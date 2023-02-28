صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو (شاهد)

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وطن- فاجأ كريستيانو رونالدو متابعيه قبل عدة أشهر بإعلانه عن توقيعه مع نادي النصر السعودي ، بعد أن مر بإحدى أكثر مراحل حياته تعقيدًا ، بسبب فقدان ابنته الصغيرة ، كما اعترف في مقابلة مثيرة للجدل في المملكة المتحدة.

وبانضمامه للفريق الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، قاده ذلك إلى أن يصبح لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم ، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 20 مليون يورو في الموسم مع إضافة المزيد من الكماليات إلى حياته اليومية .

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإنه في نهاية عام 2020 ، أبلغت صحيفة “ Correio da Manha ” البرتغالية قراءها بشراء رونالدو للأرض للقصر الفاخر الذي يعتزم بناؤه في Quinta da Marinha ، وهي جيب يقع في Cascais ، وهي بلدة تقع على بعد 30 كيلومترًا من لشبونة ، وتعتبر واحدة من الأكثر حضرية في البرتغال.

ميزانية بناء القصر

بعد ذلك ، ظهرت الميزانية الإجمالية للقصر المذكور والتي بلغت 21 مليون يورو ، مما يجعله أغلى منزل في البرتغال، و بعد عامين تقريبًا ، حصل “فانيتاتيس” على أول صور حصرية لكيفية عمل القصر في الوقت الحالي.

بحسب الموقع، فإن منطقة القصر مليئة بالرافعات والسقالات والأشرطة الواقية ومواد البناء ، يتخذ المبنى المكون من طابقين على شكل حرف U بأسلوب بسيط وعملي واضح ، مستوحى من أعمال المهندس المعماري الشهير ميس فان دير روه .

كما تم بناء القصر بذكاء من الخرسانة المكشوفة ، وهي من المواد التي تدعم الرطوبة على أفضل وجه ، والتي تتميز بها المنطقة الجنوبية من البرتغال ، ومليئ بالنوافذ لتسهيل دخول الضوء إلى الغرف ، وجميعها خارجية ، ولم يتم الانتهاء منها بعد.

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وسيكون القصر المذكور لقضاء جزء كبير من بقية أيامه مع جورجينا رودريغيز وأطفالهم ، بمجرد تقاعده من عالم الكرة، حيث انه مرتبط بملعب جولف ، مع عدم وجود جيران بالقرب منه وتحيط به الطبيعة ، وبشكل أكثر تحديدًا منتزه سينترا كاسكايس الطبيعي.

ويتميز المبنى بجميع الخصائص المطلوبة من قبل الزوجين للحفاظ على خصوصيتهما قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع بإطلالات مميزة على المحيط الأطلسي ، حيث يقع على بعد 200 متر فقط من بعض المنحدرات الرائعة.

مساحة القصر

كما هو محدد في تصريح العمل الصادر عن غرفة بلدية كاسكايس بتاريخ 06/11/2021 ، والمعلق على أحد الأسوار الخارجية للأرض ، تبلغ مساحة البناء الإجمالية 1957.15 مترًا مربعًا ، منها 1061.45 صالحة للسكن. ؛ 559 تنتمي إلى المنزل نفسه و 426 إلى منطقة المسبح.

و بهدف منع الصحافة من الحصول على مزيد من المعلومات حول المنزل ، قرر لاعب كرة القدم تغطية الواجهة الخلفية بقماش مشمع ، وهي حقيقة غير مجدية مع الجزء الرئيسي بسبب أبعادها الكبيرة، ومع ذلك ، تم تداول رسم تخطيطي عبر الشبكات الاجتماعية لما سيكون عليه القصر الجديد للرياضي .

‼️ Cristiano Ronaldo está construindo uma casa para ele e sua família na Quinta da Marinha, em Portugal, avaliada em 21 milhões de dólares. pic.twitter.com/sy8W20NgA6 — CRBR 🇧🇷 (@CR7Brasil) June 14, 2022

الهدف من بناء القصر

وبحسب الموقع فإنه في هذا القصر الواقع في جنوب بلده الأصلي ، يمكنه تحقيق أكثر أمنياته شهرة : كبر السن في بلده محاطًا بأسرته ، والابتعاد عن الأضواء الإعلامية ، وخاصة المصورين ، ومواصلة تطويره .

ولفت الموقع إلى أنه حتى ذلك الحين ، سيستمر رونالدو مقيما بشكل مؤقت في برج المملكة ، خامس أطول ناطحة سحاب في المملكة العربية السعودية ، حيث يضم فندق فورسيزون الفاخر.

وخصص له فيه طابقان ومجموع 17 غرفة ، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، التي ذكرت أيضًا أن فاتورة الشهر قد تصل إلى 285 ألف يورو.

ممتلكات رونالدو الأخرى في البرتغال

وكما هو واضح ، قصره في التحضر الفاخر في Quinta da Marinha ليس السكن الوحيد الذي يمتلكه كريستيانو رونالدو في البرتغال ، حيث لاعب النصر لديه مبنى من سبعة طوابق في مسقط رأسه في فونشال ، في ماديرا، حيث تم إعطاء طابقين منه لأمه ، دولوريس أفيرو ، ولهوجو ، أحد إخوته الذين يقيمون هناك بانتظام.

ويحافظ المبنى أيضًا على جمالية بسيطة مع نوافذ كبيرة ويحتوي على حوضي سباحة بالحجم الأولمبي وملعب لكرة القدم.

من ناحية أخرى ، استحوذ في عام 2019 على الطابقين 13 و 14 من رقم 203 Rua Castilho في لشبونة مقابل 7.2 مليون يورو ، وفقًا لمجلة TV7 Dias البرتغالية ، وحصل على إجمالي 288 مترًا مربعًا.

ولا تتمتع الشقة بإطلالات خلابة على العاصمة البرتغالية فحسب ، بل تحتوي أيضًا على ثلاثة أجنحة وغرفة معيشة وغرفة طعام ومنتجع صحي وغرفة سينما ومسبح بطول 260 مترًا.