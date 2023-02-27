نشروا لها مقطع شذوذ جنسي.. قصة الفتاة المشهورة التي يطالب السعوديون بالقبض عليها (فيديو)

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وطن- تداول نشطاء سعوديون، لقطات للناشطة السورية دنيا صخر النزال المشهورة باسم “شوق محمد”، وطالبوا بالقبض عليها.

ونشر حساب “نطالب بالقبض” على موقع “تويتر”، لقطات للناشطة التي تقول إنها تحمل الجنسية السعودية بينها يرد السعوديون بأنها سورية، وتُظهر إحداها دعما للمثلية الجنسية، حيث ظهرت في المقطع وهي تقبل إحدى صديقاتها.

كما تم بث لقطات لهذه الناشطة في سهرة خاصة مع شابين، وقيل إنهما تم إلقاء القبض عليهم بعدما شوهدوا في حالة سكر ويتعاطون المخدرات في دولة الإمارات.

نطالب بالقبض على المدعوه دنيا صخر النزال واسم الشهرة "شوق محمد" من الجنسيه السورية تدعم الشذوذ ولها سوابق في "التعاطي والسكر وتصوير ذلك ونشره"@security_gov @MOISaudiArabia @kamnapp @bip_ksa pic.twitter.com/UTJ4M9c2qF — نطالب بالقبض (@saudicomm) February 26, 2023

تفاصيل القبض على هذه الفتاة في الإمارات

وبخصوص تلك الواقعة، كان الصحفي الكويتي المتخصص في الشؤون الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، قد تحدث عن ملابسات عملية الضبط.

ففي وقت سابق، قال عبر حسابه على تويتر: “القبض على مشهور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في الداون تاون دبي”.

القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة "سورية" تدعي دائما بأنها سعودية بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في " الداون تاون" دبي.

يتبع…..

"1" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

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وأضاف: “المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص ” المراهقين” يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام ” السورية” لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة”.

المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص " المراهقين" يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام " السورية" لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة.

يتبع.."2" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وتابع: “وتم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية”.

وتم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

يتبع…

"3" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وأوضح: “يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة”.

يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقى في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقه!!!

يتبع…

"4" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

وختم: “حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب اختفائه عن الظهور”.

حاليا وقبل ايام قليله قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقة الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب إختفائه عن الظهور 🤦‍♂️ يتبع…

"5" — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 10, 2020

تفاعل مع حملة المطالبة بتوقيفها

حملة المطالبة بإلقاء القبض على هذه الفتاة حازت على تفاعل واسع بين السعوديين.

فقال أحد المغردين: “ولها سوابق ليش جالسه عندنا إلى الآن”.

ولها سوابق ليش جالسه عندنا الى الان — الجريح (@mo7_20) February 26, 2023

وكتب آخر: “طالب بالقبض على من يحمي هذه الاشكال اولا وتاركهم يسرحون ويمرحون في وطنا”.

طالب بالقبض على من يحمي هذه الاشكال اولا وتاركهم يسرحون ويمرحون في وطنا — عالمي إستثنائي 🏆 45 💛💙 (@Kamel_A_Alali) February 26, 2023

فيما غرد ناشط: “الشراب صار مسموح في بعض الدول لدرجة أن بعض الدول معتمدة على دخل الشراب يا تلغوه يا تصرحوه هذا رأيي مع احترامي للجميع”.