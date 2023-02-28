الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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حياتنا

ماتت العروس يوم الزفاف فوجدوا الحل سريعاً بطريقة غير متوقعة!

إذا كنت تبحث عن القليل من الدراما والإثارة فإن حفلات الزفاف الهندية تبدو مكانًا جيدًا للبدء

كتب رفيف عبدالله
ماتت العروس يوم الزفاف فوجدوا الحل سريعاً بطريقة غير متوقعة! watanserb.com
العروس الشابة هيتال فيشال
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وطن– بعد وفاة العروس بنوبة قلبية مفاجئة في يوم زفافها ، استبدلت عائلتها بشكل صادم أختها الصغرى بدلاً من إلغاء حفل الزفاف تمامًا.

نوبة قلبية

كان من المقرر أن تتزوج العروس الشابة ، هيتال ، فيشال ، ابن رانابهاي بوتاباي ألجوتار من قرية ناري في ولاية غوجارات الهندية.

ولكن مع بدء الحفل المرتب سابقاً ، اشتكت هتال من الشعور بالدوار وفجأة أغمي عليها.

بعد وفاة العروس المفاجئة ، تم وضع أختها كبديل طارئ

نقلها أقاربها إلى المستشفى ، حيث قال الأطباء إنها ماتت بنوبة قلبية.

ولكن بدلاً من إلغاء حفل الزفاف ، اقترح والد هيتال – وهو رجل محلي يُدعى جيناباي راثور – أن يتزوج فيشال ابنته الأخرى بدلاً من ذلك.

وفقًا لموقع إخباري محلي هندي، تم الاحتفاظ بجثة العروس في ثلاجة المشرحة في المستشفى حتى انتهاء الحفل.

حوادث غير عادية

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ليست أول حادثة غير عادية تشهدها الهند في حفلات الزفاف.

في يناير 2021 ، أفادت صحيفة ديلي ستار عن حفل زفاف مزدوج في ولاية كارناتاكا بالهند كاد أن ينهار بعد أن قرر أحد العرسان أن يهجر عروسه عند المذبح.

تم نقل العروس إلى المستشفى ولكن بعد فوات الأوان

وافق رجل يدعى تشاند رابا ، يعمل مديراً في شركة على الزواج من سيندهو ، العروس المنحوسة.

تم الكشف لاحقًا عن أن عريسها كان لديه حبيبة سرية. قيل إنها هددت بالذهاب إلى مكان الزفاف وشرب السم بدلاً من السماح لعشيقها بمواصلة الحفل.

هربت مع الكاهن

وقبل ذلك بعامين ، هربت عروس هندية أخرى ، من مدينة سيرونج في ولاية ماديا براديش ، مع الكاهن الذي تم التعاقد معه لإجراء مراسم الزفاف.

في هذه الحالة ، لم يأخذ الكاهن -وهو رجل يدعى فينود مهراج ، متزوجًا ولديه طفلان- العروس البالغة من العمر 21 عامًا فقط.

بل سرق الزوجان السعيدان مجوهرات بقيمة 150 ألف روبية (ما يزيد قليلاً عن 1500 جنيه إسترليني). وما يزيد قليلاً عن 30 ألف روبية (حوالي 300 جنيه إسترليني) نقدًا.

وكشف تحقيق لاحقًا أن العروس الهاربة كانت على علاقة عاطفية مع الكاهن لمدة عامين.

لذلك إذا كنت تبحث عن القليل من الدراما والإثارة ، فإن حفلات الزفاف الهندية تبدو مكانًا جيدًا للبدء.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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