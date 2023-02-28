سبب وفاة منصور عصام الملا.. وفاته أبكت الكويتيين وصديقه نعاه بكلمات مؤثرة

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وطن – تُوفي الطالب الكويتي “منصور عصام الملا”، تخصص قانون بكلية القانون الكويتية العالمية، أمس الاثنين، وقد وارى اليوم، الثلاثاء، الثرى تاركا ورائه حسرة كبيرة لدى عائلته وأصدقائه وكل معارفه.

سبب وفاة منصور عصام الملا

أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية في بلاغ تعزية رسمي عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، وفاة الطالب “منصور عصام الملا”، لكنها لم تتطرق إلى سبب وفاته.

وقالت الكلية في بيانها “يتقدم مجلس الأمناء ورئيس الكلية وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب في كلية القانون العالمية في الكويت بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الملا، لوفاة فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى منصور عصام الملا سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وبينما لم تنشر عائلته أي بلاغ حول سبب وفاته، إلا أن وفاة الطالب منصور عصام الملا أثارت حالة من الحزن واللوعة لدى عائلته وأصدقائه.

حيث نعت “بدرية عصام الملا” شقيقها منصور عصام الملا في تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت في نصها: “اللهم ارحم اخي منصور عصام الملا واغفر له واجعل أسعد أيامه يوم يلقاك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، و اللهم وسع له في قبرة، وتقبله مع الشهداء والصديقين”.

اللهم ارحم اخي منصور عصام الملا واغفر له واجعل أسعد أيامه يوم يلقاك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، و اللهم وسع له في قبرة، وتقبله مع الشهداء والصديقين — بدريه عصام الملا (@bealmulla) February 28, 2023

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صديق منصور عصام الملا ينعيه

من جانبه، شارك صديقه “عبد الله البلوشي” مواساته وتعازيه في وفاه صديقه الذي كان يعتبره مثل “أخيه” عبر كلمات على تويتر قال خلالها: “اللهم أن أخي كان نعم الأخ والصديق ، أشهد انه كان طيب القلب وصادق النية و أشهد انه ادى معي الأخوة و أشهد انه لم يظلم عبداً من عبادك ، الهي اغفر له ذنوبه”.

وأضاف عبدالله: “الهي اسقه من نهر الكوثر مع النبي الأمي الهي افرحه برؤية وجه النبي ، لا تحرمه من جناتك يارب.. الهي ثبته عند سؤال منكر ونكير له ، اللهي بشر قلبه بملك عندك في الجنة”.

اللهم ارحم عبدك منصور عصام الملا pic.twitter.com/khmdMtoaRf — عبدالله البلوشي (@abloushi22__) February 27, 2023

بدوره، استذكر “عبد العزيز” الفقيد وأخلاقه العالية وقدم واجب التعزية في وفاته عبر منشور قال فيه “كان من خيرة الطلبة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

وتابع “اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار ، اللهم عوض شبابه في الجنه يارب العالمين”.

كان من خيرة الطلبة

دعواتكم له بالرحمة والمغفرة#منصور_عصام_الملا pic.twitter.com/5uG6ozvqlY — AbDuLaZiz (@aziz_n_dashti) February 28, 2023

أما “أحمد المطيري فتقدم بخالص التعازي والدعاء للفقيد قائلا: “للهم إنها الليلة الأولى في قبره ، يارب هوّن عليه ليلته وآنس وحشته ووسّع مدخله ، اللهم إنه ضيفك وأنت خير مُضيف اجعل أول ليلة له في قبره خير لياليه و أجعل قبره يارب في نورٍ دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمن مطمئن يارب العالمين”.