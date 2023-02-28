تشكيلة أرسنال ضد إيفرتون والتوقيت في الدوري الإنجليزي

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وطن- يلتقي فريق أرسنال المتصدر أمام منافسه إيفرتون، الأربعاء، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة ال7 المؤجلة.

وستنطلق مباراة أرسنال وإيفرتون المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، على ميدان ملعب (الإمارات)، في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة أرسنال وإيفرتون

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر، أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة إلا ربع مساءً.

Spirit in the camp 🤩🔵 Latest training footage ahead of #EVEAVL ⬇️ — Everton (@Everton) February 24, 2023

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

معلق مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة أرسنال وإيفرتون ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة مباراة أرسنال ضد إيفرتون

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وسيلعب المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المباراة القوية أمام الفريق الضيف إيفرتون، في منافسات الدوري الإنجليزي لحساب الجولة ال7 المؤجلة، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

دفاع أرسنال (المدفعجية): بن وايت، ويليام ساليبا، غابرييل سانتوس، زينشينكو.

خط الوسط: أوديغارد، جورجينهو (محمد النني)، جرانيت شاكا.

مركز الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه ( تروسار).

الدوري الإنجليزي الممتاز

وخاض فريق أرسنال (المدفعجية)، 24 مباراة في منافسات الدوري الممتاز، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات آخرى.

ويعتلي فريق أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، برصيد 57 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثاني برصيد 55 نقطة لهذا الموسم.