الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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رياضة

رقم قياسي للفرنسي مبابي مع باريس سان جيرمان

مبابي يصبح الهدّاف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان بعد وصوله إلى الهدف رقم 200

كتب فارس أبو شيحة
كيليان مبابي watanserb.com
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان
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وطن- سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً)، الرقم القياسي والتاريخي مع باريس سان جيرمان، بعد هدفين في قمة الكلاسيكو الناري أمام أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصائيات والأرقام في عالم الرياضة، أصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، بعد وصوله إلى الهدف رقم 200 مع الفريق الباريسي.

رقم كيليان مبابي القياسي مع باريس سان جيرمان

وبيّنت الشبكة العالمية، أنّ الفرنسي مبابي تخطّى رقم كافاني في وقت سابق، الذي سجّل 156 هدفاً، متساوياً مع عدد أهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش “السلطان” الذي أحرز 200 هدفاً مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات المختلفة.

وانتقل مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في صيف عام 2017، بصفقة بلغت 180 مليون يورو، قادماً من نادي موناكو الفرنسي، قبل أن يجدد عقده مع نهاية الموسم الماضي حتى صيف 2025.

ثاني أفضل اللاعبين لعام 2022

واحتل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثاني في جائزة الفيفا “ذا بيست” لعام 2022، خلف زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توّج بتلك الجائزة للمرة الثانية في مشواره الكروي.

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كما أتى النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، ثالث أفضل اللاعبين في جائزة ذا بيست لعام 2022، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الاثنين.

مبابي
مبابي

وسيلتقي مبابي مع رفاقه في باريس سان جيرمان، السبت، لملاقاة منافسه نانت، في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي الممتاز على ملعب “بارك دي برينس”.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 60 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا، برصيد 52 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + شبكة أوبتا العالمية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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