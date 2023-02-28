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رياضة

تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال7 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون watanserb.com
تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون
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وطن- يلتقي فريق أرسنال المتصدر أمام منافسه إيفرتون، الأربعاء، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة ال7 المؤجلة.

وستنطلق مباراة أرسنال وإيفرتون المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، على ميدان ملعب (الإمارات)، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة أرسنال وإيفرتون

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر، أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

معلق مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة أرسنال وإيفرتون ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة مباراة أرسنال ضد إيفرتون

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وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة القوية أمام الفريق الضيف إيفرتون، في منافسات الدوري الإنجليزي لحساب الجولة ال7 المؤجلة، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع أرسنال (المدفعجية): بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل سانتوس، زينشينكو.

أرسنال
أرسنال

خط الوسط: أوديغارد، جورجينهو (محمد النني)، جرانيت شاكا.

مركز الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه ( تروسار).

الدوري الإنجليزي الممتاز

وخاض فريق أرسنال (المدفعجية)، 24 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

ويعتلي فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، برصيد 57 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.

تدريبات إيفرتون
تدريبات إيفرتون
المصدروطن + نادي أرسنال + نادي إيفرتون
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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