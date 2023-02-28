الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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على الميزان.. رجل أعمال يهدي عروسه وزنها ذهبا في دبي (فيديو)

بدت العروس في مقطع فيديو متداول وهي تجلس في كفة ميزان ويوضع الذهب في الكفة الثانية حتى يتساويان

كتب خالد الأحمد
عريس يهدي عروسه وزنها ذهب watanserb.com
حفلات الزفاف الباذخة التي يقيمها الآسيويون في الإمارات محل انتقاد
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وطن – وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، إهداء عريس باكستاني في دبي مهرا لعروسه يعادل وزنها ذهبا، في مشهد أثار ردود أفعال واسعة.

العروس جلست في كفة ميزان لوزنها بالذهب

وبدت العروس وهي ترتدي الزي الباكستاني التقليدي وتسير مع عريسها ثم تجلس على أحد كفتي ميزان ضخم.

ويرى أحد الأشخاص وهو يجر عربة مغطاة بقماش يتبين بعد الكشف عنها أنها تحمل سبائك ذهب، ثم يقوم شخصان بوضع القطع في كفة الميزان الأخرى.

إلى أن ترى العروس وهي ترتفع بموازاة الكفة الثانية وسط تصفيق الحاضرين.

ويعيش ويعمل حوالي 1.5 مليون باكستاني في الإمارات العربية المتحدة ، وهي ثاني أكبر مجتمع للمغتربين عقب الهنود.

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وفيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العرس أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن الفيديو مأخوذ من فيلم عن الملك المغولي جودها أكبر.

وأفاد موقع “جانغ” نقلاً عن مصور الفيديو “عبد الصمد ضياء” قوله إن ما ظهر على أنه ذهب ليس كذلك في الواقع ولكن قطع طوب مطلية بلون الذهب.

وأصبحت حفلات الزفاف الفخمة وغير العادية التي يقيمها الاثرياء الأسيويون في الإمارات العربية خلال السنوات الماضية حديث الناس لما يتخللها من ثراء وبذخ.

وأثار المقطع جدلا واسعا، واعتبر مغردون أن تقديم مهر للعروس يعادل وزنها ذهبا نوعا من المبالغة.

فيما قال البعض أنه سيكون من الجيد التبرع بالذهب لمؤسسة خيرية أو لضحايا الزلازل في سوريا وتركيا.

المصدرموقع جانغ + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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