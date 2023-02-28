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الابن الثاني لسلطان عُمان بلعرب بن هيثم في أحدث ظهور وتفاعل كبير معه (فيديو)

بلعرب بن هيثم آل سعيد نجل السلطان العماني يُتوّج المشاريع الفائزة بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري في دورتها الثانية

بواسطة
باسل النجار
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بلعرب بن هيثم يفوز بجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم watanserb.com
بلعرب بن هيثم بن طارق في الحفل الختامي لمسابقة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري
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وطن – تفاعل النشطاء بمواقع التواصل في سلطنة عمان، بشكل كبير مع أحدث ظهور لنجل السلطان الثاني بلعرب بن هيثم، أثناء رعايته للحفل الختامي للدورة الثانية من “جائزة بلعرب بن هيثم” للتصميم المعماري.

الحفل الختامي للدورة الثانية من جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري

وبحسب “وكالة الأنباء العمانية” فقد تضمن الحفل، الذي أقيم في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا بولاية السيب، الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة الثانية من الجائزة، بالإضافة لإعلان الفائز بمسابقة تصميم جناح سلطنة عُمان في “إكسبو اليابان 2025”.

وتناقل العمانيون بتويتر العديد من الصور والفيديوهات لـ بلعرب بن هيثم آل سعيد، أثناء رعايته الحفل وتقديمه الجوائز للفائزين.

الحفل الختامي لجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري

وتصدر وسم حمل اسم نجل السلطان هيثم بن طارق، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السلطنة وسط تفاعل واسع، مع أحدث ظهور لـ بلعرب.

بلعرب بن هيثم في الحفل الختامي لجائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري

حيث أشاد العديد من العمانيين بجهود نجل سلطانهم في دعم الابتكار والعلوم الحديثة بالسلطنة، وتشجيع العاملين بهذا الحقل على المواصلة والاستمرار بما يخدم أهداف السلطنة ورؤيتها الجديدة التي وضعها السلطان هيثم بن طارق.

من جانبه أشاد راعي الحفل بلعرب بن هيثم، بالتفاعل الإيجابي الذي شهدته الدورة الثانية للجائزة من قِبل الجمهور العماني.

وقال في كلمته التقديمية إن التفاعل الإيجابي الذي شهدته الدورة الثانية من قِبل الجمهور ووصولها لأهدافها في أن تكون بوابة للشباب نحو إتاحة الفرصة لهم لإبراز قدراتهم، وتنفيذها على أرض الواقع؛ ليدلّ على نجاح الجائزة.

وأضاف أن الجائزة ستواصل التجديد في أفكارها مستفيدةً من الخبرة التي اكتسبتها خلال الدورتين الأولى والثانية.

بلعرب دعا من لم يحالفهم الحظ لعدم اليأس

كما عبر بلعرب بن هيثم بن طارق، عن شكره الجزيل للشباب العُماني الذي شارك وتفاعل مع الجائزة خلال الدورة الثانية، مهنئاً الفائزين بالمراكز الأولى والمتأهلين إلى المرحلة النهائية من الجائزة ومسابقة تصميم جناح سلطنة عُمان بإكسبو اليابان 2025.

بلعرب بن هيثم بن طارق في الحفل الختامي لمسابقة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري

ودعا نجل السلطان من لم يحالفهم الحظ بالوصول إلى منصة التتويج لعدم اليأس، ومُحفِّزًا إياهم على السعي والمثابرة للتطوير في مهاراتهم وقدراتهم، بما يؤهلهم لأي استحقاقات قادمة.

المشاريع الفائزة.. محمد البلوشي في المركز الأول

وفاز مشروع المهندس محمد البلوشي، بجائزة بلعرب بن هيثم بن طارق للتصميـم المعمـاري في دورتها الثانية لتصميم “متحف التاريخ البحري العُماني” بولاية صور.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد توّج بالمركز الأول محمد بن صلاح البلوشي، حيث استلهم التصميم من مشهد تجمّع السُّفن في خور البطح بولاية صور في فترات ازدهار النشاط البحري فيها.

