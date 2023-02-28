تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد قبيل قمة كأس الملك

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وطن- يلتقي فريق برشلونة أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، الخميس، في قمة منافسات ذهاب دور النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا 2023، على ملعب (سنتياغو برنابيو).

وستقام مواجهة الكلاسيكو المرتقب بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في كأس الملك

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون مباراة الكلاسيكو الناري بين كلا الفريقين في منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، عند الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تاريخ مواجهات كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وتقابل فريق برشلونة (البلوغرانا) أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (الملكي) 284 مباراة، في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين كلا الفريقين التقليديين في كافة المسابقات المختلفة.

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كما وتفوق الفريق الملكي الأبيض في المواجهات الرسمية على برشلونة ب101 فوزاً، مقابل 99 فوزاً للفريق الكتالوني. وتعادل كلا الفريقين في 84 مباراة.

روبرت ليفاندوفسكي يعاني من إجهاد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه. pic.twitter.com/4OrJ1hqA08 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2023

بينما تغلب برشلونة على ريال مدريد في المواجهات الودية ب20 مباراة حقق الفوز فيها، مقابل 4 مباريات للملكي.

كما ويعد البرغوث الأرجنتيني الهداف التاريخي في تاريخ مواجهات الكلاسيكو مع نادي برشلونة برصيد 26 هدفاً.

ويعد الماتادور الإسباني سيرخيو راموس أكثر اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو، برفقة زميله الحالي مع باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وتلقى فريق برشلونة الخسارة في المباراة الماضية أمام ألميريا بهدف نظيف دون رد في منافسات الدوري الإسباني. كما وتعثر غريمه ريال مدريد بالتعادل الإيجابي أمام جاره أتلتيكو مدريد بهدف لكليهما.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 59 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.