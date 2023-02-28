على الميزان.. رجل أعمال يهدي عروسه وزنها ذهبا في دبي (فيديو)

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وطن – وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، إهداء عريس باكستاني في دبي مهرا لعروسه يعادل وزنها ذهبا، في مشهد أثار ردود أفعال واسعة.

العروس جلست في كفة ميزان لوزنها بالذهب

وبدت العروس وهي ترتدي الزي الباكستاني التقليدي وتسير مع عريسها ثم تجلس على أحد كفتي ميزان ضخم.

ويرى أحد الأشخاص وهو يجر عربة مغطاة بقماش يتبين بعد الكشف عنها أنها تحمل سبائك ذهب، ثم يقوم شخصان بوضع القطع في كفة الميزان الأخرى.

إلى أن ترى العروس وهي ترتفع بموازاة الكفة الثانية وسط تصفيق الحاضرين.

عروس باكستانيه في دبي مهرها وزنها ذهب

كيف لوكانت دبه كان ارتفع مهرها pic.twitter.com/BN3niONYQ8 — abu saeed (@saleh_harbi66) February 28, 2023

ويعيش ويعمل حوالي 1.5 مليون باكستاني في الإمارات العربية المتحدة ، وهي ثاني أكبر مجتمع للمغتربين عقب الهنود.

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وفيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العرس أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن الفيديو مأخوذ من فيلم عن الملك المغولي جودها أكبر.

فيديو متداول :

• رجل أعمال باكستاني في حفل زفافه يعطي زوجته مهر " مقدار وزنها ذهب " .#ذهب pic.twitter.com/DSslNne8Oj — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 28, 2023

وأفاد موقع “جانغ” نقلاً عن مصور الفيديو “عبد الصمد ضياء” قوله إن ما ظهر على أنه ذهب ليس كذلك في الواقع ولكن قطع طوب مطلية بلون الذهب.

وأصبحت حفلات الزفاف الفخمة وغير العادية التي يقيمها الاثرياء الأسيويون في الإمارات العربية خلال السنوات الماضية حديث الناس لما يتخللها من ثراء وبذخ.

وأثار المقطع جدلا واسعا، واعتبر مغردون أن تقديم مهر للعروس يعادل وزنها ذهبا نوعا من المبالغة.

مهر العروس وزنها ذهب❤️🥰وعندنا مهر الف دولار ويراعي ايحين يبيع ذهبها بعد الزواج يشتري له باص او تاكسي😂 pic.twitter.com/EZKf6qOSaL — Najla Al Sagaf🤍 (@RoomChildCare) February 28, 2023

فيما قال البعض أنه سيكون من الجيد التبرع بالذهب لمؤسسة خيرية أو لضحايا الزلازل في سوريا وتركيا.