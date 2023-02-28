شاكيرا تتحدث لأول مرة عن انفصالها في لقاء تلفزيوني.. هذا ما كشفته حول تحولها للبؤة قوية!

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وطن– حانت لحظة الحقيقة لشاكيرا. أجرت المغنية الكولومبية مقابلة ثانية لها منذ انفصالها عن جيرارد بيكيه أواخر العام الماضي.

خيانة زوجية

في محادثة مع الصحفي المكسيكي إنريكي أسيفيدو من شبكة تليفيزا ، أوضحت كيف أثر الانفصال عليها ، خاصة أنه كان بسبب الخيانة الزوجية.

ذكرت أنه كان عليها أن تتعلم إعادة بناء نفسها بعد شيء بدا وكأنه مأساة في حياتها الشخصية.

Para todos aquellos que estaban muy "Procupados" y "Angustiados" por los Hijos de Shakira al oír el tema con Bizarrap ( hasta @LassoMusica ) ahí tienen !!! Fue el mismo Milan quien le sugirió que hicieran un tema! , a ver si se les acaba la Preocupación! 🤣 pic.twitter.com/GJDo1vyaDY — Ahmed 👽 (@AhmedJr) February 26, 2023

ولدت المقابلة توقعات كبيرة ، حيث تم عرضها لأول مرة على التلفزيون المكسيكي ويوتيوب والبث المباشر ، والتي انتهى بها الأمر مشبعة بسبب عدد الأشخاص المهتمين بمعرفة حقيقتها.

تم تسجيل المقابلة في برشلونة الأسبوع الماضي ، لكن العرض الأول في جميع أنحاء العالم كان مقررًا ليلة الاثنين ، وفقًا للصحفي.

دور المرأة في المجتمع المعاصر

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في الجزء الأول من الحديث ، أدركت شاكيرا أهمية قدرة النساء على سرد قصصهن ودعم بعضهن البعض.

وقالت شاكيرا: “من خلال أغنياتي ، شعرت دائمًا بواجب استخدام صوتي وإعطائه لمن لا يستطيع التحدث”.

وتابعت “لقد أدركت أن النساء يمثلن نقطة حاسمة في المجتمع. حيث يكون الدعم الذي يمكن أن نتلقاه من بعضنا البعض وثيق الصلة للغاية”.

وأضافت النجمة الكولومبية “وكما اعتادت مادلين أولبرايت ، وزيرة الخارجية الأمريكية أن تقول:” هناك مكان مخصص في الجحيم لأولئك النساء اللواتي لا يدعمن الآخرين “.

نجاح عالمي

كما تحدثت شاكيرا عن نجاح أغنيتها مع بيزارب، وكيف تغيرت حياتها.

قالت شاكيرا: “أنا في قلب النجاح والجدل بسبب هذه الأغنية”.

@bizarrap! 100M en @youtube ya? Me dicen que es la canción en español más rápida en lograr eso? Necesito que alguien me pellizque a ver si es cierto. pic.twitter.com/ZT6xc3XOUN — Shakira (@shakira) January 15, 2023

وذكرت شاكيرا أن الأغنية تعبير خام عما شعرت به بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق.

وكشفت أيضًا عن التأثير الذي عانت منه من رؤية حياتها كزوجين ينهاران وينهيان حلم الأسرة السعيدة.

حلم الأسرة

قالت شاكيرا: “كنت أؤمن بأن المرأة تحتاج إلى رجل لتكمل نفسها ، أسرة. كنت أحلم أيضًا بتكوين أسرة ، حيث يكون للأطفال أب وأم تحت سقف واحد”.

Gracias a todos por la increíble recepción a tqg 💛💙❤️ pic.twitter.com/fnrRyvAsym — Shakira (@shakira) February 24, 2023

وتابعت: “لا تتحقق كل الأحلام في الحياة ، ولكن الحياة تجد طريقة لتعويضها لك بطريقة ما. وأعتقد أن لديها أكثر من تعويضها مع هذين الطفلين الرائعين اللذين يملآنني بالحب كل يوم. وجدت أن تلك الحكاية التي تحتاج فيها المرأة إلى الرجل خاطئة”.

اعتماد عاطفي

تحدثت شاكيرا أيضًا عن كيفية إعادة بناء وظيفتها الشخصية كما هي الآن بعد أن لم تعد تعتمد عاطفيًا على بيكيه.

وقالت: “كنت دائمًا أعتمد عاطفيًا على الرجال ، ولا بد لي من الاعتراف. لقد كنت في حالة حب وأعتقد أنني تمكنت من فهم تلك القصة من منظور آخر”.

وأردفت: “أشعر اليوم أنني أكفيني من نفسي. وأعتقد أنه عندما تواجه المرأة هجمات الحياة ، فإنها تخرج أقوى. وعندما تخرج أقوى ، فهذا لأنها تعرف نقاط ضعفها ، وتتقبل ضعفها ، وتعبر عن هذا الألم الذي تشعره. لأنهم يقولون أن التعبير هو عكس الاكتئاب. تمكنت من الشعور بأنني كافية ، وهو شيء اعتقدت أنني لن أفعله أبدًا. الآن أشعر بالاكتمال”.

أقوى من لبؤة

وقالت النجمة الكولومبية “أشعر أنني أعتمد على نفسي ولدي أيضًا طفلان يعتمدان علي وأشعر أنه يجب أن أكون أقوى من لبؤة. لكن هذه القوة لكي تكون حقيقية يجب أن تكون نتيجة العيش في حداد لقبولها ، للتسامح مع الإحباط. وقبول أن هناك أشياء لا يريدها المرء ، وأن هناك أحلامًا محطمة ، وعليك أن تلتقط القطع الصغيرة من الأرض وتعيد بناء نفسك مرة أخرى “.

أغنية مع بيزارب

أخيرًا ، تحدثت شاكيرا عن المساعدة الفنية التي قدمها لها بيزاراب للتعبير عن ألمها وتحويلها إلى أغنية ناجحة عالمياً.

قالت شاكيرا: “كان على شخص ما التقاط صورة لليوم الذي عملت فيه مع بيزاراب”. “قبل وبعد لأنني دخلت الاستوديو بطريقة وخرجت بطريقة أخرى.

وأضافت: “إنه أحد تلك الأشياء التي أشعر بالامتنان لبيزارب من أجلها ، لأنه منحني تلك المساحة. تلك الفرصة للتنفيس عن النشاط. ونعم لقد كان منفذًا رائعًا لعملية التعافي الخاصة بي. أعتقد أنني سأكون في مكان مختلف تمامًا إذا لم تتح لي الفرصة للتعبير عن نفسي بهذه الأغنية “.

De acuerdo a @karolg, @shakira estaría terminando su catarsis y sanando su dolor con ‘TQG’. “[…] Ella me pidió que el proceso era así ‘Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Bizarrap Session’ y que quería cerrar ese círculo con esta canción.” ❤️‍🩹 pic.twitter.com/LnbhJ3Xr6H — ¿BEBÉ, QUÉ FUE? (@WWSHAK) February 27, 2023

أصدرت شاكيرا مؤخرًا أغنية أخرى مع زميلتها الفنانة الكولومبية كارول جي والتي تمس أيضًا انفصالها