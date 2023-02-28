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صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو (شاهد)

وسائل إعلام برتغالية كشفت أن رونالدو خصص ميزانية للقصر بـ 21 مليون يورو

كتب سالم حنفي
قصر كريستيانو رونالدو watanserb.com
قصر كريستيانو رونالدو
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وطن- فاجأ كريستيانو رونالدو متابعيه قبل عدة أشهر بإعلانه عن توقيعه مع نادي النصر السعودي ، بعد أن مر بإحدى أكثر مراحل حياته تعقيدًا ، بسبب فقدان ابنته الصغيرة ، كما اعترف في مقابلة مثيرة للجدل في المملكة المتحدة.

وبانضمامه للفريق الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، قاده ذلك إلى أن يصبح لاعب كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم ، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 20 مليون يورو في الموسم مع إضافة المزيد من الكماليات إلى حياته اليومية .

ووفقا لموقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإنه في نهاية عام 2020 ، أبلغت صحيفة “ Correio da Manha ” البرتغالية قراءها بشراء رونالدو للأرض للقصر الفاخر الذي يعتزم بناؤه في Quinta da Marinha ، وهي جيب يقع في Cascais ، وهي بلدة تقع على بعد 30 كيلومترًا من لشبونة ، وتعتبر واحدة من الأكثر حضرية في البرتغال.

صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو
صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو

ميزانية بناء القصر

بعد ذلك ، ظهرت الميزانية الإجمالية للقصر المذكور والتي بلغت 21 مليون يورو ، مما يجعله أغلى منزل في البرتغال، و بعد عامين تقريبًا ، حصل “فانيتاتيس” على أول صور حصرية لكيفية عمل القصر في الوقت الحالي.

بحسب الموقع، فإن منطقة القصر مليئة بالرافعات والسقالات والأشرطة الواقية ومواد البناء ، يتخذ المبنى المكون من طابقين على شكل حرف U بأسلوب بسيط وعملي واضح ، مستوحى من أعمال المهندس المعماري الشهير ميس فان دير روه .

صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو
صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو

كما تم بناء القصر بذكاء من الخرسانة المكشوفة ، وهي من المواد التي تدعم الرطوبة على أفضل وجه ، والتي تتميز بها المنطقة الجنوبية من البرتغال ، ومليئ بالنوافذ لتسهيل دخول الضوء إلى الغرف ، وجميعها خارجية ، ولم يتم الانتهاء منها بعد.

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وسيكون القصر المذكور لقضاء جزء كبير من بقية أيامه مع جورجينا رودريغيز وأطفالهم ، بمجرد تقاعده من عالم الكرة، حيث انه مرتبط بملعب جولف ، مع عدم وجود جيران بالقرب منه وتحيط به الطبيعة ، وبشكل أكثر تحديدًا منتزه سينترا كاسكايس الطبيعي.

صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو
صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو

ويتميز المبنى بجميع الخصائص المطلوبة من قبل الزوجين للحفاظ على خصوصيتهما قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع بإطلالات مميزة على المحيط الأطلسي ، حيث يقع على بعد 200 متر فقط من بعض المنحدرات الرائعة.

مساحة القصر

كما هو محدد في تصريح العمل الصادر عن غرفة بلدية كاسكايس بتاريخ 06/11/2021 ، والمعلق على أحد الأسوار الخارجية للأرض ، تبلغ مساحة البناء الإجمالية 1957.15 مترًا مربعًا ، منها 1061.45 صالحة للسكن. ؛ 559 تنتمي إلى المنزل نفسه و 426 إلى منطقة المسبح.

و بهدف منع الصحافة من الحصول على مزيد من المعلومات حول المنزل ، قرر لاعب كرة القدم تغطية الواجهة الخلفية بقماش مشمع ، وهي حقيقة غير مجدية مع الجزء الرئيسي بسبب أبعادها الكبيرة، ومع ذلك ، تم تداول رسم تخطيطي عبر الشبكات الاجتماعية لما سيكون عليه القصر الجديد للرياضي .

الهدف من بناء القصر

وبحسب الموقع فإنه في هذا القصر الواقع في جنوب بلده الأصلي ، يمكنه تحقيق أكثر أمنياته شهرة : كبر السن في بلده محاطًا بأسرته ، والابتعاد عن الأضواء الإعلامية ، وخاصة المصورين ، ومواصلة تطويره .

ولفت الموقع إلى أنه حتى ذلك الحين ، سيستمر رونالدو مقيما بشكل مؤقت في برج المملكة ، خامس أطول ناطحة سحاب في المملكة العربية السعودية ، حيث يضم فندق فورسيزون الفاخر.

وخصص له فيه طابقان ومجموع 17 غرفة ، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، التي ذكرت أيضًا أن فاتورة الشهر قد تصل إلى 285 ألف يورو.

صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو
صور حصرية للقصر الأغلى ثمناً في البرتغال الذي يقوم ببنائه كريستيانو رونالدو

ممتلكات رونالدو الأخرى في البرتغال

وكما هو واضح ، قصره في التحضر الفاخر في Quinta da Marinha ليس السكن الوحيد الذي يمتلكه كريستيانو رونالدو في البرتغال ، حيث لاعب النصر لديه مبنى من سبعة طوابق في مسقط رأسه في فونشال ، في ماديرا، حيث تم إعطاء طابقين منه لأمه ، دولوريس أفيرو ، ولهوجو ، أحد إخوته الذين يقيمون هناك بانتظام.

ويحافظ المبنى أيضًا على جمالية بسيطة مع نوافذ كبيرة ويحتوي على حوضي سباحة بالحجم الأولمبي وملعب لكرة القدم.

من ناحية أخرى ، استحوذ في عام 2019 على الطابقين 13 و 14 من رقم 203 Rua Castilho في لشبونة مقابل 7.2 مليون يورو ، وفقًا لمجلة TV7 Dias البرتغالية ، وحصل على إجمالي 288 مترًا مربعًا.

ولا تتمتع الشقة بإطلالات خلابة على العاصمة البرتغالية فحسب ، بل تحتوي أيضًا على ثلاثة أجنحة وغرفة معيشة وغرفة طعام ومنتجع صحي وغرفة سينما ومسبح بطول 260 مترًا.

المصدرتويتر، موقع فانيتاتيس، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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