أسطورة الأفلام الإباحية إيلي بروك تكشف المكان الوحيد الذي لن تمارس به الجنس!

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وطن- كشفت أسطورة OnlyFans التي تحولت إلى الملاكمة، إيلي بروك، عددًا من الحقائق أثناء قيامها بجولة سريعة من الأسئلة.

أكره الشاطئ

ظهرت إيلي بروك على قناة KSI Viddal Riley على “يوتيوب” ، وكانت في حالة مزاجية جيدة للغاية بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

عندما سُئلت عما إذا كانت تفضل ممارسة الجنس على الشاطئ أو الجنس على متن الطائرة ، قالت أسطورة الأفلام الإباحية: “أنا أكره الشاطئ. كنت في الماء الصيف الماضي وكانت الرمال حرفياً تخرج من فرجي”.

وكشفت أيضًا أن مربيتها ألمانية، عندما سئلت عما إذا كانت تفضل التحدث بأي لغة أو العزف على أي آلة موسيقية.

اللغة الألمانية

وقالت النجمة الإباحية “كنت أرغب دائمًا في التحدث باللغة الإسبانية ، لكنني كسولة جدًا. هل تعلم أن مربيتي ألمانية؟”.

ومع ذلك ، يبدو أن مهاراتها اللغوية قد تحتاج إلى القليل من الممارسة.

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وعندما سئلت عما إذا كانت تستطيع التحدث باللغة الألمانية ، أجابت مازحة (نين – لا بالألمانية).

وضحكت إيلي قائلة: “كان هذا مثيرًا للإعجاب ، أليس كذلك”.

وقالت إيلي بروك أنها إذا كانت تستطيع التحدث بأي لغة “تخيل كم شخص سيعاشرني؟”.

لن أقاتل ويت أبداً

تحدثت إيلي بروك أيضاً عن مباراة متوقعة مع منافستها أستريد ويت.

الفتاتان هما من أكبر الأسماء في صناعة الإباحية للبالغين في المملكة المتحدة وكان من المقرر أن يخوضا مباراة في الحلبة العام الماضي حتى انسحبت أستريد.

انتقدت أستريد إيلي بسبب تأرجحها لتوازنها مع تابوت وهمي في تهكم مهووس وصفته بأنه “تجاوز الحد”.

في حديثها إلى رايلي على موقع يوتيوب ، قالت إنها “لن تقاتل ويت أبدًا” عندما تحدثت عن معركة أستريد القادمة مع AJ Bunker.

محايدة

وقالت “بصراحة ، لا إهانة ، لا أهتم. أنا أعلق على القتال ، لذلك أريد أن أبقى محايدة حقًا”.

وتابعت: “إذا فازت أستريد ، عظيم ، فلن أقاتلها أبدًا على أي حال. أما إذا فازت AJ ، فسوف تناديني لمباراة ثانية. سيكون الأمر قاتلا”.

وختمت “لقد حصلوا على الحزام ، تهانينا ، من يفوز سيكون أول شخص يفوز بحزام. لكن من ستضرب من أجله ، AJ أم أستريد؟”.