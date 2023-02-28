أصدقاء بيكيه يكشفون تصرفات شاكيرا المروعة التي جعلته يخونها!

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وطن– الشائعات التي أحاطت كلّ هذه الأشهر بجيرارد بيكيه وشاكيرا، وكل ما له علاقة بتفككهما المثير للجدل، تركت سؤالاً لم تتمّ الإجابة عليه بعد.

وذلك من كلا الطرفين، خاصة وأن شاكيرا تحاول الإجابة عنه بأغانيها الموجّهة لبيكيه.

من ترك الآخر؟

ما زلنا لا نعرف ما إذا كان بيكيه هو من ترك شاكيرا لسبب يظهر الآن على الخريطة، أم إنه على العكس من ذلك.

اتخذت شاكيرا قراراً بالتخلي عن والد أطفالها بعدما علمت بخيانته لها مع المتدربة في شركته “كوزموس”، والمدعوة كلارا شيا.

ظهر في الأيام الأخيرة، سبب استياء شاكيرا من بيكيه الذي تقاعد، ويشغل حالياً منصب مالك شركة كوزموس العالمية، ورئيس رابطة الملوك، التي تم إنشاؤها مع إيباي يانوس.

فقد أخبر بيكيه دائرته المقربة سبب انفصاله عن شاكيرا، رغم أنه كان واقعاً في حبها.

حدة شاكيرا

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ونقلت صحيفة Vanitatis عن مصدر مقرب من أصدقاء بيكيه قولَه، إنه قد سئم من حدة شاكيرا.. شعر أنها تتحكم في كل شيء وتشتكي كثيرًا. كانت المعارك مستمرة.

تم تقديم معلومات لم تكن معروفة حتى الآن. وهي أن جيرارد، بعد 12 عامًا مع شاكيرا وطفلين يبلغان من العمر 10 و8 أعوام، ميلان وساشا، أدرك أن شاكيرا كانت شديدة بعض الشيء.

وقرر بيكيه البحث عن الحب أكثر، فوجد شريكته الحالية، كلارا شيا مارتي.

علاقة شاكيرا السيئة بحماتها

يعاني بيكيه أيضاً من العلاقة السيئة التي تربط شاكيرا بوالدته مونسيرات برنابيو.

قال أصدقاء بيكيه: “الآن يتجادلون باستمرار حول المعاملة التي يتلقاها الأطفال ويضعون أفخاخًا لبعضهم. وأنه لا يريد أن تعرف شاكيرا أن والدته، مونتسيرات برنابيو، أحيانًا تأخذ أحفادها بعد المدرسة. لذلك في بعض الأحيان يغادر المنزل مع الصغار ويعطي الأبناء لوالدته حتى لا تراها شاكيرا”.

كانت نتيجة كلّ هذه الفوضى، أن بيكيه قال إن شاكيرا كانت شديدة وقاسية ولهذا توقّف عن حبها.

في وقت لاحق، أو في هذه الأثناء، ظهرت امرأة شابة، كلارا شيا مارتي، التي جمعها ريكوي بويج مع جيرارد. وليست قوية مثل شاكيرا، لذلك وقع لاعب كرة القدم في برشلونة آنذاك في حبّها وترك والدة أطفاله.

ولهذا السبب، لا يزالون معًا ويصبحون أكثر تماسكًا، بغض النظر عن مدى تأثير ذلك على قاعدة جماهير شاكيرا.