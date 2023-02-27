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حياتنا

والد سعد لمجرد يكشف حالة عروسته غيثة العلاكي بعد صدور الحكم! (شاهد)

أصدرت المحكمة حكماً بالسَّجن لـ7 سنوات بحقّ سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

كتب رفيف عبدالله
والد سعد لمجرد يكشف حالة عروسته غيثة العلاكي بعد صدور الحكم! (شاهد) watanserb.com
سعد لمجرد
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وطن- خرج والد الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمته، وعلق على صدور حكم ضد ابنه بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ونشر البشير عبدو، صورة تجمعه بزوجته الفنانة نزهة الركراكي، مع نجلهما سعد، عبر حسابه على “انستجرام”.

قرار قاسي غامض

وتحدث والد سعد لمجرد عن صعوبة الفترة التي يعيشونها كعائلة، قائلا: “حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا. لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض”.

وتابع البشير عبدو: “حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله”.

وصف والد سعد الحكم بالقاسي والغامض

وأصدرت المحكمة حكماً بالسَّجن لـ7 سنوات، بحقّ سعد لمجرد (37 عاماً) بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى “لورا بريول“، كانت في الـ21 من عمرها في أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25-26 أكتوبر 2016، في فندق بباريس بعد اجتماعهما في ملهًى ليلي.

مثير للدهشة

واعتبر محامي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، أن الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات في باريس بحقّ موكّله، مثير للدهشة. وصدر دون أي دليل أو عنصر طبي.

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وقال محامي سعد لمجرد في مقابلة خاصة مع قناة “العربية“، إن المحكمة فضّلت رواية الضحية على رواية لمجرد، فلم يكن هناك ثالث معهما في الفندق.

وأشار المحامي إلى أن أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين. كاشفاً النقاب عن أن “الفحوص الطبية التي أجريت لم تُظهر أيّ أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول”.

استئناف

وأردف قائلا: “الأمر يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

وأكمل محامي الفنان المغربي: “أمامنا فرصة لتحليل قرار المحكمة”. لافتاً إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

وفي أثناء المحاكمة، حافظت الضحية المزعومة “لورا بريول” على روايتها للوقائع، متهمة المغني باغتصابها وضربها. الأمر الذي أنكره لمجرد قائلاً، إنه قام بضربها فقط وإحداث خدوش في وجهها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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