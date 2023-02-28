الأربعاء, مارس 1, 2023
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الهدهد

كاتب سعودي يتهم الإمارات بإيواء إرهابيين ويطالبها بكف الدماء في جنوب اليمن!

سليمان العقيلي استنكر استضافة الإمارات لهاني بن بريك

كتب سالم حنفي
هاني بن بريك بالإمارات watanserb.com
ارتبط هاني بن بريك مع التحالف السعودي الإماراتي منذ اندلاع حرب اليمن
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وطن– شنّ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي والمقرّب من الديوان الملكي، سليمان العقيلي، هجوماً عنيفاً على الإمارات، واصفاً إياها بإيواء الإرهابيين، مطالباً إياها بالكفّ عن إراقة الدماء في جنوب اليمن.

ونشر “العقيلي” مقطع فيديو كانت “قناة الحرة” الأمريكية، قد نشرته عن القيادي الجنوبي هاني بن بريك ونائب رئيس المجلس الانتقالي في اليمن وقائد قوات الحزام الأمني التي أنشأتها الإمارات، معلّقاً عليه بالقول: “نسأل داعمي الارهابي هاني بن بريك ومساعديه الارهابيين الذين يٌتهمون بانهم خلف بعض الاغتيالات لائمة المساجد وشيوخ الدين وبعض الساسة في عدن ؛ الا تكفيك كمية الدماء التي أريقت في الجنوب ؟!”.

هاني بن بريك بالإمارات watanserb.com
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السعودي والمقرب من الديوان الملكي سليمان العقيلي

هاني بن بريك بالإمارات
تغريدة سليمان العقيلي عن هاني بن بريك ودعم الإمارات له ولإرهابه في اليمن

تغريدة سليمان العقيلي في حسابه على “تويتر“، لاقت ردود أفعال قوية مشيدة بها وبجرأته على قول الحقيقة بلا مواربة أو نفاق، في حين أشار بعض المغردين إلى أن هذه التغريدة ومثلها ستؤدي بالعقيلي إلى السجن.

وفي هذا السياق، قال المغرد اليمني حسن اليافعي: “صدقت بالنسبة لهاذا الكائن الذي لايشرفنا ان يكون ممثل او عضو في المجلس”.

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وقال آخر محذّراً “العقيلي”: “والله ان اخرك في السجن وبيني وبينك الايام”.

وأشادت المغردة حليمة ذيبان بتغريدة “العقيلي” قائلة: “صح الله لسانك استاذ سليمان اجلد القتله”.

وقال المغرد مازن حسان: “استاذ سليمان من يدعم هاني بن بريك و جميع القتلة من مليشيات المجلس الانتقالي و هنا المقصود دويلة ابوظبي قاموا بإزاحة هاني بن بريك من المشهد خصوصا بعد ورود اسمه في تقرير خبراء مفتشين الامم المتحدة و يظنوا إنهم بهذا راح تسقط مسؤليتهم عن كل عمليات القتل و الاغتيال لكن التاريخ لا يرحم”.

أما المغرد “أبو ياسر”، فقال: “هاني بن بريك من طين محمود الورفلي في ليبيا وستكون نهايته على يد مشغليه كنهاية ذالك. وماكان ربك نسيا”.

ارتباط هاني بن بريك بالإمارات

يشار إلى أنه مع اندلاع حرب اليمن عام 2015، بدأ بن بريك بالتواصل مع التحالف السعودي الإماراتي، وأصبح لديه خطوط ارتباط مباشرة مع المخابرات الإماراتية، حيث أوكلت إليه مهمة تصفية الأشخاص الذين تصنفهم على أنهم يتبعون جماعة الإخوان المسلمين في عدن واليمن، وأيضاً الشخصيات المناهضة لأبو ظبي.

كما كانت تربط هاني بن بريك علاقة وثيقة مع أبو عبد الله الطنيجي وغيره من الضباط الإماراتيين، وكانت له علاقات جيدة مع أبو خليفة سعيد النيادي الذي يعتبر رجل الإمارات الأول في عدن.

وبعد أشهر قليلة من معركة تحرير عدن من قبضة الحوثيين، أصدر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً في التاسع من يناير/كانون الثاني 2016 بتعيين بن بريك وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، ولكنه لم يستمر طويلاً حيث دفعت تصرفاته المناهضة للحكومة بهادي في 28 أبريل/نيسان 2017، لإقالته وإحالته للتحقيق ومعه محافظ عدن حينها عيدروس الزبيدي.

هاني بن بريك بالإمارات
عين هاني بن بريك وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء في حكومة عبدربه منصور هادي

مهمة جديدة

ولم يلبث بن بريك والزبيدي كثيراً، حيث قاما بعد ذلك بإعلان ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأخير ونيابة الأول وتبنى فكرة الانفصال، وباتت صورهما مع بن زايد وتنقلهما ما بين عدن وأبو ظبي أمراً طبيعياً حيث تكفلت الأخيرة بعد ذلك بتوفير الدعم الكامل لهما، وتم الإعلان عن فتح باب التجنيد وتشكيل قوات النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية إضافة لقوات الحزام الأمني.

واستمر بن بريك في الإشراف على قوات الحزام الأمني وما يتبعها من تشكيلات بدعم إماراتي إضافة إلى إشرافه على الأنشطة الإعلامية المناهضة لدور الحكومة وإدارته قائمة طويلة من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الداعمين للإمارات فيما بات يعرف لاحقاً بخلايا الذباب الإلكتروني، ودفع مرتبات باهظة لهم.

كما كان يصف بعض المشايخ المحسوبين على تيار السلفية وحزب الإصلاح ممن يخالفونه الرأي بالخوارج ويدعو لتصفيتهم.

محاضر وتحقيقات

ومؤخراً، كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن عن أن بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي”، يقف وراء تصفية ثلاثين داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة، إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً. وذلك في أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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