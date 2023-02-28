أشرف حكيمي.. وزارة العدل الفرنسية تكشف عن إجراءات قضية الاغتصاب المتهم بها!

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وطن- يخضع الجناح الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي للتحقيق بتهمة الاغتصاب، مما مثل صدمة للجميع خاصة وأنه بعد ساعات فقط من إعلان الاتهام بحقه، ضمن أفضل 11 لاعباً في العام من قبل الفيفا.

و يوم الإثنين، قالت شابة تبلغ من العمر 24 عاما ، إن اللاعب المغربي الدولي اغتصبها مساء يوم السبت 25 فبراير 2023 ، بحسب معلومات حصلت عليها صحيفة لو باريزيان .

وبحسب الصحيفة، لم يتم تقديم أي شكوى ضد أشرف حكيمي، حيث أن الشابة التي اتهمت لاعب كرة القدم وأدلت بشهادتها في 26 فبراير في مركز شرطة نوجينت سور مارن (فال دي مارن) لم تكن ترغب في بدء الإجراءات ، مكتفية بـ “تقرير اغتصاب”.

ومع ذلك ، فقد تناولت العدالة القضية من تلقاء نفسها في ضوء قصة الضحية المزعومة ، والتي تم إثباتها بشكل كافٍ، حيث أن الملف ، الذي تم فتحه بواسطة شرطة فال دي مارن هو الآن في أيدي وزالة العدل، ولا ترغب الوزارة في الإبلاغ عن هذا التحقيق حتى إثبات الحقيقة.، وذلك وفقا لموقع ” linternaute” الفرنسي.

ماذا نعرف عن تهم الاغتصاب الموجهة لأشرف حكيمي؟

وبحسب المعلومات التي نقلها الموقع عن صحيفة إيل دو فرانس ، فإن الوقائع وقعت يوم السبت 25 فبراير في بولوني بيلانكور (أوت دو سين). هذا هو المكان الذي يعيش فيه لاعب كرة القدم ، بالقرب من Parc des Princes. بعد أن بدأت مناقشة بينه وبين الفتاة عبر انستغرام في 16 يناير واستمرت لعدة أسابيع.

وقالت الصحيفة أن أشرف حكيمي قد طلب سيارة للشابة لنقلها إلى منزله، وأوضحت أن الأمور سارت بشكل سيء، وزعمت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا أنه قبلها من فمها وثدييها بالقوة وخلع ملابسها.

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وزعمت أنه كان سيواصل اغتصابها دون موافقتها، ولكنها نجحت أخيرًا في دفعه بعيدًا قبل مغادرة المكان.

تقرير الاغتصاب الصادر عن الشرطة

بحسب الصحيفة، فإن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ، في هذه المرحلة ، ليس موضوع شكوى، لذلك تم جمع أقوال الضحية المزعومة التي تم جمعها في مركز الشرطة كجزء من دفتر يومي.

وأوضحت وزارة العدل أن “الغرض منها ليس محاكمة الجاني ، بل إبلاغ الشرطة بطبيعة الوقائع وتاريخها”.

وزارة العدل الفرنسية تؤكد أنه لن يتم استدعاء اللاعب

ولفتت لوزارة إلى أن ذلك يمكن أن يكون مفيدًا في سياق محاكمة مستقبلية، إلا أن “ذلك لن يؤدي إلى استدعاء اللاعب.”