هبة عبوك تدخل على خط أزمة شاكيرا وبيكيه من جديد (فيديو)

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وطن– حرصت الفنانة الإسبانية، تونسية الأًصل، هبة عبوك، على الإشادة بأغنية شاكيرا الجديدة مع كارول جي والتي هاجمت بها مرة أخرى شريكها السابق، بيكيه.

تهانينا

ونشرت هبة عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، مقطعاً من أغنية شاكيرا الجديدة مع كارول ج، عبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام“.

وكتبت هبة عبوك موجهةً حديثها لمنتج الأغنية “بيدرو أرتولا“: “تهانينا بيدرو”.

ليست أول مرة تقوم فيها زوجة أشرف حكيمي، بإعلان تأييدها لشاكيرا في أزمتها مع بيكيه الذي اكتشفت خيانته مع الشابة كلارا شيا.

فقد عبرت شاكيرا عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأولى مع بيزراب بمنشور عبر “انستجرام”.

ملايين النساء

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كتبت المغنية الكولومبية: “ما كان بالنسبة لي هو التنفيس والتفريغ. لم أفكر مطلقًا في أنني سأذهب مباشرة إلى المركز الأول في العالم بعمر 45 عامًا وباللغة الإسبانية”.

وتابعت شاكيرا: “أريد أن أعانق ملايين النساء اللواتي يواجهن أولئك الذين يجعلوننا نشعر بعدم الأهمية. النساء اللواتي يدافعن عما يشعرن به ويفكرن به، ويرفعن أيديهن عند الاختلاف، حتى لو رفع الآخرون حواجبهم. إنهن مصدر إلهامي”.

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وتابعت: “هذا الإنجاز ليس لي بل للجميع.. ليس كما يأمرنا المجتمع بذلك، ولكن بالطريقة التي تحدث لنا. ذلك الذي يساعدنا على المضي قدمًا من أجل أطفالنا وأولياء أمورنا ولمن هم بحاجة إلينا والأمل. فينا”.

أحسنت صنعا

وعلقت هبة عبوك على منشور شاكيرا بكلمة “أوليه” الإسبانية، التي تقال للتشجيع وإثارة الحماس.

ويردافها بالعربية عبارات مثل: “أحسنت صنعاً”، “برافو”، “شابو”، “عاش”.

كما أشاد بمنشور شاكيرا عدد من المشاهير على نطاق واسع مثل آنا أوبريغون وسارة سالامو أو ناتاليا دي مولينا.

أما في أغنيتها الجديدة، تبدأ كارول جي بمهاجمة شريكها السابق أنويل إيه إيه ، الذي انفصلت عنه في مارس 2022. وعندما يأتي دور شاكيرا ، تبدأ بداية قوية قائلة: ”رؤيتك مع الشخص الجديد يؤذيني ، لكنني بالفعل بمفردي ، ما عشناه تم نسيانه وهذا ما أزعجك” .

وأضافت: ”وحتى حياتي قد تحسنت ، لم يعد مرحبًا بك هنا ، ما ألقت به صديقتك في وجهي ، حتى أنني أضحك”.