الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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حياتنا

كيف يواجه بيكيه أغاني شاكيرا؟ صديقه المقرب يكشف مفاجأة!

بدأت الخلافات بين شاكيرا وبيكيه منذ زمن طويل وتستمر هذه الخلافات اليوم خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأطفال

كتب رفيف عبدالله
كيف يواجه بيكيه أغاني شاكيرا؟ صديقه المقرب يكشف مفاجأة! watanserb.com
بيكيه
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وطن– انفصل جيرارد بيكيه عن شاكيرا منذ ما يقرب من عام وليس لديه أي نية لإعادة بناء علاقته معها أو أي شيء مشابه.

لم يشعر بالإهانة

ونقلت صحيفة “الكونفيدنسال” الإسبانية، عن شخص مقرب من بيكيه، أنه لم يشعر بالإهانة أيضاً من أغاني شاكيرا الموجهة بشكل مباشر له.

ومع ذلك، اعترف المقرب من بيكيه، أن هناك شيء واحد يزعجه، هو أن يتأثر أطفالهما بالأمر.

وأكد المصدر أن بيكيه لم يتأثر أبداً بأغاني شاكيرا.

بيكيه وكلارا شيا

وذكرت مصادر أخرى لها علاقه مباشرة مع لاعب الكرة السابق، أن بيكيه غادر برشلونة طوال الأسبوع تقريبًا. أو على الأقل لم يكن في شقته المعتادة في شارع مونتانير.

هل تعيش معه حبيبته الجديدة؟

هناك بعض الأنباء التي تشير إلى أنه يرغب في بيع هذا المنزل أو طرحه للإيجار مرة أخرى وأنه كان يبحث عن منزل كبير ، أيضًا في برشلونة. ولكن بعيدًا عن أعين الإعلام.

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وما إذا كان ينوي الانتقال للعيش مع كلارا شيا، قال المصدر: “ليس لديه نية لتغيير منزله”. وأنه سيستمر في العيش في منزله في ​​شارع مونتانير لبعض الوقت.

وذكر المصدر، أن عائلة أجنبية كانت قد قررت استئجار الشقة. وغادروها عندما طلبت منهم شاكيرا شخصيًا تركها منذ أكثر من عام.

شاكيرا وكارول ج

منذ ذلك الحين، أصبح بيكيه يتردد كثيراً على الشقة ويتنقل بينها وبين منزل العائلة، حتى التقى بكلارا شيا وأقام علاقة جدية معها.

“لم تحضر كل أغراضها”

الآن ، بيكيه وشيا عشيقان مستقران ، لكن في الوقت الحالي لم تنتقل الشابة بشكل دائم إلى منزل صديقها.

قال المصدر: ” لم تأخذ شيا كل أغراضها ، رغم أن وجودها في منزل بيكيه يكثر. تستقبل الجيران الذين تصادفهم بلطف شديد ، رغم خجلها الشديد ، وتعيش حياة طبيعية في الشقة”.

بدأت الخلافات بين شاكيرا وبيكيه منذ زمن طويل. وتستمر هذه الخلافات اليوم ، خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأطفال.

لدرجة أن لاعب كرة القدم السابق والمغنية يتجادلان باستمرار حول المعاملة التي يتلقاها أطفالهما. ويضعون “أفخاخًا” لبعضهم البعض فيما يتعلق بهذا الأمر.

والدة بيكيه وشاكيرا

بيكيه ، على سبيل المثال ، لا يريد أن تعرف شاكيرا أن والدته ، مونتسيرات برنابيو ، في بعض الأحيان تأخذ أحفادها بعد المدرسة.

لذلك هناك أيام يغادر فيها المنزل مع الصغار ، ويقف على بعد أمتار قليلة من منزل زوجته السابقة ويتبادل الأطفال مع والدته حتى لا تراه شاكيرا.

النقطة الأخرى التي يتشاجرون بسببها هي وقت تسليم الأطفال.

في كثير من الأحيان ، يضطر بيكيه إلى الانتظار لدقائق طويلة.  لقد أمضى نصف ساعة  عند الباب حتى يخرجوا ، الأمر الذي يعرضه للصحافة ويضعه في مزاج سيء.

تعب من قوتها

أكد أصدقاء بيكيه أنه لا يهتم بكتابة أغانٍ عنه أو عن صديقته أو حتى قول شاكيرا إنه يريد العودة لها. لأنهم يؤكدون أن ذلك غير صحيح.

علاوة على ذلك ، عندما انفصل بيكيه وشاكيرا ، كان لاعب كرة القدم السابق ، وفقًا لأصدقائه ، قد سئم من حدة الفنانة الكولومبية. شعر أنها تتحكم في كل شيء وتشتكي كثيرا. وكانت المعارك بينهما مستمرة.

لذا فإن كل هذه الأغاني وكل هذه الإهانات من قبل المغنية تعمل فقط على جعل بيكيه يعيد تأكيد نيته الابتعاد عنها قدر الإمكان.

المصدرالكونفيدنسال- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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