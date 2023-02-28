دنيا بطمة ترقص في السيارة وتتناول لحم بالذهب! (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً باستعراضها رفاهية الحياة التي تعيشها خاصة بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

لحم بالذهب

ونشرت دنيا بطمة عدة مقاطع عبر خاصية “القصص المصورة” في “انستجرام“، وهي تتناول قطعة لحم مطلية بالذهب.

ووثقت الفنانة المغربية لحظة تقديم قطعة اللحم بالذهب بطريقة استعراضية، حيث يدخل نادلان يرتديان بدلة أنيقة. وفي يدهما حقيبة رسمية فاخرة ويقومان بفتحها وإخراج الطعام منها.

وقارن البعض تصرفها بما فعله المصري محمد رمضان، حين نشر فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، وهو يغسل أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب، ويقف عاري الصدر أمام المرآة.

وعقب رمضان: “صباح الذهب معجون أسناني عيار ٢٤”.

وظهرت دنيا بطمة بمقطع آخر، وهي ترقص أثناء قيادة سيارتها، بينما صديقها خبير التجميل، بجانبها وكان يقوم بتصويرها.

صديق دنيا بطمة

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هذا وأُثار مظهر صديق دنيا بطة الشكوك حول ميوله الجنسية، بسبب تشبهه بالنساء.

هذا وقد عبّرت دنيا بطمة قبلها بساعات، عن صدمتها بعد صدور الحكم على مواطنها الفنان سعد لمجرد، بالسَّجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب.

وعبر خاصية “الستوري”، في حسابها على “انستجرام“، كتبت دنيا بطمة: “معرفتش شو نقول، يالله ياربي.. تصبرك خويا سعد وتصبر والديك وكل محبينك”.

وجدّدت دنيا دعمها لسعد لمجرد مردفة: “احنا دايماً معك، وجمهورك دايماً معك وفي ظهرك”.

بنت فرنسا

كما دعت دنيا بطمة على ضحية سعد لمجرد، لورا بريول، قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. الله ياخد فيكي الحق يا بنت فرنسا”.

وكانت بطمة قد تضامنت مع سعد في أثناء المحاكمة، ونشرت صورة للفنان المغربي مع إحدى أغانيه، وعلقت بالقول: “الله يفك ضيقتك.. ويسمعك أخبار الخير..قلوبنا معك سعد خويا”، مع وضع “إيموشن” كفّين يتضرعان بالدعاء له.

هذا وقد أًصدرت محكمة جنايات باريس، حكماً على سعد المجرد بالسَّجن 6 سنوات. بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة في غرفة فندق بالعاصمة الفرنسية باريس، في أكتوبر 2016.

وقالت محكمة الجنايات في باريس، إنها “مقتنعة” بأن “سعد المجرد اغتصب لورا بريول”. بعد أن “وصفت (بريول) ما حدث لها بشكل ثابت ودقيق”.

وعليه أصدر القاضي حكماً بالسَّجن 6 سنوات ضد المغني المغربي، ومنعه من دخول التراب الفرنسي 5 سنوات. وسيتم اعتقاله لحظة إصدار الحكم.