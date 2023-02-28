الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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حياتنا

داء السكري: إنجاب طفل بوزن كبير يزيد من مخاطر الإصابة به

"تم إثبات الصلة بين مرض السكري لدى الأم وولادة طفل كبير الحجم..."

كتب معالي بن عمر
النساء الحوامل watanserb.com
النساء الحوامل
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وطن-النساء الحوامل اللواتي يلدن رضيعًا بوزن كبير أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا.

فوفقًا لدليل MSD الإرشادي للمستهلك: “يعتبر المولود الذي يزن أكثر من 90٪ من وزن الأطفال حديثي الولادة الطبيعي في نفس عمر الحمل، كبيرَ الحجم. وبحسب ما نشره موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن من بين الأسباب التي تجعل المولود كبير الحجم، أن يكون الوالدين أو كلاهما من ذوي أوزان كبيرة، وتعاني الأم من السمنة أو مرض السكري”.

إن إنجاب طفل كبير يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

وفقًا لما ترجمته “وطن“، تم إثبات الصلة بين مرض السكري لدى الأم وولادة طفل كبير الحجم ولكن حتى الآن لم يدرس أي بحث عواقب ولادة طفل كبير الحجم بالنسبة لامرأة لا تعاني من مرض السكري. وهذا هو السؤال الذي عمل العلماء عليه. كما تم نشر دراستهم في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد.

ولادة طفل كبير الحجم
ولادة طفل كبير الحجم

ومن ناحية أخرى، لاحظ العلماء أن النساء الحوامل اللواتي لم يعانين من مرض السكري أثناء الحمل – والذين لم يصابوا به من قبل – والذين أنجبوا أطفالًا أكبر حجمًا كان لديهم خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من الحياة. ويقدر الباحثون أن المرض يمكن أن يظهر في غضون 10 إلى 14 عامًا بعد الولادة.

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للوصول إلى هذا الاستنتاج، حلل العلماء بيانات من 4025 امرأة حامل لم يكنّ مصابات بسكري الحمل، ومن بينهم 535 امرأة-أي 13٪-رُزقن بطفل كبير الوزن. وهكذا، بعد 10 إلى 14 سنة من الولادة، تم تشخيص 791 مشاركة أي 20٪  على أنهن مصابات بمقدمات داء السكري أو داء السكري. ولكن، وفقًا للمؤلفين، كان معدل الإصابة بمقدمات السكري أو مرض السكري أعلى لدى الأمهات اللاتي لديهن طفل كبير الحجم.

داء السكري: ضع في اعتبارك المخاطر بشكل أفضل في متابعة النساء على المدى الطويل

يقول كارتيك ك. فينكاتيش- Kartik K. Venkatesh، أحد مؤلفي الدراسة: “في كثير من الأحيان في الممارسة السريرية، عندما نرى أطفالًا كبار الحجم ولا تعاني الأم من سكري الحمل، فإننا لا نتحدث عن العواقب الصحية لاحقًا في الحياة. لكن هذه الدراسة تشير إلى أنه قد تكون هناك أيضًا عواقب صحية على المرأة الحامل، حتى دون وجود سكري الحمل، ولكن، أنجبت طفلاً أكبر حجمًا من الطبيعي”.

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وأضاف: “نحن بحاجة إلى التوقف عن اعتبار رعاية الحمل رعاية عرضية”.

وختم الموقع بالقول، إن إنجاب طفل له عواقب على المدى القصير والمتوسط ​​ولكن يمكن أن يكون له أيضًا عواقب طويلة المدى. لذلك يود العلماء أن توضع التداعيات في الاعتبار بشكل أفضل من قبل الأطباء الذين يراقبون صحة المرأة طوال حياتهم.

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المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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