصري باختلاف الأشخاص. ما تراه في الوهم البصري قد لا يكون دائمًا ما تفسره. الواقع في بعض الأحيان بعيد عما تعتقده.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن بعض الأوهام البصرية يمكنها أيضًا تحديد شخصيتك، اعتمادًا على الأشياء التي تراها أولاً أو أخيرًا.

واخترنا لك اليوم خدعة بصرية، نقلاً عن صحيفة “timesofindia“، تظهر أسوأ سمات شخصيتك.

ماذا لفت نظرك أولا بالصورة؟

ماذا ترى أولاََ عند النظر لهذه الصورة؟

في الوهم البصري الذي نشره الموقع يمكن رؤية امرأة ونهر وجسر وقارب.

يمكن أن يكشف أول شيء تلاحظه عيناك وتركز عليه كثيراً عنك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد سماتك السلبية. قد يشمل ذلك تحديد مدى نرجسيتك أو مدى اعتمادك على المظهر.

المرأة

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إذا رأيت امرأة أولاً، فقد يعني ذلك أنك مدفوع بالمظهر.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنك متحيز أو تحكم على الأشخاص بناءً على مظهرهم، ولكنه يظهر مدى توترك عند مقارنة مظهرك بالآخرين.

النهر

إذا رأيت النهر أولاً، فقد يعني ذلك أنك تركز على المكانة الاجتماعية وتعلق أهمية كبيرة عليها.

الجسر

إذا رأيت الجسر قبل أي شيء آخر، فقد يعني ذلك أنك تفتقر إلى التعاطف.

في الواقع، لا يتعلق الأمر بوقاحة أو عدم اللطف؛ بل يتعلق بعدم إعطاء الأولوية لحزن الآخرين.

القارب

إذا رأيت القارب أولاً، فقد تكون أسوأ سمات شخصيتك هي أنك تمنح نفسك كثيراً من الأهمية، الأمر الذي قد يجعلك تفرط في الثقة أحيانًا.

يمكن أن تكون الأوهام البصرية مفيدة للغاية ليس فقط لعقلك ولكن أيضًا لإدراكك البصري. يمكن أن يكون نشاطًا رائعًا لتجربته مع أصدقائك وعائلتك.

والآن عزيزي القارئ، أخبرنا في التعليقات عن سمات شخصيتك، بحسب ما وقعت عيناك عليه أولاََ في الصورة.

المصدرصحيفة timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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