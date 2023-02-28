الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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سبب وفاة جمال الظاهر.. المجازف “مخرج المعارك” يفجع السوريين بوفاته

المخرج السوري الكبير جمال الظاهر توفي في دمشق بعد صراع مع المرض

كتب خالد الأحمد
وفاة جمال الظاهر watanserb.com
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وطن – خيم حزن شديد في الوسط الفني السوري بعد الإعلان عن وفاة مخرج ومدرب المعارك في الدراما السورية، جمال الظاهر، الثلاثاء 28 فبراير 2023، عن عمر ناهز 38 عامًا؛ نتيجة معاناته من أزمة صحية.

ونعت “لجنة صناعة السينما والتلفزيون” “الفنان المجازف ومخرج ومدرب المعارك في الدراما السورية ومالك شركة “شمس الدولية” للإنتاج الفني جمال الظاهر الذي وافته المنية ظهر، الثلاثاء”.

عُرف بلقب “مخرج المعارك” و”المجازف”

والراحل من مواليد 1984، درس تصميم المعارك في العاصمة التشيكية لمدة ثلاث سنوات والفنون القتالية بمعهد “كودوكان” في اليابان.

وعُرف بلقب “مخرج المعارك” و”المجازف”؛ بسبب إخراجه وقيامه بالأدوار الخطرة.

ويعتبر الراحل من أهم المخرجين في سوريا والوطن العربي في إخراج المعارك والمشاهد القتالية الصعبة.

وتولى اخراج 70% من معارك المسلسلات السورية التاريخية، منها مسلسل الظاهر بيبرس وعنترة بن شداد والقعقاع التميمي وخالد ابن الوليد وغيرها الكثير.

سبب وفاته

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وذكرت تقارير فنية أن وفاة جمال الظاهر جاءت بسبب معاناته من مرض سرطان الأمعاء، بالإضافة إلى مرض السكري، وقد تفاقمت حالته ليفقد على إثرها الحياة.

ونعى عدد كبير من الفنانين زميلهم الراحل حيث نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة له، عبرحسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وعلقت:”خسارات متتالية من حزن لحزن ما عم نلحق نوعى، ولا الوجع يهدى”

وتابعت :” جمال الظاهر المجازف السوري العالمي ومخرج المعارك والبطل اللي رافقنا بأعمال فنية كتيرة عبر مسيرة طويلة ومهمة، والصديق والأخ أبو سيف، الرحمة لروحك ويصبر قلب عيلتك وأهلك ومحبيك، خسارة ما بتتعوض، وقدر الله وما شاء فعل”.

ونعت الفنانة أمل عرفة، الفنان والمخرج جمال الظاهر، ونشرت صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وعلقت:”مخرج المغامرات والمعارك جمال الظاهر في ذمة الله، كنت قمة في الأخلاق وهزمك المرض الخبيث، ألف رحمة ونور، وعزائي لعائلتك وأحبابك”.

 

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كما كتبت الممثلة الأردنية المقيمة في سوريا، صفاء سلطان: “كل يوم عم نودع بعض…. لا اعتراض على حكمك يا رب …صديقي واخي ومدربي عالخيل والقتال والمجازف العربي في كل الدراما العربيه جمال الظاهر في ذمة الله.”

وتابعت: “الف رحمة ونور لروحك الحلوة وقلبك الطيب وشجاعتك وكلامك الجميل الراقي الله معك يا رفيقي”.

 

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وقال الممثل عابد فهد في تغريدة على ” تويتر” :” الله يرحم ترابك المجازف والمخرج جمال الظاهر الرحمة لروحك”.

ورثا الممثل محمد خير الجراح على حسابه في “تويتر” هو الآخر المخرج السوري الراحل.

وقال:”الشاب الشهم إبن الرقة النبيل جمال الظاهر أهم مجازف في الدراما السورية الذي رحل وبشكل صاعق.”

وأضاف:”حزن يليه حزن،لم نخرج بعد من آخر صدمة،لتليها صدمة أخرى”.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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