الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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رياضة

تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد قبيل قمة كأس الملك

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في تاريخ مواجهات الكلاسيكو الرسمية

كتب فارس أبو شيحة
تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد watanserb.com
تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد
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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، الخميس، في قمة منافسات ذهاب دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2023، على ملعب (سنتياغو برنابيو).

وستقام مواجهة الكلاسيكو المرتقب بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في كأس الملك

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون مباراة الكلاسيكو الناري بين كلا الفريقين في منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، عند الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وتقابل فريق برشلونة (البلوغرانا) أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (الملكي) 284 مباراة، في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين كلا الفريقين التقليديين في كافة المسابقات المختلفة.

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كما وتفوق الفريق الملكي الأبيض في المواجهات الرسمية على برشلونة ب101 فوزاً، مقابل 99 فوزاً للفريق الكتالوني. وتعادل كلا الفريقين في 84 مباراة.

بينما تغلب برشلونة على ريال مدريد في المواجهات الودية ب20 مباراة حقق الفوز فيها، مقابل 4 مباريات للملكي.

حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
حكم كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

كما ويعد البرغوث الأرجنتيني الهداف التاريخي في تاريخ مواجهات الكلاسيكو مع نادي برشلونة برصيد 26 هدفاً.

ويعد الماتادور الإسباني سيرخيو راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو، برفقة زميله الحالي مع باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

برشلونة
برشلونة

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وتلقى فريق برشلونة الخسارة في المباراة الماضية أمام ألميريا بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري الإسباني. كما وتعثر غريمه ريال مدريد بالتعادل الإيجابي أمام جاره أتلتيكو مدريد بهدف لكليهما.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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