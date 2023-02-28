سبب وفاة جمال الظاهر.. المجازف “مخرج المعارك” يفجع السوريين بوفاته

- Advertisement -

وطن – خيم حزن شديد في الوسط الفني السوري بعد الإعلان عن وفاة مخرج ومدرب المعارك في الدراما السورية، جمال الظاهر، الثلاثاء 28 فبراير 2023، عن عمر ناهز 38 عامًا؛ نتيجة معاناته من أزمة صحية.

ونعت “لجنة صناعة السينما والتلفزيون” “الفنان المجازف ومخرج ومدرب المعارك في الدراما السورية ومالك شركة “شمس الدولية” للإنتاج الفني جمال الظاهر الذي وافته المنية ظهر، الثلاثاء”.

عُرف بلقب “مخرج المعارك” و”المجازف”

والراحل من مواليد 1984، درس تصميم المعارك في العاصمة التشيكية لمدة ثلاث سنوات والفنون القتالية بمعهد “كودوكان” في اليابان.

وعُرف بلقب “مخرج المعارك” و”المجازف”؛ بسبب إخراجه وقيامه بالأدوار الخطرة.

ويعتبر الراحل من أهم المخرجين في سوريا والوطن العربي في إخراج المعارك والمشاهد القتالية الصعبة.

وتولى اخراج 70% من معارك المسلسلات السورية التاريخية، منها مسلسل الظاهر بيبرس وعنترة بن شداد والقعقاع التميمي وخالد ابن الوليد وغيرها الكثير.

سبب وفاته

- Advertisement -

وذكرت تقارير فنية أن وفاة جمال الظاهر جاءت بسبب معاناته من مرض سرطان الأمعاء، بالإضافة إلى مرض السكري، وقد تفاقمت حالته ليفقد على إثرها الحياة.

ونعى عدد كبير من الفنانين زميلهم الراحل حيث نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة له، عبرحسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وعلقت:”خسارات متتالية من حزن لحزن ما عم نلحق نوعى، ولا الوجع يهدى”

وتابعت :” جمال الظاهر المجازف السوري العالمي ومخرج المعارك والبطل اللي رافقنا بأعمال فنية كتيرة عبر مسيرة طويلة ومهمة، والصديق والأخ أبو سيف، الرحمة لروحك ويصبر قلب عيلتك وأهلك ومحبيك، خسارة ما بتتعوض، وقدر الله وما شاء فعل”.

View this post on Instagram A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)

ونعت الفنانة أمل عرفة، الفنان والمخرج جمال الظاهر، ونشرت صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وعلقت:”مخرج المغامرات والمعارك جمال الظاهر في ذمة الله، كنت قمة في الأخلاق وهزمك المرض الخبيث، ألف رحمة ونور، وعزائي لعائلتك وأحبابك”.

View this post on Instagram A post shared by Amal Arafa (@amal_arafa)

كما كتبت الممثلة الأردنية المقيمة في سوريا، صفاء سلطان: “كل يوم عم نودع بعض…. لا اعتراض على حكمك يا رب …صديقي واخي ومدربي عالخيل والقتال والمجازف العربي في كل الدراما العربيه جمال الظاهر في ذمة الله.”

وتابعت: “الف رحمة ونور لروحك الحلوة وقلبك الطيب وشجاعتك وكلامك الجميل الراقي الله معك يا رفيقي”.

View this post on Instagram A post shared by Safaa Sultan (@safaasultaan)

وقال الممثل عابد فهد في تغريدة على ” تويتر” :” الله يرحم ترابك المجازف والمخرج جمال الظاهر الرحمة لروحك”.

ورثا الممثل محمد خير الجراح على حسابه في “تويتر” هو الآخر المخرج السوري الراحل.

وقال:”الشاب الشهم إبن الرقة النبيل جمال الظاهر أهم مجازف في الدراما السورية الذي رحل وبشكل صاعق.”

وأضاف:”حزن يليه حزن،لم نخرج بعد من آخر صدمة،لتليها صدمة أخرى”.