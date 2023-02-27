“ملبس” للأطفال.. قطر تُفشل حيلة شيطانية لإغراق البلاد بالمخدرات (شاهد)

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وطن- تمكنت السلطات القطرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة داخل شحنة بريدية مغلفة على أنها حلويات خاصة بالأطفال.

مخدرات في “ملبس” الأطفال

وقالت “الهيئة العامة للجمارك” إن إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بقسم الارساليات البريدية، عثرت على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة مغلفة على أنها حلويات خاصة بالأطفال”ملبس”.

أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بقسم الارساليات البريدية على حبوب مخدرة مخبأة داخل شحنة حلويات ، وعند تفتيش الشحنة تم العثور عليها مختلطة بداخل العلب ، بلغ العدد الإجمالي 453 حبة ، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة بالدولة .#جمارك_قطر pic.twitter.com/zmaPjx4EW0 — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) February 27, 2023

وعند تفتيش الشحنة تم العثور عليها مختلطة بداخل العلب.

وأضافت الهيئة القطرية، أن إجمالي الحبوب المخدر بلغ 453 حبة، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة بالدولة.

وكانت “الهيئة العامة للجمارك ” أعلنت بتاريخ 23 فبراير، أنها ضبطت في مطار حمد الدولي، كمية من حبوب اللاريكا المخدرة داخل حقيبة المسافر وعند فتح الحقيبة وإفراغها من قبل المفتش الجمركي تم العثور على عدد7000حبة.

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وعند إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه المواد.

وقبلها بأيام تمكنت إدارة الجمارك البرية (منفذ أبوسمرة الحدودي) من ضبط تهريب مجموعة متنوعة من الحبوب المخدرة مخبأة بطريقة سرية داخل أجزاء السيارة.

ونشطت مؤخراً حملات أمنية لإحباط تهريب شحنات المخدرات القادمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، في إطار سعي السلطات لمنع دخول المواد الممنوعة إلى الأراضي الخليجية.

عقوبة حيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها في قطر

وتعد العقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدا، وتشمل السجن لفترات طويلة وغرامات باهظة وطرد الأجانب من البلاد.

ووفق المادة 34 من قانون العقوبات التي عدلت بموجب قانون 7/1998 يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من:

أ- إستورد بقصد الاتجار أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

ب- أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الإتجار.

ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم.