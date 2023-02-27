وزير كويتي سابق يسخر من الرئيس الجزائري ووساطته السرية في الأزمة الأوكرانية!

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وطن– سخر وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعيد بن طفلة، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحديثه عن وساطة سرية تقودها الجزائر بين روسيا وكرواتيا، خلال لقائه مع وسائل الإعلام مؤخراً.

وقال “بن طفلة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، رصدتها “وطن“: “بمقابلة تلفزيونية، قال فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن الجزائر تقوم بوساطة سرية للتوصل لسلام بين اوكرانيا روسيا بوركت جهودكم”.

وأضاف قائلاً: “لكن،أوليس من الأولى أن تقوم بلادكم العزيزة بالتوصل لسلامٍ مع جارتكم الشقيقة المغرب وتتوقفون عن دعم مرتزقة البوليساريو بالصحراء المغربية ؟”.

بمقابلة تلفزيونية،قال فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن #الجزائر تقوم بوساطة سرية للتوصل لسلام بين #اوكرانيا_روسيا

بوركت جهودكم،لكن،أوليس من الأولى أن تقوم بلادكم العزيزة بالتوصل لسلامٍ مع جارتكم الشقيقة #المغرب وتتوقفون عن دعم مرتزقة #البوليساريو ب #الصحراء_المغربية ؟ — سعد بن طفلة العجمي (@Saadbintiflah) February 26, 2023

وتأكيداً على سخريته، ردّ “بن طفلة” على أحد المغردين قائلاً: “وسمعتها من عجايزنا: نفعاً للناس، وخرقاً ببيتها”.

وسمعتها من عجايزنا: نفعاً للناس،

وخرقاً ببيتها 😀 — سعد بن طفلة العجمي (@Saadbintiflah) February 26, 2023

ردود صحفيين جزائريين على سعد بن طفلة

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تغريدة سعيد بن طفلة لم تمرّ مرور الكرم على عدد من الإعلاميين والكتاب الجزائريين، الذين انتفضوا دفاعاً عن الجزائر وحق تقرير المصير للصحراء الغربية، في حين أكد آخرون أنّ الرئيس عبد المجيد تبون لم يتطرّق نهائياً لوجود وساطة تقودها بلاده في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، ردّ الإعلامي الجزائري، قادة بن عمار، على “بن طفلة” قائلاً: “بمنتهى الاحترام وبكامل المحبة للكويت “قيادة وشعبا”، أرد فأقول: للجزائر حكومتها التي تفكر في سياستها الخارجية وتتخذ قرارها بكل سيادة، ولدينا شعب محترم يعرف أولوياته جيدا، وهنالك أيضا تصور يجب عليك احترامه، وهو اننا لا ندعم مرتزقة بل شعبا يتوق إلى الحرية ويحلم بالكرامة ويبحث عن وطن!”

بمنتهى الاحترام وبكامل المحبة للكويت "قيادة وشعبا"، أرد فأقول:للجزائر حكومتها التي تفكر في سياستها الخارجية وتتخذ قرارها بكل سيادة، ولدينا شعب محترم يعرف أولوياته جيدا، وهنالك أيضا تصور يجب عليك احترامه، وهو اننا لا ندعم مرتزقة بل شعبا يتوق إلى الحرية ويحلم بالكرامة ويبحث عن وطن! — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) February 26, 2023

وقال الباحث الجزائري محمد أمين بليلي، ردّاً على “بن طفلة”: “أين سمعت ان تبون قال فيه وساطة جزائرية لحل الأزمة الأوكرانية !! شكلك وانت تشاهد في اللقاء الصحفي كان فيه مغربي أمامك يدخن في الحشيش وانت لا تدري فأثر على خلايا دماغك”.

أين سمعت ان تبون قال فيه وساطة جزائرية لحل الأزمة الأوكرانية !! شكلك وانت تشاهد في اللقاء الصحفي كان فيه مغربي أمامك يدخن في الحشيش وانت لا تدري فأثر على خلايا دماغك — محمد لمين بليلي (@bellmolamine) February 26, 2023

أما الصحفي الصحراوي المعروف راشد لحبيب، فردّ قائلاً: “اسمها الصحراء الغربية مسجلة على لوائح الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار وشعبها يناضل من أجل حريته واستقلاله بقيادة حركة تحرير البوليساريو التي قاومت الاستعمار الاسباني وليسوا مرتزقة. لكن كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها”.

اسمها #الصحراء_الغربية مسجلة على لوائح الأمم المتحدة كقضية #تصفية_استعمار وشعبها يناضل من أجل حريته واستقلاله بقيادة حركة تحرير #البوليساريو التي قاومت الاستعمار الاسباني وليسوا مرتزقة. لكن كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) February 26, 2023

من جانبه، ردّ الصحفي الجزائري أحمد داوود على “بن طفلة” بالقول: “لم يصرّح الرئيس الجزائري بقيام الجزائر بوساطة بين أوكرانيا روسيا ولم يلمح لذلك أصلاً”.

وأضاف بالقول: “أما موضوع الصحراء الغربية فيمكن عزيزي سعد أن أستضيفك على فنجان قهوةٍ في Paul الـ مارينا مول بـ السالمية أو أي مكان آخر تختاره في شرق مثلا لأقدّم لك درساً مجانياً في التاريخ”!!”.

لم يصرّح الرئيس الجزائري بقيام الجزائر بوساطة بين #أوكرانيا_روسيا ولم يلمح لذلك أصلاً.. أما موضوع الصحراء الغربية فيمكن عزيزي #سعد أن أستضيفك على فنجان قهوةٍ في Paul الـ #مارينا_مول بـ #السالمية أو أي مكان آخر تختاره في #شرق مثلا لأقدّم لك درساً مجانياً في التاريخ!! #الجزائر https://t.co/lDmC75f84A — 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿‏ ‏ (@AhmadDaoud14) February 26, 2023

الرئيس الجزائري يلمّح لوساطة سرية تقودها بلاده بين روسيا وأوكرانيا

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد لمّح الجمعة، إلى وجود “مشروع خطة سلام” يمكن أن تطرحها بلاده لوقف الحرب في أوكرانيا، من دون الحديث عن أي تفاصيل، في الوقت الذي تقررت فيه إعادة فتح السفارة الجزائرية المغلقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

ورفض تبون، في حوار بثّه التلفزيون الرسمي، الجمعة، الكشف عن تفاصيل “مشروع خطة سلام” يُعتقد أن الجزائر تحضّر لطرحها خلال زيارة الرئيس تبون المقررة إلى موسكو، في مايو/أيار المقبل، وقال: “دبلوماسيتنا معروفة بالعمل في صمت، لا يمكننا الحديث عن ذلك الآن، سنتحدث عن الأمور عندما تنضج، لا أستطيع الحديث في الوقت الحالي عن أي تفاصيل لأنها أمور ما زالت قيد السرية”.

قرار جزائري بإعادة فتح السفارة في كييف

وذكر الرئيس الجزائري: “لقد اتخذنا قراراً مع وزير الخارجية (رمطان لعمامرة)، على أساس أن تتم هذا الأسبوع إعادة فتح السفارة في كييف التي أغلقت قبل فترة لأسباب أمنية”، مشيراً إلى أنّ “بياناً سيصدر من وزارة الخارجية بشأن ذلك، وعلاقتنا عادية مع أوكرانيا”.