والد سعد لمجرد يكشف حالة عروسته غيثة العلاكي بعد صدور الحكم! (شاهد)

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وطن- خرج والد الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمته، وعلق على صدور حكم ضد ابنه بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ونشر البشير عبدو، صورة تجمعه بزوجته الفنانة نزهة الركراكي، مع نجلهما سعد، عبر حسابه على “انستجرام”.

قرار قاسي غامض

وتحدث والد سعد لمجرد عن صعوبة الفترة التي يعيشونها كعائلة، قائلا: “حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا. لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض”.

وتابع البشير عبدو: “حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريتما يأتي الفرج إن شاء الله”.

وأصدرت المحكمة حكماً بالسَّجن لـ7 سنوات، بحقّ سعد لمجرد (37 عاماً) بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى “لورا بريول“، كانت في الـ21 من عمرها في أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25-26 أكتوبر 2016، في فندق بباريس بعد اجتماعهما في ملهًى ليلي.

مثير للدهشة

واعتبر محامي سعد لمجرد “جان مارك فيديدا”، أن الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات في باريس بحقّ موكّله، مثير للدهشة. وصدر دون أي دليل أو عنصر طبي.

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وقال محامي سعد لمجرد في مقابلة خاصة مع قناة “العربية“، إن المحكمة فضّلت رواية الضحية على رواية لمجرد، فلم يكن هناك ثالث معهما في الفندق.

"المحكمة قررت الاستماع إلى رواية واحدة فقط".. محامي الفنان #سعد_لمجرد جان مارك فيديدا يروي لـ #صباح_العربية أسرار وكواليس عن قضية المطرب المغربي

شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/Dg2J55aARu — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) February 26, 2023

وأشار المحامي إلى أن أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين. كاشفاً النقاب عن أن “الفحوص الطبية التي أجريت لم تُظهر أيّ أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول”.

استئناف

وأردف قائلا: “الأمر يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد”.

وأكمل محامي الفنان المغربي: “أمامنا فرصة لتحليل قرار المحكمة”. لافتاً إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

وفي أثناء المحاكمة، حافظت الضحية المزعومة “لورا بريول” على روايتها للوقائع، متهمة المغني باغتصابها وضربها. الأمر الذي أنكره لمجرد قائلاً، إنه قام بضربها فقط وإحداث خدوش في وجهها.