فاز مشروع المهندس محمد البلوشي، بجائزة بلعرب بن هيثم بن طارق للتصميـم المعمـاري

وصُمم هذا المتحف لتجسيد التراث البحري العُماني في أوج ازدهاره؛ لإعادة إحياء هذا التاريخ.

التصميم الفائز بالجائزة يجسد التراث البحري العُماني

بجانب المكونات الأساسية للمتحف يتضمن المشروع ممشى رئيسيًّا “بوليفارد” يحتوي على مقاهٍ ومطاعم ومتنزه، إلى جانب ممشى آخر يُطل على البحر، يربط ممشى الشارع البحري بجسر خور البطح ومصنع السفن.

أما المركز الثاني فكان من نصيب المعتز بن عبدالله النبري، وتتميز فكرة التصميم باستجابته لخطوط الحركة البحرية بين المحور الشرقي والغربي ويمتزج مع البيئة الحضرية المحيطة.

كما يعكس حركة البحارة العُمانيين التي امتدت لتشمل سواحل غرب الهند وشرق أفريقيا، حيث ينجذب الزوار في رحلة عبر سلسلة من مساحات المعارض الممتدة باتجاه الغرب، بينما يضم الجانب الشرقي من المبنى معظم العمليات والخدمات.

ومن أهم عناصر المبنى الواجهة الديناميكية المستجيبة للرياح وكأنها تموج بسلاسة حيث تنشّط الرياح الألواح المعدنية المعلقة، استجابة لأنماط الرياح المتغيرة باستمرار.

وتشير الحركة المتدفقة على السطح الخارجي إلى الأشرعة البيضاء، بينما تمنح رؤية التموجات اللامعة من الداخل لتحاكي قشور الأسماك وانعكاس الشمس على المياه المتحركة.

ما المركز الثالث فكان من نصيب الفريق المكون من كلٍّ من: عمار بن صلاح الصالح، ومحمد بن خدابخش البلوشي، ورونق بنت راشد الإسماعيلية.

واستلهم الفريق فكرة المشروع من رحلة البحَّار العُماني، حيث تبدأ الرحلة بالأهازيج والفنون التقليدية في رحلة التوديع مرورًا بالأزقة والأحياء السكنية حتى وصولهم إلى البحر، حيث يُبحرون في مراكب صغيرة مبعثرة إلى سفينة الرحلة، قبل أن تشق طريقها في المحيط وتنطلق في رحلتها.

وتهدف فكرة تصميم هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للزائر لتجربة خوض رحلة البحَّار العُماني قديمًا بتفاصيلها الحقيقية، ممزوجة بالفنون والأهازيج والعلوم البحرية.

من هو بلعرب بن هيثم بن طارق؟

جدير بالذكر أن بلعرب هو الابن الثاني لسلطان عمان هيثم بن طارق، حيث أن النجل الأكبر للسلطان هو ذي يزن بن هيثم، الذي عينه والده وليا للعهد بموجب تعديل جديد في الدستور العماني.

بلعرب (26 عاما) والدته هي السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، وله شقيقتان هما ثريا وأميمة.

وفي يونيو من العام 2021 أعلن زواج بلعرب بن هيثم، من بنت خالته السيدة معاني بنت عبدالله، من صحار.

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي تولى الحكم بعد موته بموجب وصية السلطان قابوس.

وإخوة السلطان هيثم الذكور هم طلال بن طارق، وأسعد بن طارق، وقيس بن طارق (متوفي)، وشهاب بن طارق، وأدهم بن طارق، وفارس بن طارق آل سعيد (متوفي). وأخواته النساء هم السيدة كاملة بنت طارق آل سعيد، والسيدة أمل بنت طارق آل سعيد.

مصدروكالة الأنباء العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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