الإثنين, فبراير 27, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدوزير كويتي سابق يسخر من الرئيس الجزائري ووساطته السرية في الأزمة الأوكرانية!
الهدهد

وزير كويتي سابق يسخر من الرئيس الجزائري ووساطته السرية في الأزمة الأوكرانية!

الوزير الكويتي السابق سعيد بن طفلة طالب عبدالمجيد تبون بالتوصل لسلام مع المغرب والتوقف عن دعم ما أسماهم "مرتزقة البوليساريو"

كتب سالم حنفي
وزير كويتي يسخر من الرئيس الجزائري watanserb.com
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون
- Advertisement -

وطن– سخر وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعيد بن طفلة، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحديثه عن وساطة سرية تقودها الجزائر بين روسيا وكرواتيا، خلال لقائه مع وسائل الإعلام مؤخراً.

وقال “بن طفلة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر“، رصدتها “وطن“: “بمقابلة تلفزيونية، قال فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن الجزائر تقوم بوساطة سرية للتوصل لسلام بين اوكرانيا روسيا بوركت جهودكم”.

وأضاف قائلاً: “لكن،أوليس من الأولى أن تقوم بلادكم العزيزة بالتوصل لسلامٍ مع جارتكم الشقيقة المغرب وتتوقفون عن دعم مرتزقة البوليساريو بالصحراء المغربية ؟”.

وتأكيداً على سخريته، ردّ “بن طفلة” على أحد المغردين قائلاً: “وسمعتها من عجايزنا: نفعاً للناس، وخرقاً ببيتها”.

ردود صحفيين جزائريين على سعد بن طفلة

- Advertisement -

تغريدة سعيد بن طفلة لم تمرّ مرور الكرم على عدد من الإعلاميين والكتاب الجزائريين، الذين انتفضوا دفاعاً عن الجزائر وحق تقرير المصير للصحراء الغربية، في حين أكد آخرون أنّ الرئيس عبد المجيد تبون لم يتطرّق نهائياً لوجود وساطة تقودها بلاده في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، ردّ الإعلامي الجزائري، قادة بن عمار، على “بن طفلة” قائلاً: “بمنتهى الاحترام وبكامل المحبة للكويت “قيادة وشعبا”، أرد فأقول: للجزائر حكومتها التي تفكر في سياستها الخارجية وتتخذ قرارها بكل سيادة، ولدينا شعب محترم يعرف أولوياته جيدا، وهنالك أيضا تصور يجب عليك احترامه، وهو اننا لا ندعم مرتزقة بل شعبا يتوق إلى الحرية ويحلم بالكرامة ويبحث عن وطن!”

وقال الباحث الجزائري محمد أمين بليلي، ردّاً على “بن طفلة”: “أين سمعت ان تبون قال فيه وساطة جزائرية لحل الأزمة الأوكرانية !! شكلك وانت تشاهد في اللقاء الصحفي كان فيه مغربي أمامك يدخن في الحشيش وانت لا تدري فأثر على خلايا دماغك”.

أما الصحفي الصحراوي المعروف راشد لحبيب، فردّ قائلاً: “اسمها الصحراء الغربية مسجلة على لوائح الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار وشعبها يناضل من أجل حريته واستقلاله بقيادة حركة تحرير البوليساريو التي قاومت الاستعمار الاسباني وليسوا مرتزقة. لكن كما قال الشاعر: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها”.

من جانبه، ردّ الصحفي الجزائري أحمد داوود على “بن طفلة” بالقول: “لم يصرّح الرئيس الجزائري بقيام الجزائر بوساطة بين أوكرانيا روسيا ولم يلمح لذلك أصلاً”.

وأضاف بالقول: “أما موضوع الصحراء الغربية فيمكن عزيزي سعد أن أستضيفك على فنجان قهوةٍ في Paul الـ مارينا مول بـ السالمية أو أي مكان آخر تختاره في شرق مثلا لأقدّم لك درساً مجانياً في التاريخ”!!”.

