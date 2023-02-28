رقم قياسي للفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان

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وطن- سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً)، الرقم القياسي والتاريخي مع باريس سان جيرمان، بعد هدفين في قمة الكلاسيكو الناري أمام أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات والأرقام في عالم الرياضة، أصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، بعد وصوله إلى الهدف رقم 200 مع الفريق الباريسي.

رقم كيليان مبابي القياسي مع باريس سان جيرمان

وبيّنت الشبكة العالمية، أنّ الفرنسي مبابي تخطّى رقم كافاني في وقت سابق، الذي سجّل 156 هدفاً، متساوياً مع عدد أهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش “السلطان” الذي أحرز 200 هدفاً مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات المختلفة.

200 – كيليان مبابي يعادل ايدنسون كافاني كهداف تاريخي لباريس سان جيرمان بكافة المسابقات (200 هدف). ذهبي. pic.twitter.com/DH45f9YCLA — OptaArabi (@OptaArabi) February 27, 2023

وانتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في صيف عام 2017، بصفقة بلغت 180 مليون يورو، قادماً من نادي موناكو الفرنسي، قبل أن يجدد عقده مع نهاية الموسم الماضي حتى صيف 2025.

ثاني أفضل اللاعبين لعام 2022

واحتل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني في جائزة الفيفا “ذا بيست” لعام 2022، خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توّج بتلك الجائزة للمرة الثانية في مشواره الكروي.

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كما أتى النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، ثالث أفضل اللاعبين في جائزة ذا بيست لعام 2022، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الاثنين.

وسيلتقي مبابي مع رفاقه في باريس سان جيرمان، السبت، لملاقاة منافسه نانت، في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي الممتاز على ملعب “بارك دي برينس”.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 60 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، برصيد 52 نقطة للموسم الحالي.