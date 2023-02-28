الثلاثاء, فبراير 28, 2023
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أزمة النظافة بمطار الكويت.. “القبس” تفضح الفساد ووزراء سابقون على الخط

أزمة النظافة في مطار الكويت الدولي استنفرت الإعلام والساسة في الدولة الخليجية، خوفا من خروج الوضع عن السيطرة وبلوغ مراحل تؤثر على سمعة المنشأة

كتب فهمي الورغمي
أزمة النظافة مطار الكويت watanserb.com
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وطن – سلّط تقرير مُفصل أعدته صحيفة “القبس” الكويتية، الضوء على أزمة النظافة داخل مطار الكويت الدولي، حيث أظهرت شهادات مسافرين ومقاطع فيديو متداولة مشاهد أوضحت تفاقم الظاهرة.

أزمة النظافة في مطار الكويت

الصحيفة الكويتية، كشفت خلال جولتها في المطار عن “إهمال ملحوظ في أروقة المنفذ الجوي، ولا سيما السلالم المتحركة ودورات المياه والممرات وغيرها، مما يتنافى مع سياسة الأجواء المفتوحة وخطة البلاد للتحول التنموي وتنشيط السياحة”.

ونوهت في ذات السياق إلى “تزايد شكاوى المواطنين من جراء إهمال النظافة، بسبب النقص الملحوظ في أعداد عمال النظافة وعدم توافر المستلزمات المطلوبة للتنظيف وغيرها، ما يستدعي التحرك العاجل من قبل جهات الدولة المعنية لمعالجة هذا الخلل”.

وبعد بحث وتقصٍّ، خلُصت “القبس” إلى أن السبب المباشر في أزمة النظافة بمطار الكويت هو “عدم تجديد عقد النظافة في المطار منذ 8 أشهر”.

ورغم إرسال نص العقد إلى “إدارة العمليات وهي الجهة المعنية بمراقبة بنود العقد وتفاصيله”، إلا أنها “لم ترد إلى الآن”.

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وحول ذلك يقول التقرير إن “نسبة العمال في المطار حالياً لا تغطي 40% من احتياج المباني والممرات والمنشآت الحيوية داخل منفذ البلاد الجوي”، مُنوها إلى حاجة المطار إلى “ألف عامل تقريباً لتغطية كل هذه المرافق”.

أزمة النظافة في مطار الكويت تشغل الرأي العام الكويتي

قال عضو مجلس الأمة الأسبق “د. يوسف الزلزلة” تفاعلا مع أزمة النظافة التي تحدثت عن أسبابها صحيفة القبس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تقرير القبس عن مطار الكويت الدولي صحيح ١٠٠/١٠٠، حيث أصبح من أسوء مطارات العالم من حيث النظافة والخدمات”.

وأضاف: “الزلزلة وهو الذي شغل وزيرا للتجارة والصناعة سابقا أن “هذا القصور بلا شك نتيجة سوء الإدارة من قبل الطيران المدني
الذي يعج بأعداد كبيرة من الموظفين و القيادات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن دون نفع وفائدة”.

وتابع حديثه قائلا: “مطار الكويت من سيء إلى أسوء وهذه فقرة من فقرات تقرير القبس حيث يقول الناس “مطار الكويت الدولي بوضعه الحالي أصبح مثالاً سيئاً في انحدار مستوى الكثير من الخدمات، ولا سيما أن بعض مرافق المطار أصبحت يرثى لها، في ظل غياب التجديد والتطوير”. انقذوا مطار الكويت”.

من جانبه، قال “سامي بن عبد اللطيف النصيف” وزير الإعلام الكويتي الأسبق، تعليقا على أزمة النظاقة التي شغلت الرأي العام في بلده: “لن اخاطب اقل من سمو رئيس الوزراء”.

وتابع: “وصلت من الرياض وانا احمل معاي دائما ساعة يد احتياط ولففت العالم ولم اسأل عنها قط ، وصلت مطار الكويت الاسوء بالعالم فطلبت مني المفتشة ان افتح الشنطة سألتها لماذا قالت عندك ساعة يد؟”.

أما الناشط “أوس الغنيم” فكتب هو الآخر: “ظاهرة جديدة في مطار الكويت أشخاص غريبين يستقبلون المسافرين القادمين ويقولون لهم بلكنة غريبة: “تريدون تاكسي؟”.. علما بأن هناك لافتات تبين بوضوح المكان المخصص لسيارات الأجرة وبإمكان المسافرين الوصول إليه بكل سهولة. المسافرون أمانة حمايتهم واجبة”.

مطار الكويت الدولي

هذا ويقع مطار الكويت الدولي، في محافظة الفروانية في الكويت على بعد 15.5 كيلومتر جنوب مدينة الكويت.

وتم البدء في تأسيسه عام 1962 تحت اسم مطار المقوع.

ومر مطار الكويت الدولي، على مدى السنوات بتطويرات عديدة منها إضافة مدرج ثانٍ وبرج تحكم جديد ومبنى ثاني للركاب ومحطة بضائع وأنظمة رادار، متطورة وفندق للركاب العابرين.

المصدرالقبس الكويتية + تويرت - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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