الرئيس الجزائري يلمّح لوساطة سرية تقودها بلاده بين روسيا وأوكرانيا

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد لمّح الجمعة، إلى وجود “مشروع خطة سلام” يمكن أن تطرحها بلاده لوقف الحرب في أوكرانيا، من دون الحديث عن أي تفاصيل، في الوقت الذي تقررت فيه إعادة فتح السفارة الجزائرية المغلقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

ورفض تبون، في حوار بثّه التلفزيون الرسمي، الجمعة، الكشف عن تفاصيل “مشروع خطة سلام” يُعتقد أن الجزائر تحضّر لطرحها خلال زيارة الرئيس تبون المقررة إلى موسكو، في مايو/أيار المقبل، وقال: “دبلوماسيتنا معروفة بالعمل في صمت، لا يمكننا الحديث عن ذلك الآن، سنتحدث عن الأمور عندما تنضج، لا أستطيع الحديث في الوقت الحالي عن أي تفاصيل لأنها أمور ما زالت قيد السرية”.

قرار جزائري بإعادة فتح السفارة في كييف

وذكر الرئيس الجزائري: “لقد اتخذنا قراراً مع وزير الخارجية (رمطان لعمامرة)، على أساس أن تتم هذا الأسبوع إعادة فتح السفارة في كييف التي أغلقت قبل فترة لأسباب أمنية”، مشيراً إلى أنّ “بياناً سيصدر من وزارة الخارجية بشأن ذلك، وعلاقتنا عادية مع أوكرانيا”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

بيان من وزارة الخارجية الجزائرية عن مقتل مواطنين في السعودية بعد أسبوع على الحادثة

الهدهد

بعد تصريحات “بهيجة السيمو” المستفزة.. حفيظ دراجي على الخط.. ماذا قال؟

الهدهد

بالوثائق.. مسؤولة مغربية مقربة من محمد السادس تفجر غضب الجزائريين

تقارير

لماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر

الهدهد

مجلة فرنسية: مخاوف من “تسونامي” في الجزائر بعد انحسار مياه البحر

الهدهد

بعد فضيحة “كولومبس” وولي العهد.. سفير السعودية بالجزائر يُبرر ويستنكر

الهدهد

الجزائر.. تحذيرات من كوارث بسبب مطاعم مدرسية فعلت المحظور

الهدهد

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

الهدهد

مستشار لابن سلمان يتخفى وراء حساب وهمي ويشيطن ويسب الجزائر.. لماذا؟

الهدهد

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

الهدهد

فضيحة تهز الجزائر.. حارس يتلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية (فيديو)

الهدهد

السلطات الجزائرية تتحرك ضد الأغاني المبتذلة بقرار عاجل لا يقبل التأجيل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لهذا السبب عليك وضع شرائح الليمون بجوار سريرك أثناء النوم

ركلته في بطنه فسقط أرضا.. فيديو يوثق اعتداء صادما لسيدة على سائق أوبر

ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا في قمة الكلاسيكو

رئيس المكسيك ينشر صورة “جن” على غصن شجرة مع تعليق صادم (شاهد)

مشروب يُستهلك دون اعتدال.. مثاليّ للحصول على بطن مسطحة

مصادر يمنية تكشف عن مفاجأة عن العلاقة بين سلطنة عمان والحوثيين.. ماذا يحدث؟

تركي آل الشيخ يستفز جماهير ريال مدريد بعد فوز ألميريا على برشلونة (صور)

هبة عبوك بإطلالة فاضحة في دبي.. “شريكة رونالدو محترمة أكثر منك”! (شاهد)

بيان من وزارة الخارجية الجزائرية عن مقتل مواطنين في السعودية بعد أسبوع على الحادثة

برشلونة وغريمه ريال مدريد يتعثران.. ترتيب الدوري الإسباني 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC