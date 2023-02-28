حورية فرغلي تتمنى الموت بسبب التنمر عليها بعد كسر أنفها وتشوه وجهها (فيديو)

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وطن – كشفت الفنانة المصرية “حورية فرغلي” عن تفاصيل وأسرار تتعلق بصفاتها وطبيعة شخصيتها الإنسانية ومأساتها، بعيدًا عن عملها الفني، وذلك خلال لقائها عبر برنامج “شيزلونج” مع الإعلامي مصطفى ياسين، الذي يُبث عبر منصات صحيفة “المصرى اليوم” المختلفة بمواقع التواصل.

شبهوها بأبي الهول ومايكل جاكسون بعد عمليات التجميل

وقالت حورية فرغلي إنها تعرضت للتنمر من قبل بعض الناس الذين كانوا ينشرون صورتها ويضعون جانبها صورة أبو الهول، ويقولون: ما الفرق؟ أو يشبهونها بفنان الروك العالمي الراحل “مايكل جاكسون” بعد عمليات التجميل التي أجرتها وغيرت ملامحها.

وظهرت حورية فرغلي في اللقاء مع الإعلامي مصطفى ياسين، في حالة صحية سيئة فيما بدت أثار قطب على أنفها.

وعند سؤالها عن متى تزعل من نفسها قالت: “عندما ارتكب غلطاً”، وعندما سألها عن عقدة لم تتمكن من التخلص منها حتى الآن أجابت: “حسن الظن بالناس”.

وعاود ياسين سؤالها إذا كانت يمكن أن تسامح نفسها على أشياء لم تكن ترغب بفعلها، فردت حورية فرغلي بالإيجاب ولو كان الأمر خارج إرادتها.

حادث سقوط حورية من فوق الحصان

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وكشفت الممثلة المصرية أنها أجرت 27 عملية تجميل ما بين عمليات فاشلة وأخرى خرجت منها بنتيجة جيدة، والآن ليس لديها أي عظام في القفص الصدري، بعد أن استعان الفريق الطبي المعالج لها بعينة من غضروف القفص الصدري، ومن غضروف خلف الأذن، لترميم أنفها.

وأضافت أن حادث السقوط عن الحصان عذبها جسدياً وشكلها تغير ولم تستطع إصلاحه.

وقالت حورية فرغلي بنبرة شاكية: “ناس كثيرين تخلوا عني، وذلك بعد ما حدث لي بدأت أنظر للحياة والكون بطريقة مختلفة.”

وأوضحت:”يعني قبل الحادثة كنت حاجة والناس كانت حاجة.. وبعد الحادثة بقيت حاجة تانية والناس أيضا بقت حاجة تانية.. ومش فاهمة ماذا حدث؟”

واستطردت: “وأين الناس الذين كانوا حولي، راحت فين، الناس اللي كانت بتكلمني كل يوم، اختفوا، الشغل اللى كان طول الوقت بيطاردنى، اختفى”.

وأضافت حورية فرغلي معبرة عن استيائها من تجاهل الناس لها: “تخيل باكلم ناس في التليفون مش بترد عليا، علشان كده فقدت الثقة في نفسي بصورة غير طبيعية بعد ما لقيت كل القريبين منى بعدوا عني.”

وأوضحت أن الجميع تخلى عنها، بباستثناء الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة صفية العمري، ولطيفة ومادلين طبر وإلهام شاهين.

وتعرضت “حورية فرغلي” لحادث منذ أعوام، أثناء ممارستها رياضة الفروسية، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، وهو ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية وحدوث خطأ طبي أيضا.

وبدأت حورية فرعلي مشوارها الفنى في 2010 في دور بفيلم «كلمنى شكرا» للمخرج خالد يوسف.

وقدمت حورية على مدار تلك الفترة مجموعة بارزة من الأعمال منها «حكايات بنات» و«بدون ذكر أسماء».

وكان فيلم «استدعاء ولي عمرو» آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها حورية فرغلي في 2019، كما شاركت في العام نفسه في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» أمام الفنانة فيفي عبده.