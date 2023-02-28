الثلاثاء, فبراير 28, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناحورية فرغلي تتمنى الموت بسبب التنمر عليها بعد كسر أنفها وتشوه وجهها...
حياتنا

حورية فرغلي تتمنى الموت بسبب التنمر عليها بعد كسر أنفها وتشوه وجهها (فيديو)

الفنانة المصرية حورية فرغلي أجرت 27 عملية تجميل لإصلاح أنفها دون جدوى

كتب خالد الأحمد
مقابلة مع حورية فرغلي watanserb.com
الفنانة المصرية حورية فرغلي
- Advertisement -

وطن – كشفت الفنانة المصرية “حورية فرغلي” عن تفاصيل وأسرار تتعلق بصفاتها وطبيعة شخصيتها الإنسانية ومأساتها، بعيدًا عن عملها الفني، وذلك خلال لقائها عبر برنامج “شيزلونج” مع الإعلامي مصطفى ياسين، الذي يُبث عبر منصات صحيفة “المصرى اليوم” المختلفة بمواقع التواصل.

شبهوها بأبي الهول ومايكل جاكسون بعد عمليات التجميل

وقالت حورية فرغلي إنها تعرضت للتنمر من قبل بعض الناس الذين كانوا ينشرون صورتها ويضعون جانبها صورة أبو الهول، ويقولون: ما الفرق؟ أو يشبهونها بفنان الروك العالمي الراحل “مايكل جاكسون” بعد عمليات التجميل التي أجرتها وغيرت ملامحها.

وظهرت حورية فرغلي في اللقاء مع الإعلامي مصطفى ياسين، في حالة صحية سيئة فيما بدت أثار قطب على أنفها.

وعند سؤالها عن متى تزعل من نفسها قالت: “عندما ارتكب غلطاً”، وعندما سألها عن عقدة لم تتمكن من التخلص منها حتى الآن أجابت: “حسن الظن بالناس”.

وعاود ياسين سؤالها إذا كانت يمكن أن تسامح نفسها على أشياء لم تكن ترغب بفعلها، فردت حورية فرغلي بالإيجاب ولو كان الأمر خارج إرادتها.

حادث سقوط حورية من فوق الحصان

- Advertisement -

وكشفت الممثلة المصرية أنها أجرت 27 عملية تجميل ما بين عمليات فاشلة وأخرى خرجت منها بنتيجة جيدة، والآن ليس لديها أي عظام في القفص الصدري، بعد أن استعان الفريق الطبي المعالج لها بعينة من غضروف القفص الصدري، ومن غضروف خلف الأذن، لترميم أنفها.

وأضافت أن حادث السقوط عن الحصان عذبها جسدياً وشكلها تغير ولم تستطع إصلاحه.

وقالت حورية فرغلي بنبرة شاكية: “ناس كثيرين تخلوا عني، وذلك بعد ما حدث لي بدأت أنظر للحياة والكون بطريقة مختلفة.”

وأوضحت:”يعني قبل الحادثة كنت حاجة والناس كانت حاجة.. وبعد الحادثة بقيت حاجة تانية والناس أيضا بقت حاجة تانية.. ومش فاهمة ماذا حدث؟”

واستطردت: “وأين الناس الذين كانوا حولي، راحت فين، الناس اللي كانت بتكلمني كل يوم، اختفوا، الشغل اللى كان طول الوقت بيطاردنى، اختفى”.

وأضافت حورية فرغلي معبرة عن استيائها من تجاهل الناس لها: “تخيل باكلم ناس في التليفون مش بترد عليا، علشان كده فقدت الثقة في نفسي بصورة غير طبيعية بعد ما لقيت كل القريبين منى بعدوا عني.”

وأوضحت أن الجميع تخلى عنها، بباستثناء الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة صفية العمري، ولطيفة ومادلين طبر وإلهام شاهين.

وتعرضت “حورية فرغلي” لحادث منذ أعوام، أثناء ممارستها رياضة الفروسية، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، وهو ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية وحدوث خطأ طبي أيضا.

وبدأت حورية فرعلي مشوارها الفنى في 2010 في دور بفيلم «كلمنى شكرا» للمخرج خالد يوسف.

وقدمت حورية على مدار تلك الفترة مجموعة بارزة من الأعمال منها «حكايات بنات» و«بدون ذكر أسماء».

وكان فيلم «استدعاء ولي عمرو» آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها حورية فرغلي في 2019، كما شاركت في العام نفسه في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» أمام الفنانة فيفي عبده.

المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

حورية فرغلي تعيش بلا عظام في صدرها.. ماذا حدث؟

حياتنا

حورية فرغلي تثير الجدل بما قالته عن قاتل نيرة أشرف و “خبرته في النساء”!

حياتنا

ريم البارودي وحورية فرغلي تفجران مفاجأة حول حياتهما العاطفية

حياتنا

حورية فرغلي في اعترافات جريئة: “حب عمري مات قبل فرحي بيوم وما بتعاكسش ومش هشد وأنفخ”

حياتنا

لن تتخيل ماذا فعلت حورية فرغلي حتى لا ترى وجهها لمدة عامين! (فيديو)

حياتنا

أحدث ظهور لحورية فرغلي يصدم متابعيها: “ده رعب”!

حياتنا

صورة جريئة لـ”حورية فرغلي” تفتح عليها النار: “استري جسمك وتذكري الموت اللي شفتيه”!

حياتنا

شاهد أحدث صور حورية فرغلي ومعلقون: “مايكل جاكسون بمناخيره”!

حياتنا

شاهد الصورة التي نشرتها حورية فرغلي وأثارت جدلاً واسعاً وتعليقها الغامض عليها!

حياتنا

حورية فرغلي تفاجئ الجمهور وتعلن تبني طفلين .. لكنّها ترفض رؤيتهما لهذا السبب!

حياتنا

حورية فرغلي تزف لجمهورها هذه البشرى بعد إصلاح أنفها (شاهد)

حياتنا

حورية فرغلي حزينة بسبب ما فعله محمد رمضان معها بعد رحلة علاجها وما حدث بينهما في موقع التصوير!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

على الميزان.. رجل أعمال يهدي عروسه وزنها ذهبا في دبي (فيديو)

عالم الزلازل الهولندي يرد على سؤال خاص ورده بشأن المغرب تحديدا ويحذر

أخطر يومين في مارس.. هل تتحقق توقعات فرانك هوغربيتس المرعبة مجددا؟

سوريات بملابس مثيرة فوق أنقاض الزلزال.. جلسة تصوير تغضب السوريين

نُقل للمستشفى.. تدهور وضع مرتضى منصور الصحي وحكم جديد ينتظره بسبب عمرو أديب

الملك ذو الوجهين.. وثائقي ألماني يكشف المستور وراء عقدين من حكم محمد السادس

الوضع الصحي لعمر البشير.. هل نُقل للعناية المركزة بحالة خطرة فعلا؟

“أتدري ما أرجوه الآن”.. سبب وفاة الشاعرة سامية ساسي وآخر كلماتها تحبس الأنفاس

زلزال متوقع خلال أيام.. عالم عراقي يؤكد تنبؤات العالم الهولندي وخالفه بالتوقيت فقط

سبب وفاة منصور عصام الملا.. وفاته أبكت الكويتيين وصديقه نعاه بكلمات مؤثرة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC