الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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الهدهد

أشرف حكيمي.. وزارة العدل الفرنسية تكشف عن إجراءات قضية الاغتصاب المتهم بها!

وزارة العدل الفرنسية أكدت انه لن يتم استدعاء أشرف حكيمي للتحقيق!

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي
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وطن- يخضع الجناح الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي للتحقيق بتهمة الاغتصاب، مما مثل صدمة للجميع خاصة وأنه بعد ساعات فقط من إعلان الاتهام بحقه، ضمن أفضل 11 لاعباً في العام من قبل الفيفا.

و يوم الإثنين، قالت شابة تبلغ من العمر 24 عاما ، إن اللاعب المغربي الدولي اغتصبها مساء يوم السبت 25 فبراير 2023 ، بحسب معلومات حصلت عليها صحيفة لو باريزيان .

وبحسب الصحيفة، لم يتم تقديم أي شكوى ضد أشرف حكيمي، حيث أن الشابة التي اتهمت لاعب كرة القدم وأدلت بشهادتها في 26 فبراير في مركز شرطة نوجينت سور مارن (فال دي مارن) لم تكن ترغب في بدء الإجراءات ، مكتفية بـ “تقرير اغتصاب”.

ومع ذلك ، فقد تناولت العدالة القضية من تلقاء نفسها في ضوء قصة الضحية المزعومة ، والتي تم إثباتها بشكل كافٍ، حيث أن الملف ، الذي تم فتحه بواسطة شرطة فال دي مارن هو الآن في أيدي وزالة العدل، ولا ترغب الوزارة في الإبلاغ عن هذا التحقيق حتى إثبات الحقيقة.، وذلك وفقا لموقع ” linternaute” الفرنسي.

المغربي الدولي أشرف حكيمي 24 عاما هو أحد أشهر لاعبي باريس سان جيرمان
المغربي الدولي أشرف حكيمي 24 عاما هو أحد أشهر لاعبي باريس سان جيرمان

ماذا نعرف عن تهم الاغتصاب الموجهة لأشرف حكيمي؟

وبحسب المعلومات التي نقلها الموقع عن صحيفة إيل دو فرانس ، فإن الوقائع وقعت يوم السبت 25 فبراير في بولوني بيلانكور (أوت دو سين). هذا هو المكان الذي يعيش فيه لاعب كرة القدم ، بالقرب من Parc des Princes. بعد أن بدأت مناقشة بينه وبين الفتاة عبر انستغرام في 16 يناير واستمرت لعدة أسابيع.

وقالت الصحيفة أن أشرف حكيمي قد طلب سيارة للشابة لنقلها إلى منزله، وأوضحت أن الأمور سارت بشكل سيء، وزعمت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا أنه قبلها من فمها وثدييها بالقوة وخلع ملابسها.

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وزعمت أنه كان سيواصل اغتصابها دون موافقتها، ولكنها نجحت أخيرًا في دفعه بعيدًا قبل مغادرة المكان.

الكشف عن تفاصيل تهمة الاغتصاب التي يواجهها أشرف حكيمي
الكشف عن تفاصيل تهمة الاغتصاب التي يواجهها أشرف حكيمي

تقرير الاغتصاب الصادر عن الشرطة

بحسب الصحيفة، فإن لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ، في هذه المرحلة ، ليس موضوع شكوى، لذلك تم جمع أقوال الضحية المزعومة التي تم جمعها في مركز الشرطة كجزء من دفتر يومي.

وأوضحت وزارة العدل أن “الغرض منها ليس محاكمة الجاني ، بل إبلاغ الشرطة بطبيعة الوقائع وتاريخها”.

وزارة العدل الفرنسية تؤكد أنه لن يتم استدعاء اللاعب

ولفتت لوزارة إلى أن ذلك يمكن أن يكون مفيدًا في سياق محاكمة مستقبلية، إلا أن “ذلك لن يؤدي إلى استدعاء اللاعب.”

المصدرصحيفة لو باريزيان، موقع " linternaute" الفرنسي، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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